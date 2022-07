Hitze hat Europa weiterhin fest im Griff. Hitzewellen wie jetzt in Europa werden künftig in den Sommermonaten normal sein - davon ist die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf überzeugt. Doch diese Hitzewelle macht zu schaffen. Viele Menschen fragen sich, Empfehlungen und Tipps gesucht, um sich unter anderem vor möglichen Gefahren für die Gesundheit zu schützen. Deutschland schwitzt bei fast 40 Grad – die großehat Europa weiterhin fest im Griff.wie jetzt in Europa werden künftig in den Sommermonaten normal sein - davon ist die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf überzeugt. Doch diesemacht zu schaffen. Viele Menschen fragen sich, wie lange die Hitzewelle noch andauert . Daneben wird an diesen heißen Tagen auch nachundgesucht, um sich unter anderem vor möglichenfür diezu schützen.

Was tun bei extremer Hitze?

Welche Empfehlung gibt es fürs Trinken – und für Alkohol-Konsum?

Was gilt für Sport bei Hitze?

Der Deutsche Wetterdiesnt spricht von einer „starken Wärmebelastung“. Hausärzte sehen Kleinkinder und Senioren sowie chronisch Kranke besonders gefährdet. Zum Basisschutz gehörten: Aufenthalt möglichst nur im Schatten, Vermeidung von Anstrengung, regelmäßiges halbstündliches Wasser-Trinken, Hautbefeuchtung und Kühlen etwa durch einen Ventilator. Werde die Thermoregulation des Körpers überfordert, könne es zu einer kritischen Überhitzung des Organismus kommen.

Viele fragen sich also, welche konkreten Tipps es gibt, um bei starker Hilfe den Körper nicht allzu sehr zu belasten und für etwas Abkühlung zu sorgen:

Körperliche Anstrengung meiden

Sonnencreme benutzen

Große Flächen mit Beton und Asphalt meiden

Während der Mittagshitze Innenräume oder Schatten aufsuchen

Generell möglichst Schatten aufsuchen

Genug trinken – mehr als sonst und möglichst mineralstoffhaltige Getränke

Tätigkeiten im Freien nur morgens und abends ausüben

Leichte Mahlzeiten essen

Leichte und helle Kleidung tragen

Schützende Kopfbedeckung tragen

Tagsüber die Innenräume abdunkeln und in der Nacht lüften

Am Tag die Fenster zulassen und ggf. einen Ventilator nutzen

Klimaanlage trotz Hitze nie zu kalt stellen

Nasse Handtücher aufhängen zum Kühlen der Raumluft

Ozonbelastung: Gefahr für die Gesundheit

Der EU-Klimawandeldienst Copernicus warnt unterdessen vor einer gesundheitsschädlich hohen Ozonbelastung in großen Teilen Europas. In den extrem heißen Tagen könne es auch im Nordwesten Europas zu Ozonwerten kommen, die als gefährlich für die Gesundheit gelten. In Südeuropa - etwa Portugal, Spanien und Italien - seien kürzlich bereits deutlich zu hohe Werte von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen worden. Dem Umweltbundesamt zufolge kann eine zu hohe Ozonkonzentration etwa zu Kopfschmerzen und Tränenreiz führen. Bei körperlicher Anstrengung kann das Ozon sogar tief in das Lungengewebe vordringen und Entzündungen hervorrufen.

Wie viel trinken bei Hitze?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schrieb auf Twitter: „Jüngere Menschen sollten auf Ältere achten und sie an die Bedeutung von ausreichendem Trinken und Kühle erinnern. Bei Älteren sind oft Temperaturempfinden und Durstgefühl gestört. Ihr Leben ist in den nächsten Tagen in Gefahr. Rücksicht und aktive Hilfe sind jetzt notwendig." Generell sollten über den Tag verteilt etwa zweieinhalb bis drei Liter getrunken werden. Ideale Durstlöscher sind Mineralwasser, abgekühlte Kräuter- und Früchtetees oder verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Sie enthalten in der Regel genügend Mineralien, um die ausgeschwitzten Salze wieder zu ersetzen. Zuckerreiche Limonaden verursachen hingegen noch mehr Durst. Vorsicht vor eiskalten Getränken: Sie können Magenbeschwerden verursachen. Zudem muss der Körper mehr arbeiten, um die Flüssigkeit auf Körpertemperatur zu erwärmen.

Alkohol bei Hitze – wirkt er schneller?

Auf der Gartenparty oder beim netten Zusammensein auf dem Balkon: Jetzt ein Gläschen Wein oder Bier! Lecker. Aber: Bei Hitze wirkt Alkohol schneller und intensiver, warnt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Auf Alkohol sollte besser verzichtet werden. Er weitet die Gefäße, was das Herz noch mehr belastet. Wer es übertreibt, riskiert Kreislaufprobleme bis zur Bewusstlosigkeit. Die hohen Temperaturen entziehen dem Körper darüber hinaus Flüssigkeit - man schwitzt. Durch Alkohol gehen dem Körper noch mehr Mineralstoffe verloren. So kann es leichter zu Hitzschlägen kommen.

Das Handy wird extrem heiß durch die Hitze – ist das schlimm?

Das Smartphone in der Hitze auf der Terrasse liegen lassen? Keine gute Idee! Viele Elektronikgeräte vertragen keine hohen Temperaturen. Darauf weist das Telekommunikationsportal „Teltarif.de“ hin. Neben dem Akku können auch weitere Bauteile Schaden nehmen. Bei zu hohen Temperaturen können auch Sicherheitseinrichtungen der Akkus greifen und etwa Batterieflüssigkeiten auslaufen. Das führt unter Umständen zu Beschädigungen am Gerät und macht die Akkus unbrauchbar. Deswegen lagert man Powerbanks und Elektronikgeräte besser vor Sonnenlicht geschützt und lässt sie nicht im sommerlich warmen Auto. Smartphones und andere technische Geräte, wie der Laptop, mögen es nämlich gar nicht gerne heiß. Ihre Lieblingstemperatur liegt nach Angaben der Technischen Universität Graz zwischen 15 und 25 Grad. Höhere Temperaturen können die Batterie belasten. Besonders kritisch werde es bei 50 Grad, was leicht erreicht werde, wenn das Handy in der prallen Sonne liege.

Joggen, Krafttraining und Co. – schadet Sport bei Hitze?

Manche Menschen mögen sich bei Hitze gar nicht bewegen, andere brauchen ihren Sport. Nicht jede sportliche Aktivität ist gesundheitsschädlich. Allerdings sollten längere körperliche Anstrengungen möglichst nicht in die Mittags- und Nachmittagsstunden gelegt werden. Dann ist die Belastung am höchsten. Senioren, Kindern und Menschen mit Kreislaufproblemen ist vom Sport bei Hitze allerdings abzuraten. Auch wenn die Sonne nach draußen lockt, nun sei nicht der Moment, neue Bestzeiten anzustreben und an sein Limit zu gehen, sagt Chefarzt Panagiotis Bouklas in einem Beitrag der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt. Bei hohen Temperaturen sei man nicht so leistungsfähig und sollte sein Pensum zumindest herunterfahren.

Wassereinlagerung bei Hitze

Während der Hitze im Sommer haben viele mit unangenehmen Begleiterscheinungen zu kämpfen. Manche bemerken, dass ihre Beine und Füße anschwellen. Frauen sind von diesen Wassereinlagerungen eher betroffen. Dabei handelt es sich um eine Art Schutzfunktion des Körpers, dessen Blutgefäße sich weiten – Flüssigkeit wird in das umliegende Gewebe gedrückt und die Schwellungen (Ödeme) entstehen. Entgegenwirken kann man den Wassereinlagerungen etwa durch Bewegung. Das Tragen von engen Schuhen empfiehlt sich nicht. Auch wenn es kontraproduktiv klingt, sollte man mehr Wasser trinken. Außerdem ist es ratsam, auf zu viel Salz im Essen zu verzichten. Linderung kann auch Abkühlung verschaffen, zum Beispiel in Form von Wechselduschen.

Nasenbluten bei Hitze

Nasenbluten sind in den meisten Fällen harmlos. Dennoch erschrecken sich die meisten, wenn sie davon betroffen sind – bei manchen ist das bei Hitze häufiger der Fall. Auch hier spielt die Erweiterung der Blutgefäße eine Rolle. Oftmals ist die Nase bzw. deren Schleimhäute im Sommer ohnehin schon gereizt, etwa durch Klimaanlagen oder Allergien gegen Pollen. In vielen Fällen hilft es vorbeugend, die Nase mit Feuchtigkeit zu versorgen, etwa in Form spezieller Salben. Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen es gibt, beschreiben die Die Ursachen fürsind in den meisten Fällen harmlos. Dennoch erschrecken sich die meisten, wenn sie davon betroffen sind – bei manchen ist das bei Hitze häufiger der Fall. Auch hier spielt die Erweiterung der Blutgefäße eine Rolle. Oftmals ist die Nase bzw. deren Schleimhäute im Sommer ohnehin schon gereizt, etwa durch Klimaanlagen oder Allergien gegen Pollen. In vielen Fällen hilft es vorbeugend, die Nase mit Feuchtigkeit zu versorgen, etwa in Form spezieller Salben. Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen es gibt, beschreiben die HNO-Ärzte im Netz

