Russische Truppen sind am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. Doch Putin hat nach dem Einmarsch in Donezk und Luhansk – also den von ihm als unabhängig anerkannten Staaten – nicht Halt gemacht. Zunehmend gerät die Hauptstadt Kiew in Bedrängnis. Nach Schätzung der Vereinten Nationen sind inzwischen bereits 100 000 Menschen auf der Flucht. Die Europäische Union und die USA belegten Russland mit weitreichenden Sanktionen, zogen aber noch nicht das gesamte Register. Umfragen zufolge machen sich die Menschen in Deutschland große Sorgen und haben Angst:

Könnte die Nato bald in das Kriegsgeschehen eingreifen?

bald in das Kriegsgeschehen eingreifen? Ist ein Krieg in Deutschland möglich?

Krieg in Deutschland möglich? – Das passiert, wenn die Nato eingreift

Auch der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor einer Eskalation des Konflikts mit Russland unter Beteiligung der Nato gewarnt. Er geht vom schlimmsten Szenario aus, wenn das passiert: „Wollen wir wirklich in einen Nuklearkrieg mit Russland eintauchen? Das ist nämlich die Konsequenz, wenn die Nato eingreifen würde. Ich glaube, das will nicht mal die Ukraine", sagte der frühere SPD-Vorsitzende am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin". Ein solcher Angriff würde „Europa zu einem nuklearen Schlachtfeld machen". Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Fernsehansprache am gestrigen Donnerstag deutlich gesagt: Die Nato stehe „ohne Wenn und Aber" hinter seinen Mitgliedern wie Polen und dem Baltikum. Vor einem Einschreiten der Nato sorgen sich die Menschen allerdings zurecht.

Nato-Mitglieder und Grenzen der Sowjetunion bis 1991.

Deutschland im Ukraine-Krieg: Soldaten und Kriegsschiffe für die Nato

Die Bundesregierung will der Nato nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine einem Medienbericht zufolge kurzfristig zusätzliche Soldaten, Flugabwehrraketensysteme und Kriegsschiffe zur Verstärkung der Ostflanke der Allianz anbieten. Wie der „Spiegel" am Freitag, 25.02.2022, berichtete, haben die deutschen Militärplaner ein entsprechendes Paket für Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zusammengestellt. Die Deutsche Bundeswehr könne zeitnah eine Infanterie-Kompanie - rund 150 Soldaten mit einem guten dutzend „Boxer"-Radpanzern - an die Ostflanke verlegen, hieß es in dem Bericht.

Russland-Ukraine Krieg: Deutschland erwartet Auswirkungen

Eine Kriegsbeteiligung Deutschlands ist bisher nicht in Sicht – zumindest, solange Wladimir Putin das Geschehen weiterhin auf die Ukraine beschränkt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine erwarten einer Umfrage zufolge aber fast zwei Drittel der Befragten in Deutschland Auswirkungen auf sie selbst. Dies sagten 63 Prozent der von YouGov befragten Menschen, wie das Institut am Freitag mitteilte. Darunter sagten 32 Prozent, dies werde „auf jeden Fall" so kommen. 22 Prozent glauben dies nicht. 14 Prozent machten keine Angabe. Yougov befragte nach eigenen Angaben am 24.02.2022 repräsentativ 3064 Personen in Deutschland. Die Ergebnisse wurden den Angaben zufolge gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Krieg in Europa: Tote und Verletzte in der Ukraine

Die genaue militärische Lage in der Ukraine blieb am Tag des Angriff undurchsichtig. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in der Nacht in einer Videobotschaft, die ukrainische Armee habe am ersten Tag der russischen Invasion 137 Soldaten verloren, 316 Soldaten seien verletzt worden. Russland habe das gesamte Gebiet der Ukraine angegriffen. Bereits in der Nacht zum Freitag gab es immer wieder Hinweise auf den Beschuss Kiews. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs lieferten sich dessen Truppen in der Nähe der Hauptstadt heftige Gefechte mit russischen Kräften, die mit gepanzerten Fahrzeugen vorrückten. In Kiew heulten erneut die Sirenen, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die U-Bahn-Stationen der Hauptstadt Kiew mit etwa 2,8 Millionen Einwohnern dienten als Schutzräume. Angriffe wurden auch aus anderen Landesteilen gemeldet, auch aus dem Süden.

Nach ukrainischen Angaben erlitten die russischen Truppen ihrerseits schwere Verluste. Das Verteidigungsministerium in Kiew sprach von 30 zerstörten russischen Panzern, 130 Panzerfahrzeugen, 7 Flugzeugen und 6 Hubschraubern. Etwa 800 russische Soldaten seien getötet worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die russische Seite äußerte sich dazu nicht. Präsident Selenskyj mutmaßte, dass der russische Angriff dazu dienen soll, ihn zu stürzen. Schon am späten Donnerstagabend hatte Selenskyj daher eine allgemeine Mobilmachung angeordnet, die für 90 Tage gelten soll und die Einberufung von Wehrpflichtigen und Reservisten vorsieht. Wie viele Männer betroffen sein werden, sagte der 44-Jährige nicht.