Baden-Württemberg zieht doch noch die Reißleine, um zu verhindern, dass Weihnachten zur Corona-Katastrophe wird. Die Intensivstationen laufen voll – deshalb schreitet das Land mit harten Maßnahmen voran. Freizeit- und Sportveranstaltungen sollen untersagt werden – auch für Geimpfte.

Es sollen neue Corona-Maßnahmen für Baden-Württemberg verkündet werden

Werden Veranstaltungen in Freizeit und Kultur komplett untersagt?

in Freizeit und Kultur komplett untersagt? Welche Corona-Regeln gelten aktuell in BW?

Ulm, Heidelberg, Freiburg: Welche Weihnachtsmärkte finden 2021 statt?

Werden Weihnachtsmärkte abgesagt oder weiter beschränkt?

Eigentlich sollten schon heute neue Maßnahmen im Kabinett beschlossen werden. Nun will die Landesregierung aber waren, was bei der Ministerpräsidentenkonferenz am heutigen Dienstag besprochen wird. Eine Entscheidung soll dann erst Mittwoch anstehen.

Könnten Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte ganz verboten werden?

Freizeit-, Kultur und Sportveranstaltungen sollen in Baden-Württemberg wegen der sich zuspitzenden Corona-Pandemie verboten oder zumindest deutlich beschränkt werden. Die Kontakte müssten nun radikal reduziert werden, kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag beim Besuch eines Impfzentrums des Klinikums Stuttgart an. Die Beschlüsse könnten die komplette Bandbreite an öffentlichen Veranstaltungen betreffen, vom Kinobesuch bis zum Weihnachtsmarkt, teilte Kretschmann mit. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Dass Baden-Württemberg die Corona-Maßnahmen verschärfen will, ist aber klar.

Die konkreten Maßnahmen würden von der Größe der Veranstaltungen und den Hygienekonzepten abhängen, sagte Kretschmann der dpa. Zur Dauer der neuen Maßnahmen sagte der Grünen-Politiker, dass dies von der Entwicklung der Infektionszahlen abhänge. Bis Maßnahmen im Kampf gegen das Virus aber wirkten, brauche es mindestens eine Woche, stellte er klar.

Corona-Regeln für Geimpfte in BW – Land will Veranstaltungen untersagen oder beschränken

Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes werde die Landesregierung am Dienstag im Kabinett entsprechende Beschlüsse fassen, sagte Kretschmann. Es werde zur „weiteren Untersagung oder Beschränkung von Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen kommen“. Wie das im Einzelnen aussehe, werde man besprechen. „Auch Sportgroßveranstaltungen werden wir massiv einschränken oder gar untersagen.“ Leider gelte das auch für Geimpfte, weil der Impfschutz nach vier bis sechs Monaten nachlasse.

Weihnachtsmärkte 2021 in Ulm, Heidelberg, Mannheim sind aktuell mit 2G+ geöffnet

Stuttgarter Weihnachtsmarkt abgesagt worden. Aus Sicht des Rathauses wäre der Besucherandrang unter Corona-Bedingungen nicht kontrollier- und beherrschbar gewesen. Weitere Weihnachtsmärkte im Südwesten reagierten kurz danach mit Schließung, beispielsweise in Freiburg und Konstanz. Manche Städte halten noch an den Märkten fest. Unter strengen Regeln und Kontrollen: Auf dem Weihnachtsmarkt in Heidelberg gilt die 2G-plus-Regel. Das gilt auch auf dem stattfindenden Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm – und in Karlsruhe. Unter strengen Kontrollen werden nur Geimpfte und Genesene Gäste hereingelassen. Überall gilt die Maskenpflicht, wenn nicht gerade Getränke oder Speisen verzehrt werden. In Ulm, auf dem Münsterplatz, gilt ebenfalls die Anfang der vergangenen Woche war derWeihnachtsmarkt abgesagt worden. Aus Sicht des Rathauses wäre der Besucherandrang unternicht kontrollier- und beherrschbar gewesen. Weitere Weihnachtsmärkte im Südwesten reagierten kurz danach mit Schließung, beispielsweise in. Manche Städte halten noch an den Märkten fest. Unterund: Auf dem Weihnachtsmarkt ingilt die 2G-plus-Regel. Das gilt auch auf dem stattfindendenWeihnachtsmarkt am Wasserturm – und in. Unter strengen Kontrollen werden nur Geimpfte und Genesene Gäste hereingelassen. Überall gilt die Maskenpflicht, wenn nicht gerade Getränke oder Speisen verzehrt werden. In, auf dem Münsterplatz, gilt ebenfalls die 2G-plus-Regel

MPK zur Corona-Lage heute: Kommt die Bundesnotbremse?

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) beraten am Dienstag mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder über die Corona-Lage (13.00 Uhr). Die Rufe nach einer Verschärfung der Schutzmaßnahmen und Beschränkungen waren in den vergangenen Tagen nochmals lauter geworden. Grund sind die rasant steigenden Infektionszahlen und die Verbreitung der neuen Omikron-Variante.

Wichtig für künftige Maßnahmen dürfte eine am Dienstagvormittag erwartete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts werden. Die Richter in Karlsruhe veröffentlichen dann ihre Bewertung zur sogenannten Bundesnotbremse, die im Sommer ausgelaufen war. Konkret geht es um die Zulässigkeit von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie Schulschließungen, um die Pandemie einzudämmen.