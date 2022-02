Die Bundeswehr dient der Verteidigung Deutschlands. Doch auch im Ausland werden die deutschen Streitkräfte eingesetzt. Zum Beispiel in Mali oder zuletzt in Afghanistan. Ob sie im Krieg in der Ukraine zum Einsatz kommen, ist noch unklar.

Wann wurde die Bundeswehr gegründet ?

? Was sind ihre Aufgaben ?

? Wie stark ist die deutsche Truppe ?

? Welche Rolle spielt sie im Russland-Ukraine-Konflikt?

Diese und weitere Informationen beantwortet dieser Artikel.

Soldaten, Heer und Luftwaffe – Das ist die Truppenstärke der Bundeswehr

Jeden Monat veröffentlicht das Verteidigungsministerium die aktuellen Personenzahlen der Bundeswehr. Im Januar 2022 leisten 183.758 Soldatinnen und Soldaten für Deutschland ihren Dienst. 119.187 davon sind Soldaten auf Zeit, das heißt freiwillige Wehrdienstleistende, 55.434 sind Berufssoldaten. Nachfolgend weitere Daten zur Truppenstärke der Bundeswehr:

Heer : 62.766

: 62.766 Luftwaffe : 27.381

: 27.381 Marine: 16.196

Dazu kommen rund 82.000 zivile Beschäftigte. Insgesamt sind somit mehr als 260.000 Männer und Frauen bei der Bundeswehr tätig.

Die Truppenstärke der Bundeswehr im Vergleich zu China, Russland und Co. – Welche Armee ist am stärksten?

China, gefolgt von Indien (1,4 Millionen) und den USA (1,39 Millionen). Verglichen mit China, Russland und den USA hat Deutschland eine geringe Truppenstärke. Laut „Global Firepower“ gehört die Bundeswehr nicht zu den zehn stärksten Armeen der Welt. An der Spitze steht mit zwei Millionen Soldaten, gefolgt von(1,4 Millionen) und den(1,39 Millionen). Die Russische Armee hat zur Zeit 850.000 Soldaten. Im Konflikt- oder Kriegsfall können Europa und Nordamerika auf 3,3 Millionen Soldaten der Nato zurückgreifen.

Kosovo, Mali, Mittelmeer – Die aktuellen Einsatzgebiete der Bundeswehr

Aktuell sind 2256 Soldaten der Bundeswehr an 12 Stationen im Ausland im Einsatz. In Kooperation mit Bündnispartnern und befreundeten Nationen sorgen sie dort für Sicherheit.

Kosovo : 69 Soldaten

: 69 Soldaten Südsudan : 13

: 13 Libanon : 117

: 117 Mali : 1322

: 1322 Horn von Afrika : 5

: 5 Mittelmeer : 400

: 400 Syrien/Irak: 276

Aufgaben und Auftrag der Bundeswehr

Dass der Bundesrepublik eine Armee zur Verteidigung zur Verfügung steht, ist im Grundgesetz festgeschrieben. Dort heißt es: „Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf.“ Auftrag und Aufgaben der deutschen Armee stehen im sogenannten „Weißbuch 2016“. Es ist das oberste sicherheits- und verteidigungspolitische Dokument und wird von der Bundesregierung herausgegeben. Der Kern der Verteidigung besteht vor allem in der Abwehr eines Angriffs auf Deutschland sowie Nato-Partnern und dem Schutz der Bevölkerung. Diese Aufgaben bestehen seit der Gründung der Bundeswehr, wurden aber inzwischen durch den Schutz vor Cyber-Bedrohungen, internationalem Terrorismus und Pandemien erweitert.

Gründung und Entwicklung – Die Geschichte der Bundeswehr

Zweiten Weltkriegs und zur Zeit des Kalten Kriegs. Nach anfänglich nur 7700 Soldaten, erreichte die Bundeswehr bis Ende der 1960er Jahre eine Truppenstärke von rund 500.000 Mann. Nach seinem Einsatz für die Wiedervereinigung ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Geschichte. Die rund 76.000 Soldaten der DDR wurden von Westdeutschland übernommen, 12.000 davon waren ehemalige DDR-Offiziere. Mit zwei Herausforderungen hatte die Bundeswehr in der Folge zu tun: Mit einer Verkleinerung und einer komplett neu konzipierten Truppe, einer „Armee der Freiheit“. Gegründet wurde die Bundeswehr 1955 – zehn Jahre nach dem Ende desund zur Zeit des. Nach anfänglich nur 7700 Soldaten, erreichte die Bundeswehr bis Ende der 1960er Jahre eine Truppenstärke von rund 500.000 Mann. Nach seinem Einsatz für die Nato im Kalten Krieg war dieein weiterer wichtiger Meilenstein in der Geschichte. Die rund 76.000 Soldaten der DDR wurden von Westdeutschland übernommen, 12.000 davon waren ehemalige DDR-Offiziere. Mit zwei Herausforderungen hatte die Bundeswehr in der Folge zu tun: Mit einer Verkleinerung und einer komplett neu konzipierten Truppe, einer „“.

Bis zur Wiedervereinigung war die Bundeswehr ausschließlich landesintern im Einsatz, seit 1992 unterstützt sie weltweit in Krisengebieten.

Russland-Ukraine-Konflikt: Wird die Bundeswehr eingesetzt?

In der Nacht auf den 24.02.2022 ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Seitdem werden zahlreiche Städte bombardiert. Vor allem die ukrainische Hauptstadt Kiew war Opfer zahlreicher Angriffe. Die Bundesregierung und auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht verurteilten das russische Vorgehen scharf.

Lambrecht wies in einem Tagesbefehl an die Truppe darauf hin, dass auch die Bundeswehr von den aktuellen Entwicklungen betroffen ist. „Das Bündnisgebiet der NATO ist bedroht und es ist nicht absehbar, wie weit Putin mit seiner Aggression gehen wird“, heißt es. Die Nato habe alle nötigen Krisenreaktionspläne aktiviert, das heißt auch die Bundeswehr werde für einen möglichen Einsatz bereit stehen. „Unser Ziel ist es, unsere Verbündeten an der Ostflanke zu schützen und die Unversehrtheit von NATO-Territorium sicherzustellen. Unsere Verbündeten und Freunde an der NATO-Ostflanke verlassen sich auf uns und wir sind da, wenn sie uns brauchen“, betont Lambrecht.

Als Reaktion auf die Ereignisse in der #Ukraine stärkt die #NATO ihre Verteidigungsfähigkeit: Die rund 50.000 Angehörigen der Eingreiftruppe NATO Response Force (#NRF) müssen nun deutlich schneller marschbereit sein. Auch die #Bundeswehr stellt Kräfte.

Am Freitag Morgen teilte die Bundesregierung mit, der Nato zur Unterstützung an der Ostflanke Soldaten, Flugabwehrraktensysteme und Kriegsschiffe bereitzustellen. Wie der "Spiegel" am Freitag berichtete, haben die deutschen Militärplaner ein entsprechendes Paket für Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zusammengestellt. Weiter hieß es in dem Bericht, dass die Bundeswehr zeitnah rund 150 Soldaten mit einem guten dutzend „Boxer“-Radpanzern. Wenig später könne eine weitere Kompanie folgen.

Neben den zusätzlichen Soldaten könnten deutsche „Patriot“-Flugabwehrraketensysteme im Baltikum für einen besseren Schutz sorgen. Zudem wolle Berlin der Allianz für Nato-Missionen in der Nord- und Ostsee eine Korvette und eine Fregatte als Option anbieten. Diese Kriegsschiffe müssten laut „Spiegel“ allerdings von anderen Missionen im Mittelmeer abgezogen werden. Hinzu komme noch ein deutsches Flottendienstboot mit Sensor-Technik, das bereits in die Ostsee unterwegs sei.

Krieg in Europa: Kommt die Bundeswehr in Deutschland zum Einsatz?