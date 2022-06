Schwitzen im Büro ist kein Spaß. Bei den aktuellen Temperaturen von 30, 35 oder sogar 40 Grad fragen sich viele, ob es für Arbeitnehmer auch sowas wie Hitzefrei geben kann? Ganz so ist es nicht - aber das Arbeitsrecht regelt schon, welche Temperaturen im Büro vom Arbeitgeber gewährleistet werden müssen. Wir klären hier auf:

Grundsätzlich gilt: Der Arbeitgeber muss die Büroräume so gestalten, dass siesind. Daher muss er bei extremer Hitze auf jeden Fall reagieren und auf die Temperaturen im Büro achten. Wie die Gewerkschaft IG Metall erklärt, darf laut Arbeitsstättenverordnung die Temperatur im Bürobetragen. Steigt sie über diese Schranke, muss der Arbeitgeber reagieren. Das kann lautwie folgt aussehen:

Steigt die Temperatur im Büro weiter auf über 30 Grad, müssen mehr der oben genannten Maßnahmen getroffen werden.

Sobald die Räume über 35 Grad steigen, kann laut IG Metall dort nicht mehr gearbeitet werden. Laut ASR können die Räume nur dann genutzt werden, wenn weitere Maßnahmen getroffen werden, wie Luftduschen, Wasserschleier, Hitzeschutzkleidung und zusätzliche Pausen.

Was aber tun, wenn der Arbeitgeber diese Maßnahmen nicht umsetzt und die Temperaturen im Büro die Schwellenwerte übersteigen? Leider gibt es für ArbeitnehmerDie Arbeit darf auch bei Überschreiten der Schwellenwerte nicht niedergelegt werden - außer in besonders schweren Fällen. Das kann vorliegen, wenn der Arbeitgeber nichts unternimmt, um die Temperatur zu senken. Dass das der Fall ist, muss aber der Arbeitgeber im Zweifelkönnen. Hierzu gibt es aber noch keine Rechtsprechung, man würde also einiges riskieren. Verdi und IG Metall weisen aber darauf hin, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, seine Mitarbeiter vor extremer Hitze zu schützen. Die Gewerkschaften empfehlen, nach Möglichkeit denzu bitten, die Temperatur mit der Geschäftsleitung abzusprechen und eine Betriebsvereinbarung zu verhandeln.