Die Corona-Zahlen in Deutschland steigenwieder stark an. Vergangene Woche meldete das Robert Koch-Institut (RKI) erstmals mehr als 100.000 Neuinfektionen in Deutschland binnen eines Tages. Und auch in den Tagen davor waren bereits jeweils immer neue Rekorde bei dergemeldet worden. Deutschlandweit ist die Inzidenz mittlerweile über 800. Diedesführt – wie in anderen Ländern Europas und der Welt bereits seit Wochen – jetzt auch in Deutschland zu überdurchschnittlich vielen Infektionen. Hier sind die aktuellen Fallzahlen, die das, am Montag, den 24.01.2022, gemeldet hat.