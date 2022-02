Immer noch zeichnet sich an der Grenze zur Ukraine keine Entspannung der Lage ab. Der Russland-Ukraine-Konflikt spitzt sich immer weiter zu. Russland hat in letzter Zeit massiv Truppen in unmittelbarer Nähe zur Ukraine, in Belarus und anderen Regionen, zusammengezogen. Aktuell warnen einige Experten davor, dass Russland einen Vorwand suchen könnte, um in die Ukraine einzumarschieren. Die militärischen Übungen an der Grenze dauern an und der versprochene Rückzug ist nicht in Sicht.

Aber worum geht es bei dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eigentlich genau? Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Thema findet ihr in diesem Artikel.

Grund für den Russland-Ukraine-Konflikt: Worum geht es aktuell?

Was will Putin eigentlich von der Ukraine? Die Frage nach dem Grund für den Anhalten Russland-Ukraine-Konflikt ist nicht einfach zu beantworten. Die wichtigsten Hintergründe für die Belagerung der Ukraine durch russische Truppen:

Russland hat Sorge vor einer Osterweiterung der Nato und will daher nicht, dass sich auch die Ukraine – wie bereits Estland, Lettland, Litauen und Polen – dem Bündnis anschließt. Seit Jahren gibt es von Seiten der Ukraine verstärkt Bestrebungen, sich stärker zur EU hinzuwenden. Aus Sorge vor einer Annäherung der Ukraine an den Westen entzündete sich auch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine um die Halbinsel Krim im Osten des Landes. Russlands Präsident Putin annektierte die Krim schließlich, was der Westen als völkerrechtswidrig verurteilte. Seither herrscht im Osten der Ukraine ein Bürgerkrieg zwischen dem westlich-orientierten und dem pro-russischen Teil der Bevölkerung. Die pro-russischen Kräfte kämpfen für die Abspaltung der zwei Volksrepubliken Donezk und Luhansk von der Ukraine. Es steigt kontinuierlich die Sorge, dass Putin den Donbass wie bereits die Krim annektieren und es zum Krieg kommen könnte. Bisher wurden in dem seit 2014 andauernden Krieg im Osten der Ukraine mehr als 13.000 Menschen getötet

Hat die Ukraine zu Russland gehört?

Bis 1991 gehörte die Ukraine zur Sowjetunion (UdSSR). Mit der Auflösung der UdSSR entstanden mehrere unabhängige Staaten, darunter die Ukraine. Unter der Regierung der Sowjetunion haben einige Staaten gelitten. Sie wollen sich von Russland distanzieren und sich schützen. Daher haben sich Staaten wie Estland, Lettland, Litauen und Polen der Nato angeschlossen – was Russland als Bedrohung empfindet.

Könnte es durch einen Angriff zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine kommen?

Moskau hat Warnungen der USA vor einer möglicherweise an diesem Mittwoch bevorstehenden russischen Invasion der Ukraine scharf zurückgewiesen. „Ich kann, soweit es Russland betrifft, versichern, dass es an diesem Mittwoch keinen Angriff geben wird“, sagte Russlands Botschafter bei der EU, Wladimir Tschischow, der „Welt“. „Es wird auch in der kommenden Woche keine Eskalation geben, oder in der Woche danach, oder im kommenden Monat“, sagte er weiter. „Kriege in Europa beginnen selten an einem Mittwoch“, fügte Tschischow hinzu.

Aktuell spitzt sich die Lage in der Ukraine dramatisch zu. Medienberichten zufolge ist ein Angriff Russlands nicht unwahrscheinlich. Einem Bericht des Spiegel zufolge warnen sogar die US-Geheimdienste mittlerweile eindringlich vor einem bevorstehenden Angriff Putins auf die Ukraine. Denn Russland hält derzeit mehrere Manöver ab. Die USA befürchten, dass die Truppenbewegungen sowie ein Aufmarsch Zehntausender Soldaten entlang der ukrainischen Grenzen der Vorbereitung eines Krieges dienen könnten. Russland weist das zurück und betont täglich, keinen Überfall auf die Ukraine zu planen.

Welche Auswirkungen hätte ein Krieg auf Deutschland und die Welt?

Weil die russische Politik immer aggressiver wird, steigt die Sorge vor einem bevorstehenden Krieg mit der Ukraine extrem. Bisher hat die deutsche Politik allerdings ausschließlich auf diplomatische Mittel gesetzt und schließt Waffenlieferungen an die Ukraine sowie einen militärischen Eingriff aus. Für den Fall einer militärischen Eskalation hat der Westen (samt Deutschland) Russland mit harten Wirtschaftssanktionen gedroht. Bei einer Eskalation des Ukraine-Konflikts könnten die USA und Europa Strafmaßnahmen gegen Russland verhängen. Befürchtet wird als Reaktion daraufhin aber, dass Russland die Gaslieferungen nach Deutschland und in die EU einstellen könnte. Das würde zur wohl schlimmsten Energiekrise seit den 70ern führen.

Russland-Ukraine-Konflikt – aktuelle Infos

Jeden Tag gibt es im andauernden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine neue Entwicklungen. Nach Hier findet ihr jeden Tag Neuigkeiten zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und zur aktuellen Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine:

Aktuelle Lage am 21.02.2022: Sucht Russland einen Vorwand für den Einmarsch?

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben fünf aus der Ukraine kommende „Saboteure“ auf russischem Boden getötet. Russische Nachrichtenagenturen meldeten am Montag unter Berufung auf die Armee, die „fünf Personen“ hätten die russische Grenze verletzt und seien "eliminiert" worden. Zudem hätten bei dem Vorfall am Morgen in der Region von Rostow zwei ukrainische Militärfahrzeuge versucht, die Grenze zu überqueren. Westliche Vertreter warnen seit Tagen, dass Russland einen Vorwand für einen Angriff auf die Ukraine schaffen könnte. Die Situation vor Ort ist enorm angespannt, die Angaben beider Seiten sind von unabhängiger Seite schwer zu überprüfen. In hektischen internationalen Bemühungen wird intensiv versucht, einen russischen Einmarsch in der Ukraine zu verhindern.

Aktuelle Lage am 20.02.2022: Russland zieht doch nicht aus Belarus ab

Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt wollen Belarus und Russland weiter gemeinsame Militärübungen abhalten. Das teilte der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin am Sonntag mit. Damit werden russische Truppen vorerst nicht wie zuvor angekündigt aus Belarus abgezogen. Chrenin sagte am Sonntag laut einer Mitteilung, „angesichts der Zunahme der militärischen Aktivitäten“ in der Nähe der Außengrenzen beider Länder und der Verschärfung der Lage in der Ostukraine sei beschlossen worden, die „Überprüfung der Reaktionskräfte des Unionsstaates“ fortzusetzen.

Belarus und Russland halten seit zehn Tagen gemeinsam ein großes Manöver ab. Das sollte am Sonntag zu Ende gehen. Unklar war aber, wie viele russische Soldaten im Nachbarland bleiben werden.