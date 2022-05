Vier Landesparlamente werden 2022 neu gewählt. Am 8. Mai 2022 ist der hohe Norden dran. An diesem Sonntag gehen die Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein zur Wahlurne. Ministerpräsident Daniel Günther und seine CDU konnten in den vergangenen Tagen ihre Favoritenstellung festigen. Nun blicken die Menschen im Bundesland und auch in anderen Teilen von Deutschland gespannt auf den Verlauf des Tages und die ersten Hochrechnungen. In diesem Liveblog informieren wir euch über die neusten Geschehnisse und Nachrichten zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein aktuell: Der Live-Ticker zur Wahl

Ministerpräsident Günther bekräftigt Willen nach Fortsetzung von Koalition

Update: 13:38 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat seinen Wunsch zur Fortsetzung der Regierungskoalition nach der Landtagswahl bekräftigt. "Ich glaube, dass das Bündnis aus CDU, Grünen und FDP Schleswig-Holstein gut getan hat", sagte er am Sonntag bei seiner Stimmabgabe in einem Wahllokal in Eckernförde. "Mein Ziel ist die Fortsetzung dieser Regierung."

Spitzenkandidaten geben in Schleswig-Holstein ihre Stimme ab

Update: 12:46 Uhr

Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist in vollem Gange. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zeigte sich bei der Stimmabgabe am Sonntag optimistisch. „Ich würde mich freuen, wenn die Umfragen sich bestätigen und die CDU mit Abstand stärkste Kraft wird, weil ich sehr gerne diese Regierung fortsetzen möchte“, sagte er nach dem Urnengang in Eckernförde.

Auch SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller gab sich frohen Mutes. „Als SPD haben wir in den vergangenen Wochen mit aller Kraft um jede Stimme gekämpft“, sagte er laut einer Mitteilung. Der Wahlkampf sei lange von großen weltpolitischen Fragen überlagert worden, doch in den letzten Tagen sei die Aufmerksamkeit für die Themen im Land gestiegen. Auf den Märkten und an Haustüren habe es viel Unterstützung für die Mietpreisbremse, ein Tariftreuegesetz und kostenfreie Kitas gegeben. „Ich setze darauf, dass das Soziale mit der SPD in die Landesregierung zurückkehren wird.“

Bislang geringerer Zustrom in Wahllokale bei Landtagswahl im Norden

Update: 12:03 Uhr

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sind am Sonntagmorgen weniger Wähler an die Urnen gegangen als vor fünf Jahren. Bis 11 Uhr hatten 16,3 Prozent in den Wahllokalen ihre Stimme abgegeben, wie der Landeswahlleiter auf seiner Internetseite mitteilte. 2017 hatten dies zu diesem Zeitpunkt 21,5 Prozent getan. Die Wahlbeteiligung lag damals bei insgesamt 64,2 Prozent. Rund 2,317 Millionen Schleswig-Holsteiner dürfen zur Landtagswahl ihre Stimme abgeben. Zur Wahl stehen 16 Parteien mit Landeslisten, drei mehr als vor fünf Jahren. Erste Prognosen und Hochrechnungen werden am Abend kurz nach Schließung der Wahllokale erwartet.

Djir-Sarai zuversichtlich vor Landtagswahl in Schleswig-Holstein und NRW

Update: 11:12 Uhr

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat sich vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zuversichtlich geäußert. "Das sind zwei starke Landesverbände, die Wahlkampf können", sagte er in einem Interview der Nachrichtenagentur AFP. "Ich bin mir sicher, dass wir sehr zufrieden sein werden mit den Ergebnissen in Schleswig-Holstein und NRW." Spannend werde die Frage, "welche Mehrheitsverhältnisse am Ende des Tages zustande kommen", sagte Djir-Sarai. In Schleswig-Holstein wird an diesem Sonntag gewählt, in Nordrhein-Westfalen eine Woche später.

Jüngste Umfragen sehen Ministerpräsident Daniel Günther vorn

Update: 9.15 Uhr

Die jüngsten Umfragen sahen die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther klar vor der SPD und den Grünen. Günther will seine Stimme am Vormittag in Eckernförde abgeben, SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller in Bistensee und Finanzministerin Monika Heinold als Spitzenkandidatin der Grünen in Kiel.

So ist der Ablauf der Wahl in Schleswig-Holstein

Update 8:30 Uhr

Die Wahlberechtigten können sich mit der Erststimme für einen Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis entscheiden. Davon gibt es im Land 35. Die Zweitstimme gilt einer der 16 zugelassenen Landeslisten von Parteien.

Die Wahllokale in Schleswig-Holstein haben geöffnet

Update: 8 Uhr

Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat begonnen. Um 8 Uhr öffneten die Wahllokale. Verzögerungen oder Zwischenfälle seien nicht bekannt geworden, sagte ein Sprecher der Landeswahlleitung der Deutschen Presse-Agentur.