Hitzerekorde in Deutschland gebrochen – so wie in Großbritannien, wo am 19.07.2022 erstmalige Temperaturen über 40 Grad gemessen wurden. Die Hitzewelle aus dem Süden hat Deutschland erreicht: Ende Juli wird es auch hierzulande richtig heiß. Möglicherweise werden auch in Deutschland Hitzerekorde gebrochen.

Wie heiß war es aber bisher in Deutschland? Hier eine Übersicht mit allen aktuellen Wetterrekorden, die bisher gemessen wurden.

Hitzerekord heute: Wir er im Juli 2022 gebrochen?

Der wärmste Tag des Jahres 2022 war bisher am 19. Juni: Da wurden im Osten des Landes Temperaturen von 39,2 Grad in Dresden und in Cottbus gemessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass am 19. Juli 2022 diese Marke geknackt wird und mancherorts über 40 Grad gemessen werden. Nicht auszuschließen ist, dass sogar der bisherige Hitzerekord für Deutschland geknackt werden könnte.

Hitze in Deutschland: Wann war der heißeste Tag seit der Aufzeichnung?

Sollten die Temperaturen tatsächlich auf 40 Grad steigen, kommt das dem deutschen Hitzerekord nahe. Knacken würde das ihn aber noch nicht. Das sind in Deutschland die aktuellen Wetterrekorde: