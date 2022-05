Landtag gewählt. Rund 2,3 Millionen Menschen sind am 8. Mai 2022 in Schleswig-Holstein zur Wahl aufgerufen. Laut Im hohen Norden wird am Sonntag ein neuergewählt. Rund 2,3 Millionen Menschen sind aminzuraufgerufen. Laut Umfragen deutet in Deutschlands nördlichsten Bundesland alles auf einen eindeutigen Sieg der CDU von Ministerpräsident Daniel Günther hin, der damit beste Chancen auf eine weitere Amtszeit hat.

Wann ist mit den Ergebnissen zu rechnen?

zu rechnen? Welche ersten Hochrechnungen gibt es?

gibt es? Worauf deuten die bisher abgegebene Stimmen hin?

Uhrzeit: Wann gibt es erste Hochrechnungen und vorläufige Ergebnisse?

Die Menschen in Schleswig-Holstein haben am Sonntag, den 8. Mai 2022, bis zur Schließung der Wahllokale Zeit, ihre Stimme abzugeben. Um 8 Uhr öffneten die Wahllokale. Verzögerungen oder Zwischenfälle seien nicht bekannt geworden, sagte ein Sprecher der Landeswahlleitung der Deutschen Presse-Agentur. Die erste Prognose zum Ausgang der Wahl wird kurz nach 18 Uhr erwartet. Zu dieser Zeit zeigt phoenix die Prognosen und Hochrechnungen von ARD und ZDF. Erste Ergebnisse gibt es dann im Laufe des Abends. Mit einem Endergebnis ist am frühen Montagmorgen oder am späten Sonntagabend zu rechnen.

Prognose: Wer gewinnt die Wahl in Schleswig-Holstein?

Den Umfragen zufolge kann die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther mit einem klaren Sieg rechnen Derzeit regiert im Norden eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Die Regierung hat hohe Zustimmungswerte; Günther persönlich ist auch bei Sympathisanten anderer Parteien beliebt. Umfragen sehen ihn als populärsten Regierungschef in Deutschland.

Jüngste Umfragen sahen die CDU mit 36 bis 38 Prozent weit vor der SPD mit 18 bis 20 Prozent und den Grünen mit 16 bis 18 Prozent. Es folgte die FDP mit 7 bis 9 Prozent. Die AfD lag bei 5 bis 6 Prozent - zwischen diesen Werten bewegte sich zuletzt auch der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der als Partei der dänischen Minderheit ohnehin von der Fünf-Prozent-Klausel befreit ist.

Welche Koalitionen sind in Schleswig-Holstein möglich?

Verschiedene Koalitionen sind denkbar. Die CDU würde wohl am liebsten allein mit der FDP regieren, sagt aber, sie würde gern Jamaika fortführen, also auch mit den Grünen. Sollte es für CDU/FDP nicht reichen, könnte auch der SSW dazukommen. Nach den Umfragen gut möglich wäre ein Bündnis aus CDU und Grünen, ohne FDP. Diese hat eine klare Präferenz für die CDU bekundet, was eine Ampel deutlich erschweren würde. Für eine solche würde es aktuell auch rechnerisch nicht reichen. Die Grünen gehen ohne Koalitionsaussage in die Wahl. Für eine Neuauflage einer Koalition aus SPD, Grünen und SSW zeichnet sich keine Mehrheit ab. SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller bekundete im Wahlkampf aber die Hoffnung auf ein Bündnis mit Grünen und SSW oder mit den Grünen und der FDP.

Der SSW wäre bereit zum Mitregieren. Wunschpartner nannte Spitzenkandidat Lars Harms (57) vor der Wahl nicht. Im Übrigen hat seine Partei in der Opposition gezeigt, dass sie auch in dieser Rolle Forderungen durchsetzen kann. Grünen-Spitzenkandidatin Heinold versuchte im Wahlkampf mit dem Argument zu punkten, eine Regierung ohne ihre Partei und speziell Schwarz-Gelb würde für das Land einen fatalen Rückschritt bedeuten - zulasten von Klimaschutz, Energiewende und Artenvielfalt.