Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland blicken viele mit großem Interesse auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Hier treffen sich die Regierungschefs der einzelnen Bundesländer mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Uhrzeit, Termin, Datum: Wann findet die nächste MPK statt?

Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz findet am Montag, 24.01.2022, statt. Das Treffen der Länderchefs mit Kanzler Olaf Scholz soll wieder per Videokonferenz stattfinden. Diese ist für 14 Uhr geplant.

Corona Gipfel Beschlussvorlage: Diese neuen Regeln sollen beschlossen werden

Bild.de hat eine erste Beschlussvorlage zur Ministerpräsidentenkonferenz am 24.01. veröffentlicht:

Die aktuellen Regeln sollen nicht verschärft, aber auch nicht gelockert werden

PCR-Tests sollen „auf Risikogruppen und ihre Betreuer konzentriert“ werden.

Sobald die Überlastung der kritischen Infrastruktur ausgeschlossen werden kann, sollen Beschränkungen nach und nach gelockert werden. Der Fokus liege dann zuerst auf Großveranstaltungen im Freien .

. Der nächste Corona-Gipfel soll Mitte Februar 2022 stattfinden

Lockerungen oder Verschärfungen? – Was wird aus den Corona-Regeln?

Angesichts der steigenden Coronazahlen in Deutschland ist nicht davon auszugehen, dass bestehende Corona-Regeln aktuell gelockert werden. Es sind aber anscheinend auch keine weiteren Verschärfungen geplant. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich im Vorfeld der MPK mehrfach dafür ausgesprochen, die bestehenden Maßnahmen derzeit beizubehalten. Der Expertenrat der Bundesregierung stellt sich hinter diese Linie, plädiert aber dafür, sich für einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu wappnen.

Söder will Corona-Maßnahmen nicht verschärfen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich vor dem Bund-Länder-Treffen gegen schärfere Corona-Maßnahmen ausgesprochen. „Bayern wird in der Ministerpräsidentenkonferenz keine Verschärfungen mittragen, sondern die Regeln an einzelnen Stellen anpassen“, sagte Söder der „Augsburger Allgemeinen“. „Wir wollen in der Kultur, beim Sport und in der Jugendarbeit wieder mehr Teilhabe ermöglichen.“ Der entscheidende Maßstab sei die Belastung des Gesundheitssystems. „Und dank der konsequenten Maßnahmen der vergangenen Wochen sowie der milderen Verläufe bei Omikron sind die Zahlen bei den belegten Intensivbetten insgesamt erfreulicherweise gesunken.“ Söder plädierte dafür erneut für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. „Es wäre von Anfang an besser gewesen, eine allgemeine Impfpflicht für alle anstatt nur für einzelne Gruppen einzuführen.“ Denn es wäre in höchstem Maße kontraproduktiv, wenn das Abwandern von Pflegekräften wegen der Impfpflicht zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen würde. Und er forderte eine bessere Krisenkommunikation: „Überstürzte und schlecht erklärte Entscheidungen helfen nicht weiter und senken die Akzeptanz der Bevölkerung im Kampf gegen Corona.“

Deutsche Profi-Ligen fordern vor MPK Ende der Geisterspiele

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag haben sich vier große Sportligen zusammengeschlossen und eine Ende der drastischen Zuschauerbeschränkungen gefordert. Diese sei für einige Vereine sogar „existenzgefährdend".

Wie schätzt der Expertenrat der Bundesregierung die Corona-Lage ein?

strikte Umsetzung der bisherigen Maßnahmen“, heißt es Schreiben des Gremiums. Wenn infolge weiter steigender Inzidenzen kritische Marken etwa bei Klinikeinweisungen erreicht würden, könnten weitergehende Maßnahmen zur Infektionskontrolle nötig werden. „Diese sollten daher jetzt so vorbereitet werden, dass sie ohne Verzögerung umgesetzt werden können.“ Am Samstag, 22.01.2022, veröffentlichte der 19-köpfige Expertenrat der Bundesregierung eine Stellungnahme zum Infektionsgeschehen in Deutschland. „Das hochdynamische Infektionsgeschehen erfordert aktuell eine Beibehaltung und“, heißt es Schreiben des Gremiums. Wenn infolge weiter steigender Inzidenzen kritische Marken etwa beierreicht würden, könnten weitergehende Maßnahmen zur Infektionskontrolle nötig werden. „Diese sollten daher jetzt so vorbereitet werden, dass sie ohne Verzögerung umgesetzt werden können.“

Sowohl Kontaktbeschränkungen als auch Booster-Impfungen seien notwendig, um die Dynamik der aktuellen Welle zu bremsen und das Gesundheitssystem und die kritische Infrastruktur zu schützen, heißt es in der einstimmig gefassten Empfehlung der 19 Ratsmitglieder. Auf eine Intensivierung der Booster-Kampagne sei daher Wert zu legen.

Durch die bestehende Kontaktreduktionen und das besonnene Verhalten der Bürger sei der international beobachtete steile Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland zunächst verlangsamt worden. Der Expertenrat erwartet aber einen weiteren Anstieg. In der Spitze könnten Sieben-Tages-Inzidenzen „von mehreren Tausend regional erreicht werden“. Das Ausmaß der Klinikbelastung werde entscheidend von den Inzidenzen bei ungeimpften Erwachsenen und den über 50-Jährigen abhängen. Noch seien diese vergleichsweise niedrig, es seien aber Infektionen in die Gruppe der Älteren eingetragen worden.

Corona: Expertenrat kritisiert Datenlage in Deutschland

Der Corona-Expertenrat kritisiert zudem eine zu dünne Datenlage bei der Pandemiebeobachtung in Deutschland und mahnt „dringende Maßnahmen für eine verbesserte Datenerhebung und Digitalisierung“ an. Auch zwei Jahre nach Beginn der Pandemie bestehe weiterhin kein Zugang zu einigen wichtigen, aktuellen Versorgungsdaten, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme des Gremiums. Die Omikron-Welle verstärke und verdeutliche das Defizit.

„Eine Echtzeitübersicht über alle verfügbaren Krankenhausbetten mit aktueller Belegung auch außerhalb der Intensivmedizin wird dringend benötigt.“ Die Expertinnen und Experten fordern „zeitnahe“, „tagesaktuelle“ Daten etwa zu Krankenhauseinweisungen in allen Altersgruppen und zu freien und belegten „Ressourcen“.

Verwiesen wird auf andere Länder, wie Israel, wo eine „Datenerhebung in Echtzeit auf individueller Fallebene zur effizienten Bewältigung der Pandemie erheblich beigetragen“ habe. Im Moment bediene sich Deutschland zur Einschätzung der Omikron-Variante vorrangig ausländischer Untersuchungen. Diese ließen sich aber wegen der unterschiedlichen Altersstruktur, unterschiedlicher Impfquoten und verschiedener Gesundheitssysteme nur schwer auf Deutschland übertragen.

Die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland

Am Sonntag, 23.01.2022, vermeldete das Robert Koch-Institut (RKI) erneut einen Rekordwert für die 7-Tage-Inzidenz. Diese hat erstmals die Schwelle von 800 überschritten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 806,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 772,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 515,7 (Vormonat: 220,7).