Vitali Klitschko hat eine ungewöhnliche Laufbahn hinter sich. Aktuell ist er der amtierende Bürgermeister in Kiew – der Hauptstadt der Ukraine. Seit gestern herrscht Krieg in seinem Land. Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Berichte und schockierende Bilder von Raketenangriffen und Bodentruppen in Kiew kursieren. Die russische Armee soll die Regierung unter Wolodymyr Selenskyj stürzen wollen.

Welche Rolle spielt Vitali Klitschko? Wir haben alle wichtigen Infos über den Bürgermeister von Kiew für euch gesammelt.

Vitali Klitschko: Der Bürgermeister von Kiew im Steckbrief

Er ist ein Profiboxer im Ruhestand. Doch diesen nutzt Vitali Klitschko, um politisch Einfluss zu nehmen. Der ukrainische Politiker hat seine eigene Partei, die UDAR (Ukrainische demokratische Allianz für Reformen) gegründet und ist der amtierende Bürgermeister in der Hauptstadt Kiew. Hier das wichtigste in Kürze:

Name: Vitali Wladimirowitsch Klitschko

Geboren: 19. Juli 1971 in Belowodsk (Kirgistan)

Wohnort: Kiew

Alter: 50 Jahre

Größe: 2,01m

Gewicht: 112 Kilo

Frau: Natalia Klitschko

Kinder: Max Klitschko, Elizabeth-Victoria Klitschko, Yegor-Daniel Klitschko

Twitter: Віталій Кличко

Instagram: vitaliyklitschko

Vitali Klitschko: Familie, Frau und Kinder

Seit mehr als 25 Jahren – genauer: seit 1996 – ist Vitali Klitschko mit dem ehemaligen Model Natalia Egorowa verheiratet. Das Ehepaar hat drei Kinder. Max Klitschko, Elizabeth-Victoria Klitschko, Yegor-Daniel Klitschko. Seinen Sohn Max hat der Ex-Profiboxer nach dem dem deutschen Boxweltmeister im Schwergewicht benannt: Max Schmeling.

Vitali Klitschko äußert sich auf Twitter und Instagram zum Krieg zwischen der Ukraine und Putin

Russland und den Präsidenten Wladimir Putin. Sowohl auf Twitter, als auch auf Instagram äußert sich der Politiker zum aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine. Der Bürgermeister postet unter anderem Bilder von verwüsteten Wohnhäusern. Mit seinem Bruder Wladimir Klitschko hat er sich auch an die Zuschauer gewandt. Auch in Interviews positioniert er sich klar und fordert strenge Sanktionen und die Unterstützung der EU im Krieg gegenund den Präsidenten

Klitschko im Ukraine-Krieg: Er würde zur Waffe greifen

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, würde im Kampf gegen die russischen Invasoren auch selbst zur Waffe greifen. „Ich habe keine andere Wahl. Ich muss das tun“, sagte Klitschko in der Fernsehsendung Good Morning Britain: „Ich würde kämpfen.“ Klitschko bedrückt die schlimme Lage in seinem Heimatland. „Es tut weh. Es tut wirklich weh“, sagte der ehemalige Box-Champion. Die Lage sei mehr als ernst. „Wir stehen einer der größten und stärksten Armeen der Welt gegenüber, aber wir müssen unsere Familien verteidigen, unser Land, unsere Städte.“

Der 50-Jährige ist dennoch davon überzeugt, Kiew halten zu können. „Ich glaube an die Ukraine, ich glaube an mein Land, ich glaube an meine Leute“, sagte der ältere der beiden Klitschko-Brüder. Es sei bereits „ein blutiger Krieg. Es sind schon Ukrainer gestorben. Wir wissen nicht wieviele.“

