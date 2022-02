Russland hat die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängige Republiken erklärt. In seiner Rede hat er das Minsker Friedensabkommen für gescheitert erklärt. Was war aber nochmal das Abkommen, von dem aktuell so viel die Rede ist? Hier ein Überblick über die Geschichte des Minsker Friedensabkommens.

Das Minsker Abkommen: Minsk II erklärt

Das Minsker Friedensabkommen wurde 2015 in der Hauptstadt von Belarus unterzeichnet. Verhandelt wurde es im sogenannten Normandie-Format: Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland haben gemeinsam beraten und dann den Vertrag unterzeichnet. Im Wesentlichen ging es darum, den Bürgerkrieg in der Ostukraine zu stoppen und Frieden zu vereinbaren. Das Minsker Friedensabkommen wurde am 15. Februar unterzeichnet und beinhaltet folgende Punkte:

Waffenstillstand an der Front in Luhansk und Donezk, zwei Gebiete die sich 2014 für unabhängig erklärt hatten

an der Front in Luhansk und Donezk, zwei Gebiete die sich 2014 für unabhängig erklärt hatten Einführung einer Sicherheitszone, in der keine großen militärischen Waffen oder Soldaten o.ä. stationiert werden dürfen

Die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) soll den Waffenstillstand regelmäßig überprüfen

(Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) soll den Waffenstillstand regelmäßig überprüfen Beginn von Gesprächen zu möglichen Wahlen in Luhansk und Donezk in Abstimmung mit ukrainischem Recht. Zudem sollte die Ukraine festlegen, dass in den Regionen ein Sonderstatus gilt.

in Luhansk und Donezk in Abstimmung mit ukrainischem Recht. Zudem sollte die Ukraine festlegen, dass in den Regionen ein Sonderstatus gilt. Amnestie für alle Personen, die in den Kämpfen in Donezk und Luhansk verwickelt waren

für alle Personen, die in den Kämpfen in Donezk und Luhansk verwickelt waren Sofortiger Austausch von Gefangenen und illegal gehaltenen Personen im Rahmen des Konflikts

Humanitäre Organisationen sollen Zutritt zu den umkämpften Gebieten erhalten um der Bevölkerung zu helfen

Sozio-ökonomische Verbindungen zwischen Ukraine und den umkämpften Regionen sollen wieder aufgenommen werden. Dazu gehörte beispielsweise die Auszahlung von Renten und anderen Gehältern.

Nachdem Wahlen in Luhansk und Donezk abgehalten wurden sollte die Ukraine wieder Kontrolle über ihre Grenzen bekommen, und zwar in vollem Umfang

Abzug aller ausländischen Soldaten und Entmilitarisierung illegaler Gruppierungen

Reform der Ukraine, die auf Dezentralisierung abzielt. Bis Ende 2015 sollte eine neue Verfassung in Kraft treten. Darin sollte der Sonderstatus von Luhansk und Donezk verankert werden.

Wahlen werden in Luhansk und Donezk mit lokalen Vertretern abgesprochen und vom OSZE überwacht

Minsker Friedensabkommen: Was wurde umgesetzt?

Im Grunde ist nur sehr wenig vom Minkser Abkommen tatsächlich in die Tat umgesetzt worden. Der Waffenstillstand, der als Grundlage für die weiteren Schritte im Abkommen gilt, wurde lediglich sporadisch eingehalten. Seit 2015 sind Schätzungen zufolge rund 15.000 Menschen an der Front in der Ostukraine ums Leben gekommen. Dennoch steht fest, dass das Abkommen zu einer Abnahme der Gewalt geführt hat.

Das Minsker Abkommen sieht vor, dass die Regionen Donezk und Luhansk Teil der Ukraine bleiben und dort Kommunalwahlen nach ukrainischem Recht abgehalten werden. In bestimmten Gebieten soll eine vorläufige Selbstverwaltung eingerichtet werden. Ausländische bewaffnete Verbände müssen der Vereinbarung zufolge abziehen.

Die Ukraine hat den Regionen bisher jedoch weder einen Sonderstatus zuerkannt noch die Wahlen abgehalten. Zuvor müsse Russland seine verdeckte Militärpräsenz beenden, argumentiert Kiew. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) drängte die ukrainische Regierung bei seinem Besuch vergangene Woche, die notwendigen Gesetze zur vollständigen Umsetzung des Friedensabkommens auszuarbeiten.

Ukrainische Unterhändler werfen Russland vor, den Friedensprozess zu behindern, indem es auf einem vom Kreml vermittelten Dialog zwischen Kiew und den Separatisten bestehe. Die Ukraine weigert sich, an solchen Gesprächen teilzunehmen, da Russland Anstifter des Konflikts und kein unparteiischer Vermittler sei.

Das Abkommen ist also seit Jahren auf Eis – die Blockade schien unüberwindbar. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, das Abkommen nicht zu respektieren, es dreht sich alles im Kreis. Mit der Anerkennung der Volksrepubliken durch Russland und dem Einmarsch russischer Truppen scheint das Abkommen aber endgültig gebrochen zu sein.