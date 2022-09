Am Donnerstag, 15.09.2022, kehrt Christian Kohlund als Thomas Borchert zurück auf die Fernsehbildschirme. Das Erste zeigt den 15. Fall des Rechtsanwalts. In „Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten“ übernimmt Borchert die Verteidigung von Giovanni Lazzari. Der Caterer wird verdächtigt, den Kunstmäzen Altweger erschossen zu haben. Borchert muss einige verborgene Konflikte ans Licht bringen, um den rätselhaften Fall zu lösen.

Wann läuft die neue Folge im Ersten?

läuft die neue Folge im Ersten? Ist die Episode in der ARD-Mediathek verfügbar?

verfügbar? Wer sind die Darsteller?

Die wichtigsten Infos zu Sendeterminen, Mediathek, Handlung, Besetzung und Drehort von „Borchert und das Geheimnis des Mandanten“ findet ihr hier im Überblick.

„Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten“: Sendetermine

Die Episode der Krimi-Reihe ist das erste Mal am 15.09.2022 zur Primetime im Ersten zu sehen. Eine Wiederholung der knapp 90-minütigen Folge ist für die folgende Nacht geplant.

Die Sendetermine und Sendezeiten auf einen Blick:

Donnerstag, 15.09.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Freitag, 16.09.2022 um 00:35 Uhr im Ersten

„Der Zürich-Krimi“ in der ARD-Mediathek

Wer die Ausstrahlung am Donnerstag verpasst hat, kann sich den Film auch in der ARD-Mediathek ansehen. Er steht dort nach der Ausstrahlung für sechs Monate als Stream zur Verfügung. Außerdem findet man dort auch andere Folgen der Reihe.

Worum geht es in „Borchert und das Geheimnis des Mandanten“ genau?

Vor der Tür der Vernissage, auf der Corinna Riemers Porträtfotografie ausgestellt wird, findet Borchert die Leiche des Veranstalters und Kunstmäzens Altweger. Der Mann wurde im Hof seiner eigenen Galerie erschossen. Cristina Lazzari bittet Borchert, die Verteidigung ihres Mannes Giovanni zu übernehmen. Der Caterer hatte zuvor lautstark mit dem Opfer gestritten, hat Schmauchspuren an der Hand und besitzt illegal eine Pistole. Borchert und seine Chefin Dominique übernehmen den Auftrag zwar, er ist aber überzeugt, dass sein Mandant irgendwie in die Tat involviert ist. Mit Hilfe von Corinna Riemer stößt Borchert auf ein intimes Geheimnis und zwei weitere Mordverdächtige: Altwegers Frau und sein Neffe sind ein Paar. Doch bevor der Anwalt ohne Lizenz diesen rätselhaften Fall lösen kann, muss er noch einige weitere verborgene Konflikte ans Licht bringen.

Borchert fühlt sich zu Corinna Riemer hingezogen.

© Foto: ARD Degeto/Graf Film/Mia Film/Roland Suso Richter

Wer sind die Darsteller von „Borchert und das Geheimnis des Mandanten“?

Die 15. Episode des „Zürich-Krimis“ entstand nach einem Drehbuch von Robert Hummel unter der Regie von Roland Suso Richter. Wie immer ist Christian Kohlund als Titelheld zu sehen. Neben ihm beeindruckt Julia Richter in dieser Episode als undurchschaubare Ratgeberin des Ermittlers. Wer sonst zu den Darstellern gehört, erfahrt ihr hier:

Rolle – Besetzung

Thomas Borchert – Christian Kohlund

Dominique Kuster – Ina Paule Klink

Marco Furrer – Pierre Kiwitt

Corinna Riemer – Julia Richter

Giovanni Lazzari – Michele Cuciuffo

Cristina Lazzari – Clelia Sarto

Stephan Altweger – Moritz von Treuenfels

Sandra Altweger – Birthe Wolter

Dennis Kovac – Liliom Lewald

Urs Aeggi – Yves Wüthrich

Regula Gabrielli – Susi Banzhaf

Dr. Reto Zanger – Robert Hunger-Bühler

Jürg Altweger – Steffen Münster

Richterin Mildenberger – Kathleen Gallego Zapata

Staatsanwalt Favre – Michael Stobbe

Joachim Tennstädt – Thomas Schendel

Empfangssekretärin – Annelie Herz

Einsatzleiter Schmidt – Robert Hummel

Sophia Lazzari – Anna Levá

Pflegerin Natalia – Senita Huskic

„Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten“: Drehort

Die Krimireihe „Der Zürich-Krimi“ spielt, wie man am Namen erkennen kann, in Zürich. Doch wird die Serie auch dort gedreht? Die Drehorte der ARD-Reihe sind Zürich und Prag. Für die Folge „Borchert und das Geheimnis des Mandanten“ war der Drehstart am 18.10.2021 in Zürich.

„Der Zürich-Krimi“: Alle Folgen

Alle, die mehr vom wahrheitsliebenden „Anwalt ohne Lizenz“ Borchert sehen möchten, finden hier alle Folgen des „Zürich-Krimis“ in der richtigen Reihenfolge in der Übersicht: