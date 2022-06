Thomas Borchert hat ein untrügliches Gespür dafür, wenn ein Unschuldiger als Sündenbock herhalten soll. In „Der Zürich-Krimi: Borchert und der Mord im Taxi“ übernehmen Dominique Kuster und Borchert am Donnerstag, 09.06.2022, daher die Verteidigung des Taxifahrers Jürg Zollinger. Er wird des Mordes an Investigativ-Journalist Nuka Baluba verdächtigt. Alle Indizien belasten ihn, doch Borchert setzt alles daran, seinen Mandanten von den Anschuldigungen zu befreien.

Die Sendetermine, Mediathek, Handlung und Besetzung zu „Borchert und der Mord im Taxi“ findet ihr hier im Überblick.

„Borchert und der Mord im Taxi“: ARD-Sendetermine

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich am Donnerstag, 09. Juni 2022, bei „Borchert und der Mord im Taxi“ auf knapp 90 Minuten Spannung freuen. Der Film läuft zur Primetime im Ersten und wird in der Nacht nochmal als Wiederholung ausgestrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeit auf einen Blick:

Donnerstag, 09.06.2022, um 20:15 Uhr im Ersten

Freitag, 10.06.2022, um 00:25 Uhr im Ersten

„Der Zürich-Krimi: Borchert und der Mord im Taxi“: ARD-Mediathek

Wer keine Zeit hat, den „Zürich-Krimi“ am Donnerstagabend im TV zu schauen, hat Glück. „Borchert und der Mord im Taxi“ ist nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek sechs Monate lang als Stream verfügbar.

„Der Zürich-Krimi: Borchert und der Mord im Taxi“: Handlung am 09.06.2022

Thomas Borchert und Dominique Kuster übernehmen die Verteidigung des Taxifahrers Jürg Zollinger, der des Mordes an einem Fahrgast verdächtigt wird. Das Opfer ist der Investigativ-Journalist Nuka Baluba. Alle Indizien belasten den unbeherrschten Verdächtigen, der für seine Gewaltausbrüche bekannt ist und wenig glaubwürdig erscheint. Dieser besteht jedoch darauf, dass es noch einen zweiten Fahrgast gegeben hat, von dem allerdings jede Spur fehlt.

Der Staatsanwalt Dietrich legt sich sehr schnell auf Zollinger fest, das macht den „Anwalt ohne Lizenz“ misstrauisch. Borchert vermutet, dass Balubas Recherchen über Kinderarbeit in Kobaltminen im Kongo ihm das Leben gekostet haben. Bei seinen Recherchen stößt er auf die Wohltätigkeitsorganisation „Unser Herz für Afrika“ von Henrik Wollschläger. Zu deren Gönnern zählen die gehobenen Kreise der Finanzmetropole Zürich. Außerdem findet Borchert bei seinen Ermittlungen heraus, dass das Opfer kurz vor seinem Tod Kontakt zu Anneli Keller, der Afrikaexpertin des Auswärtigen Amts, und auch ihrem Chef Ulf Hellmann hatte. Unterdessen kümmert sich Dominique um die Witwe des Ermordeten – es stellt sich heraus, dass diese ebenfalls in Gefahr schwebt.

In „Borchert und der Mord im Taxi“ bringt der charismatische Titelheld unbequeme Wahrheiten ans Licht.

© Foto: ARD Degeto/Roland Suso Richter

„Der Zürich-Krimi: Borchert und der Mord im Taxi“: Darsteller am 09.06.2022

Christian Kohlund spielt wie gewohnt den lizenzlosen Anwalt Thomas Borchert in den Zürich-Krimis. Wer die anderen Darsteller im Cast von „Borchert und der Mord im Taxi“ sind, sehr ihr hier auf einen Blick.

