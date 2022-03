Seit der Verkündung ihrer Verlobung geht das Leben von Meghan Markle drunter und drüber: Als Ehefrau von Prinz Harry ist sie ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt. Seit ihrer Hochzeit 2018 haben Harry und Meghan aber mit der britischen Königsfamilie gebrochen – wichtiger Grund waren Vorwürfe Meghans, dass die Royals rassistisch seien und sie schlecht behandelt hätten.

Das Paar lebt seit 2020 in den USA in Kalifornien. Hier alle Infos zu Herzogin Meghan.

Kinder, Alter, Größe – Meghan Markle im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Herzogin Meghan auf einen Blick:

Name : Rachel Meghan Markle

: Rachel Meghan Markle Adelstitel : Meghan, Duchess of Sussex (Deutsch: Herzogin Meghan)

: Meghan, Duchess of Sussex (Deutsch: Herzogin Meghan) Geburtstag : 4. August 1981

: 4. August 1981 Alter : 38

: 38 Größe : 1,68m

: 1,68m Geburtsort : Los Angeles, USA

: Los Angeles, USA Ehemann : Prinz Harry (verheiratet 2018)

: Prinz Harry (verheiratet 2018) Kinder : Archie Mountbatten-Windsor, Lilibet Mountbatten-Windsor

: Archie Mountbatten-Windsor, Lilibet Mountbatten-Windsor Eltern : Doria Loyce Ragland und Thomas Wayne Markle (geschieden)

: Doria Loyce Ragland und Thomas Wayne Markle (geschieden) Geschwister: Zwei Halbgeschwister

Meghan und Harry: Von 2016 bis 2022

Meghan Markle und Prinz Harry haben 2016 eine Beziehung begonnen. Damals war Meghan Schauspielerin in der US-amerikanischen Serie „Suits“, wo sie Rachel Zane spielte. Die Beziehung zwischen Meghan und Harry wurde dadurch offiziell bestätigt, dass Harry durch seinen Pressesprecher verkünden ließ, dass er die mediale Berichterstattung über seine Freundin nicht dulden würde.

Im November 2017 verlobte sich das Paar, was auf breite Zustimmung in der Öffentlichkeit stieß. Am 19. Mai 2018 haben Meghan und Harry im Windsor Castle geheiratet.

Meghan und Harry haben im Mai 2018 geheiratet.

© Foto: dpa

Am 6. Mai 2019 kam ihr erstes Kind, Archie Harrison Mountbatten-Windsor zur Welt. Am 6. Juni 2021 wurde ihre Tochter, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor geboren. Beide tragen keine Adelstitel, da das von den Eltern nicht gewünscht war. Da Archie und Lilibet keine direkten Thronfolger sind, hätten sie ohnehin keinen Anspruch auf die Titel „Prinz“ oder „Prinzessin“.

Im Jahr 2020 haben Harry und Meghan bekanntgegeben, dass sie Großbritannien verlassen werden und ihre Aufgaben als Royals niederlegen möchten. Seitdem leben sie in den USA.

Oprah Winfrey haben Meghan und Prinz Harry sich ausgiebig über die Royals ausgelassen. Sie kritisierten die britischen Boulevardmedien, die Meghan immer in einem schlechten Licht darstellten im Vergleich zu ihrer Schwägerin, Rassismus vor, Meghan sprach sogar davon, dass sie suizidgefährdet war. Da seine Mutter, Lady Diana, eine ähnliche Lebensgeschichte hatte, wurde es für Prinz Harry unerträglich, in der Situation nichts zu tun. Im einem viel beachteten Interview mithaben Meghan und Prinz Harry sich ausgiebig über die Royals ausgelassen. Sie kritisierten die britischen Boulevardmedien, die Meghan immer in einem schlechten Licht darstellten im Vergleich zu ihrer Schwägerin, Herzogin Kate . Zudem warfen sie der Königsfamilievor, Meghan sprach sogar davon, dass sie suizidgefährdet war. Da seine Mutter,, eine ähnliche Lebensgeschichte hatte, wurde es für Prinz Harry unerträglich, in der Situation nichts zu tun.

70. Thronjubiläum der Im April 2022 sollen Meghan und Harry zumder Queen wieder nach Großbritannien kommen. Das Treffen des Paares mit der königlichen Familie wird mit Spannung erwartet, da seit dem Bruch der Kontakt wohl größtenteils abgebrochen ist.

Meghan Markle: Ihre Kinder, Archie und Lilibet

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben zwei gemeinsame Kinder. Außerdem hat Meghan in einem Gastbeitrag in der New York Times von einer Fehlgeburt, die sie im Sommer 2020 erlitten hat, berichtet.

Archie Harrison ist am 6. Mail 2019 geboren. Er ist ein Urenkel von Königin Elizabeth II.

Archie Mountbatten-Windsor im Jahr 2019.

© Foto: dpa

Das zweite Kind des Paares, Lilibet Diana kam am 21. Juni 2021 zur Welt. Ihr Vorname Lilibet war der Kosename von Königin Elizabeth II. Mit ihrem zweiten Vornamen ist sie nach der Mutter von Prinz Harry, Diana, benannt. Sie ist die Urenkelin der Queen.