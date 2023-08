Im Jahr 2007 erstmals ausgerichtet, hat sich das MS Dockville seither zu einem der populärsten Festivals in Deutschland entwickelt. Traditionell in den Sommermonaten abgehalten, erstreckt es sich über einen Zeitraum von mehreren Tagen. Hinsichtlich der musikalischen Vielfalt bietet das MS Dockville eine breite Spannweite an Genres, vor allem Indie, Hiphop und elektronische Musik. Auf den unterschiedlichen Bühnen des Festivals treten Künstler sowohl aus dem In- als auch dem Ausland auf. Hier eine Übersicht über das MS Dockville 2023:

Ort: Wo findet das MS Dockville 2023 statt?

Das MS Dockville ist ein jährlich stattfindendes Musik- und Kunstfestival, das in Hamburg abgehalten wird. Das Festivalgelände befindet sich auf der Elbinsel Wilhelmsburg.

Datum: Wann startet das MS Dockville 2023?

Das MS Dockville wird jährlich im Sommer veranstaltet. Dieses Jahr findet das Festival vom 18. bis 20. August 2023 statt.

Line-up und neue Headliner: Welche Bands spielen beim MS Dockville 2023?

Beim MS Dockville treten sowohl gestandene Acts als auch Newcomer auf den verschiedenen Bühnen des Festivals auf. Namhaft sind dabei 2023 unter anderem GIRL IN RED, GIANT ROOKS, DANGER DAN oder ARLO PARKS. Alle Acts für das MS Dockville 2023 in alphabetischer Reihenfolge:

ANAÏS

Agy3na

Apollo Sissi

Arlo Parks

Berq

Black Sea Dahu

Blond

BRKN

BĘÃTFÓØT

Buntspecht

Baby Queen

Camera

Cassia

Cjaos Katy

Cryptofauna

Cromby

DANGER DAN

DJ Schinkensuppe

DJ Schmeisser

Deki Alem

Dilla

Donkey Kid

Dréya Mac

Edo Saiya

Éloi

Ellie Dixon

Ennio

English Teacher

Frida Darko

Funk Tribu

Giant Rooks

Girl in Red

Gina Sabatini

Intaktogene

Joia

Juliana Huxtable

Katya Kóv

Kevin

Kerala Dust

Kluntje

Kytes

L'Impératrice

Lasse Lambretta

Leni

Levin Liam

Lime Garden

Lugatti & 9ine

MCR-T

Maeckes & Die Gitarre

Mella Dee

Mind Enterprises

Monolink

Mimizan

Najeh

Narciss

Natascha Polké

Noga Erez

Neunundneunzig

Nonaps

Olivia Dean

Ogazón

OG Keemo

Parshad

Patrick Mason

Paula Hartmann

Porij

Portable

Punani

Roller Derby

Romano van de Mas

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Royel Otis

RSS Disco

Saoirse

Schmyt

Sebastian "El Hotzo" Hotz

Sharktank

Sofi Cvo

Symba

Steintor Herrenchor

Symba

The Reason Y

Thylacine

Traffic Control

Tightill & Donvtello

Two Lanes

Viko63 & Penglord

Water from your eyes

Yukno

Yung Singh

Zimmer90

Gibt es noch Tickets für das MS Dockville und was kosten sie?

Die Tickets vertreibt das MS Dockville 2023 über einen Online Shop. Der Festivalpass kostet dabei mindestens 174 Euro. Der Campingzugang beläuft sich auf 25 Euro. Neben den Festivalpässen gibt es auch 2 Tages-Optionen ab 119 Euro und Tageskarten ab 74 Euro. Weiterhin gibt es für U19-jährige besondere Vergünstigungen. Die Tagestickets sind für diese Altersgruppe ab 49 Euro erhältlich.

Festivals 2023: Rock im Park, Hurricane, Southside

Bei der Planung des Festivalsommers 2023 kommt Vorfreude auf! Wer sich direkt ein Ticket für ein Festival im Jahr 2023 sichern will, findet hier einen Überblick mit allen Infos rund um Datum, Karten, Line-up und Co.