In Deutschland gelten aktuell je nach Bundesland höchst Corona-Regeln . In Sachsen bekommen Touristen derzeit beispielsweise kein Bett in Hotels und Ferienwohnungen, in Thüringen ist das unter 2G möglich. In Berlin sind die Weihnachtsmärkte geöffnet, in Brandenburg mussten sie wieder schließen. In Köln saßen am Wochenende 50.000 Zuschauer in einem Fußballstadion, in Leipzig musste ein Geisterspiel vor leeren Rängen ausgetragen werden... So werden vor demum 13 Uhr die Rufe nach bundesweit einheitlichen Regeln immer lauter: Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans etwa forderte „bundesweit einheitliche, notbremsende Maßnahmen“. „Das kann natürlich als Ultima Ratio, als letzter Schritt, auchsein“, sagte der CDU-Politiker beim TV-Sender Bild Live. „Es braucht für Ganz-Hoch-Inzidenzgebiete die Möglichkeit, zuzuschließen.“ Im Gespräch sind ebenfalls flächendeckendewie Konzerte und Fußballspiele, dievor allem für Ungeimpfte oder die, wie das Sachsen beispielsweise schon getan hat.