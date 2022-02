Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist eskaliert. Seit Donnerstag (24.2.2022) marschiert Russland in der Ukraine ein und nimmt immer mehr Gebiete im Land ein. Zuletzt starteten Luft- und Bodenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Tausende Ukrainer sind auf der Flucht.

Ist eine Flüchtlingswelle zu erwarten?

zu erwarten? Wie positioniert sich Deutschland ?

? Wo kann man was spenden?

Krieg in der Ukraine – Tausende Menschen auf der Flucht

Mit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine am Donnerstag (24.2.2022) startete ein großer Flüchtlingsstrom. Hunderttausende Ukrainer fliehen aus ihrer Heimat. Viele Nachbarstaaten, auch Deutschland, richten sich auf eine Flüchtlingswelle ein. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR beläuft sich die Zahl auf 100.000. Das UN-Hilfswerk rechnet insgesamt mit bis zu fünf Millionen Flüchtlingen.

Das direkte Nachbarland der Ukraine, Moldau, vermeldete bereits am Donnerstag mehr als 4200 Flüchtlinge. Die Mehrheit wollte weiter in die EU, mehr als 100 hätten jedoch in dem Land Asyl beantragt.

Flüchtlinge: So reagiert die EU

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen teilte mit, dass mit den östlichen EU-Ländern „Notfallpläne“ erarbeitet wurden, um Menschen aus der Ukraine sofort aufzunehmen. „Wir hoffen, dass es so wenige Flüchtlinge wie möglich sind, aber wir sind umfassend vorbereitet“, sagte von der Leyen. Polen werde voraussichtlich am stärksten von der möglichen Flüchtlingswelle betroffen. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte dem Land finanzielle Unterstützung sowie Hilfe durch die Grenzschutzagentur Frontex zugesichert.

Innenministerin Faeser: Deutschland ist auf die Flüchtlingsbewegung vorbereitet

Auch in Deutschland erwartet man eine große Welle ukrainischer Flüchtlinge. Zwar sei momentan noch nicht absehbar, wie viele Menschen flüchten und in Deutschland ankommen, nach Angaben von Bundesinnenministerin Nancy Faeser sei das Land aber auf die Flüchtlingsbewegung vorbereitet. Man sei wachsam und vorbereitet auf das was komme, versicherte die Ministerin. Städte und Kommunen hätten bereits ihre Hilfe angeboten. „Jetzt geht es erstmal darum, vor allem die Nachbarländer der Ukraine zu unterstützen.“

Spenden an die Ukraine: Caritas, DRK, Unicef sammeln Geld

Mehrere nationale und internationale Organisationen haben zu Spenden für die Ukraine aufgerufen. Hier eine Auswahl deutscher und internationaler Verbände:

Das Deutsche Rote Kreuz sammelt bereits während der Corona-Pandemie Geld für hilfebedürfte Menschen in der Ukraine. Die Spendeaktion wird nun in der Kriegssituation erweitert.

sammelt bereits während der Corona-Pandemie Geld für hilfebedürfte Menschen in der Ukraine. Die Spendeaktion wird nun in der Kriegssituation erweitert. Die Caritas unterstützt in der Ukraine im Zeit des Krieges Binnengeflüchtete. Dafür wurden Feldküchen, Notunterkünfte und psychologische Unterstützung bereit gestellt. Auch Wasser, Lebensmittel und Decken sind geplant. Dafür sammelt die Caritas Spenden.

Auch die Diakonie Deutschland sammelt Spenden. Auf ihrem Twitter-Account zeigt sich das Hilfswerk bestürzt über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. In einem ersten Schritt stellt die Diakonie 500.000 Euro Nothilfe bereit.

Deutschland sammelt Spenden. Auf ihrem Twitter-Account zeigt sich das Hilfswerk bestürzt über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. In einem ersten Schritt stellt die Diakonie 500.000 Euro Nothilfe bereit. Unicef hat auf seiner Webseite zur Hilfe für Kinder und Jugendliche aufgerufen. Mit den Spenden werden unter anderem Krisenpakete mit Hilfsgütern, Winterkleidung oder Erste-Hilfe-Sets bereit gestellt.