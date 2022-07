In den nächsten Tagen wird eine Gluthitze in Deutschland erwartet. Die Hitzewelle bringt Deutschland diese Woche Temperaturen bis zu 40 Grad. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mit.

Welcher Tag wird diese Woche der heißeste?

Wird ein neuer Hitzerekord gebrochen?

gebrochen? Und wie lange soll die Hitzewelle andauern?

Alle Infos zur extremen Hitze in Deutschland gibt es hier in der Übersicht.

Hitzewelle-Höhepunkt: An diesem Tag der Woche ist es in Deutschland am heißesten

Die extreme Hitze bleibe laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nur einen Tag: Höhepunkt im Westen und Südwesten ist demnach der Dienstag, 19.7.2022. Am Mittwoch, 20.7.2022, verlagert sich die Hitze in den Osten und Nordosten. Vereinzelt werden die Nächte tropisch, sind also mindestens 20 Grad warm.

Hitze in Deutschland aktuell: Das ist die Wetter-Prognose

Dienstag zeigt sich der Himmel oft wolkenlos, der Wind weht bei Temperaturen zwischen 34 und 38 Grad nur mäßig. Im 40 Grad werden. Der nächste Morgen beginnt dort mit ersten Schauern und Gewittern, die sich bis in die Mitte ausbreiten. Dabei kann es kräftig gewittern, auch Unwetter sind lokal möglich. Die Temperaturen liegen am Mittwoch zwischen 27 und 34 Grad. Im Osten und Südosten ist es dagegen weiter sonnig, es wird mit Werten zwischen 33 und 39 Grad sehr heiß. In der Nacht zum Donnerstag gibt es auch in diesen Landesteilen Schauer und Gewitter, ähnlich geht es am Tag weiter. Amzeigt sich der Himmel oft wolkenlos, der Wind weht beizwischen 34 und 38 Grad nur mäßig. Im Südwesten und Westen können es laut der Vorhersage des DWD vereinzelt sogarwerden. Der nächste Morgen beginnt dort mit ersten Schauern und Gewittern, die sich bis in die Mitte ausbreiten. Dabei kann es kräftig gewittern, auch Unwetter sind lokal möglich. Die Temperaturen liegen am Mittwoch zwischen 27 und 34 Grad. Im Osten und Südosten ist es dagegen weiter sonnig, es wird mit Werten zwischen 33 und 39 Grad sehr heiß. In der Nacht zum Donnerstag gibt es auch in diesen Landesteilen Schauer und Gewitter, ähnlich geht es am Tag weiter.

Ende der Hitzewelle: Wie lange dauert die Hitze noch an?

Eine Frage, die wohl viele Menschen angesichts der erwarteten hohen Temperaturen beschäftigt, ist, die nach deren Ende. Wann ist die extreme Hitze wieder vorbei? Von einem richtigen Ende lässt sich so schnell nicht sprechen, denn es werden noch mehrere Tage mehr als 30 Grad erwartet. Und per Definition spricht man von einer Hitzewelle, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 30 Grad herrschen. Im Großteil von Deutschland ist es auch am Donnerstag, 21.7.2022, bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad heiter, im Südwesten und Süden sind auch 32 Grad möglich. Im Norden könnte es ab dann moderater werden, was die Temperaturen betrifft.

In Spanien etwa werde die Hitzewelle, die praktisch das gesamte Land seit neun Tagen überrollt, zwischen Montag und Dienstag zu Ende gehen, teilte der nationale Wetterdienst Aemet mit.

Hitzerekord in Deutschland: Wann war es 2022 bisher am heißesten?

Der bisher heißeste Tag in diesem Jahr war am 19. Juni gewesen: Laut DWD waren da mit 39,2 Grad die wärmsten Orte Cottbus und Dresden. DWD-Pressesprecher Andreas Friedrich: „Wir können davon ausgehen, dass dieser Rekord am Dienstag geknackt wird.“ Laut DWD liegt der Hitzerekord in Deutschland bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg. „Es ist möglich, dass wir am Dienstag entlang des Rheins in ähnliche Bereiche kommen“, sagte Friedrich.

Während der Hitzewelle in Deutschland ist Vorsicht geboten

Mediziner rufen die Menschen wegen der erwarteten Hitzewelle dazu auf, direkte Sonneneinstrahlung zu meiden. Als besonders gefährdet bezeichnete die Universitätsklinik Rostock sowohl Kleinkinder, alte Menschen als auch Patienten mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen. „Sonnenbrand, Kopfschmerzen und Sonnenstich bei zu viel direkter Sonneneinstrahlung sind die größten Gefahren“, sagte Jan-Arne Lauffs, Leiter der Zentralen Notaufnahme im Universitären Notfallzentrum. Auch beim Baden soll man die Gefahr der UV-Strahlung nicht unterschätzen.

mit Material von dpa