Freitag, 4. März 2022, soll es eine große musikalische Aktion gegen den Angriff von Russland in der Ukraine geben. Hunderte Radiosender in ganz Europa wollen zur gleichen Uhrzeit das selbe Lied spielen und somit ein Zeichen für den Frieden setzen. Um 8.45 Uhr soll überall das Lied „Give Peace a Chance" von John Lennon und Yoko Ono erklingen

Hier gibt es alle Infos zu der Protest-Aktion gegen den Krieg in der Ukraine:

„Give Peace a Chance“: Wer macht mit bei der Aktion?

mehr als 200 Programme aller Senderfamilien und aller Genres, teilte die ARD am Donnerstag mit. In der ARD sind demnach mit BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR und WDR Radioprogramme aller neun Landesrundfunkanstalten mit dabei. Auch das Deutschlandradio ist beteiligt. Auf europäischer Ebene nehmen Radiosender unter anderem aus Frankreich, Italien, Lettland, Island, Polen und Kroatien an der Friedensgeste teil. Auch der ukrainische Sender Radio Promin wird den Song spielen. Hier gibt es die An der Aktion beteiligten sich allein in Deutschlandaller Senderfamilien und aller Genres, teilte die ARD am Donnerstag mit. In der ARD sind demnach mit BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR und WDR Radioprogramme aller neun Landesrundfunkanstalten mit dabei. Auch das Deutschlandradio ist beteiligt. Auf europäischer Ebene nehmen Radiosender unter anderem ausan der Friedensgeste teil. Auch derRadio Promin wird den Song spielen. Hier gibt es die vollständige Liste alle teilnehmenden Radio-Stationen in Deutschland

„Give Peace a Chance“ - Wie kam es zu dem Song?

Nach ihrer Hochzeit am 20. März 1969 in Gibraltar begannen John Lennon und Yoko Ono eine mehrmonatige Aktionskampagne für den Frieden. Mit diesen Aktionen bekamen sie große Aufmerksamkeit in den Medien. Während ihrer Flitterwochen in Amsterdam luden sie Journalisten in ihr Hotelzimmer ein, denen sie im Bett liegend ihre Beweggründe für eine „Kampagne für den Frieden“ erläuterten. Diese Aktion wurde danach als „Bed-In“ bezeichnet. Die Friedenshymne „Give Peace a Chance“ entstand während eines sogenannten „Bed-Ins“. Am 1. Juni 1969, dem letzten Tag der Aktionen, ließen sich John Lennon und Yoko Ono ein Aufnahmegerät auf ihr Hotelzimmer bringen und spielten das Lied mit allen Anwesenden live ein.

„Give Peace a Chance“ - Worum geht es in dem Song?

Das Lied ist bis heute eine populäre Hymne bei Friedensprotesten. Der Songtext selbst hat keine echte Handlung. Neben dem einprägsamen und weltweit bekannten Refrain besteht „Give Peace a Chance“ aus einer Aneinandereihung von Wörtern, die mehr oder weniger im Zusammenhang mit den Wörtern Krieg und Frieden stehen. Und das ist der Text von „Give Peace a Chance“:

Two, one-two-three-four!

Ev'rybody's talking 'bout

Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism

This-ism, that-ism, is-m, is-m, is-m

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

Hit it

C'mon, ev'rybody's talking about

Ministers, sinisters, banisters and canisters

Bishops and Fishops and Rabbis and Popeyes and bye-bye, bye-byes

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

Let me tell you now

Ev'rybody's talking 'bout

Revolution, evolution, masturbation, flagellation, regulation, integrations

Meditations, United Nations, congratulations

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

Ev'rybody's talking 'bout

John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary, Tommy Smothers, Bobby Dylan, Tommy Cooper

Derek Taylor, Norman Mailer, Alan Ginsberg, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

...