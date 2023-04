Der „DonnerstagsKrimi im Ersten“ nimmt die Zuschauer mal wieder mit in die Schweiz: Am 06.04.2023 läuft eine neue Folge von „Der Zürich-Krimi“. In „Borchert und die Sünden der Vergangenheit“ geht es um einen spannenden Mordfall. Die Anwaltsgehilfin von Borchert wird beschuldigt, ihre Jugendliebe Eric brutal erstochen zu haben.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos von den Sendeterminen und Mediathek über Handlung und Besetzung bis hin zum Drehort der 17. Folge.

„Borchert und die Sünden der Vergangenheit“: Sendetermine und Sendezeit

Die Episode „Borchert und die Sünden der Vergangenheit“ läuft am 06.04.2023 erstmals zur Primetime im Ersten. Eine Wiederholung des knapp 90-minütigen Krimis ist für die darauffolgende Nacht geplant.

Die Sendetermine und Sendezeiten auf einen Blick:

Donnerstag, 06.04.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Freitag, 07.04.2023, um 00:55 Uhr im Ersten

„Der Zürich-Krimi“ in der ARD-Mediathek

Alle, die die Ausstrahlung der Sendung verpasst haben, haben Glück. Der neue Krimi steht nach dem Sendetermin ein Jahr lang in der ARD-Mediathek als Stream zur Verfügung. Außerdem findet man dort auch andere Folgen der Krimi-Reihe.

Worum geht es in „Borchert und die Sünden der Vergangenheit“ genau?

Als seine Anwaltsgehilfin Regula Gabrielli des Mordes verdächtigt wird, bemerken Borchert und seine Kanzleichefin Dominique, wie wenig sie eigentlich über Regulas Vorleben wissen. Vor kurzem war Eric in einen Bankraub mit erschossener Sicherheitsbeamtin verwickelt. Nun ist er selbst tot. Hauptmann Furrer vermutet, dass Regula ihre Jugendliebe Eric erstochen hat. Um helfen zu können, muss sie sich Borchert anvertrauen. Ein weiteres Problem: Borchert denkt, dass Enzo, ein alter Komplize von Eric, es auf Regula abgesehen hat. Er muss sie in Sicherheit bringen. Dafür braucht er jedoch vertrauliche Informationen der Polizei. Er überredet seine Gehilfin Dominique zu einem katastrophalen Vertrauensbruch.

Borchert (Christian Kohlund) weiß nicht viel über das Vorleben seiner Anwaltsgehilfin Regula (Susi Banzhaf), als sie plötzlich des Mordes verdächtigt wird.

© Foto: ARD Degeto/Graf Film/Roland Suso Richter

Wer sind die Darsteller von „Borchert und die Sünden der Vergangenheit“?

In „Borchert und die Sünden der Vergangenheit“ werden die Geheimnisse von Regula Gabrielli gelüftet, die von Susi Banzhaf verkörpert wird. Wer ist sonst noch im Cast der Folge? Das seht ihr in der Besetzungsliste.

Rolle – Schauspieler

Thomas Borchert – Christian Kohlund

Dominique Kuster – Ina Paule Klink

Hauptmann Marco Furrer – Pierre Kiwitt

Reto Zanger – Robert Hunger-Bühler

Regula Gabrielli – Susi Banzhaf

Urs Aeggi – Yves Wüthrich

Eric Siehler – Sönke Möhring

Niccoló Nardini – Vladimir Korneev

Sophia Brandner – Alexandra von Schwerin

Johannes Lukschy – Milton Welsh

Enzo Spadino „Giro“ – Andrei Viorel Tacu

Chorsängerin – Lili Winderlich

TV-Moderatorin – Christine Deggau

Peter Schwartz – Jörn Knebel

Security-Frau Bank – Melanie Isakowitz

Junge Bankangestellte – Zuzana Páleníková

Gärtner Samir Rashani – Ruben Sabel

Taxifahrer – Carmelo Buffoli

Rezeptionist – Raphael Keric

Schmuckhehler – Jean-Claude Knobbe

Hausmeister – Gerhard Gutberlet

Lehrerin Waisenhaus – Klára Kubištová

Rektor Waisenhaus – Kristian Wanzl

„Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit“: Drehort

Wie man bereits am Namen der Reihe erkennen kann, spielen die Krimis in Zürich. Doch wurden die Szenen für „Borchert und die Sünden der Vergangenheit“ auch dort gedreht? Die Antwort auf diese Frage kann mit Ja beantwortet werden. Die Dreharbeiten fanden vom Juni bis Juli 2022 in Zürich, aber auch in Prag, statt.

„Der Zürich-Krimi“: Alle Folgen im Überblick

Jeder, der mehr vom wahrheitsliebenden „Anwalt ohne Lizenz“ Borchert sehen möchte, findet hier alle Folgen des „Zürich-Krimis“ in der richtigen Reihenfolge in der Übersicht: