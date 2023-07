Horoskop für den 14. Juli 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das Tageshoroskop für den jeweils aktuellen Tag findet ihr auf unserer Was erwartet uns am heutigen Freitag in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft. Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das Tageshoroskop für den jeweils aktuellen Tag findet ihr auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Freitag, 14.7.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Nach einer aufregenden Nacht fragst du dich, ob da mehr sein könnte. Sei bereit für den nächsten Schritt und öffne dich für neue Möglichkeiten.

Freundschaft: Ein Freund wird dich heute inspirieren. Lass dich von seiner Begeisterung mitreißen und entdecke neue Interessen.

Beruf: Du hattest eine anstrengende Woche? Dann sorge dafür, dass du am Wochenende etwas Ruhe findest und frische Energie tankst.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Dein Liebesleben sorgt für Gesprächsstoff im Bekanntenkreis. Lass dich davon nicht abhalten, deinen eigenen Weg zu gehen.

Freundschaft: Du brauchst Hilfe, traust dich aber nicht zu fragen? Wage es und sieh, was passiert. Es kann dir nur helfen.

Beruf: Deine Kreativität ist derzeit gefragt. Löse ein Problem auf unkonventionelle Weise und sammle Pluspunkte in der Führungsetage.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Du hast in einer kleinen Beziehungskrise externe Hilfe in Anspruch genommen. Vielleicht kann ein Profi auch deinem Partner Unterstützung bieten?

Freundschaft: Wenn heute keiner deiner Freunde Zeit für dich hat, dann unternimm etwas allein. Vielleicht lernst du dabei neue Leute kennen.

Beruf: Ein unbedachtes Wort von dir sorgt im Job derzeit für Missstimmung. Überlege, wie du die Situation wieder in Ordnung bringen kannst.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Du zweifelst daran, ob dein Partner dich wirklich liebt. Sprich offen darüber, wenn du Zweifel hast.

Freundschaft: Manchmal ist zu viel Nähe in einer Freundschaft nicht gut. Lass die Leine etwas lockerer und gib beiden Raum.

Beruf: Du und deine Kollegen haben kürzlich einen großartigen Erfolg errungen. Das darf ruhig gefeiert werden.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Du hast aktuell genug vom Thema Liebe. Mach dir keinen Stress, das Leben als Single kann ebenfalls sehr schön sein.

Freundschaft: Ein Freund unterschätzt dich. Nimm es sportlich und fordere ihn heraus.

Beruf: Aktuell ist beruhigende Routine in deinem Job angesagt. Das kann auch mal guttun.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Du möchtest mehr Zeit mit deinem Partner verbringen. Wie wäre es mit einem gemeinsamen Hobby oder einem romantischen Wochenendausflug?

Freundschaft: Du hast Lust auf ein paar Stunden mit Freunden, aber keine Idee? Lass die anderen entscheiden und lass dich überraschen.

Beruf: Im Kollegenkreis herrscht derzeit dicke Luft. Dein diplomatisches Geschick könnte zur Verbesserung beitragen.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: In deiner Beziehung gibt es derzeit viel Streit, oft um Kleinigkeiten. Klärt die Dinge in einem offenen Gespräch und wagt einen Neuanfang.

Freundschaft: Ein alter Freund meldet sich wieder bei dir. Zeige ihm, dass du dich darüber freust.

Beruf: Im Job fehlt dir momentan die Motivation. Überlege, ob es die allgemeine Frühjahrsmüdigkeit ist oder ob du eine Veränderung brauchst.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Dein Partner scheint oft in Gedanken versunken zu sein. Überrasche ihn mit einem romantischen Abend, um aus der Grübelei herauszukommen.

Freundschaft: Keine Lust auf deine Freunde? Das ist völlig in Ordnung. Gönn dir heute eine kleine Auszeit für dich selbst.

Beruf: Im Moment stehen ein paar Überstunden in deinem Job an. Das ist in Ordnung, solange es keine Gewohnheit wird.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Der Urlaub mit deinem Partner rückt näher. Steigere die Vorfreude, indem ihr bereits jetzt plant, was ihr erleben möchtet.

Freundschaft: Heute ist ein guter Tag, um Zeit mit Freunden zu verbringen. Wie wäre es mit einem Kinobesuch oder einem gemütlichen Abendessen?

Beruf: Du bist der Meinung, dass deine Arbeit mehr wert ist? Dann wage den Schritt und verhandle über dein Gehalt. Die Sterne stehen für Lohnverhandlungen aktuell günstig.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um deinem Partner einfach mal Danke zu sagen. Es ist nicht selbstverständlich, jemanden an seiner Seite zu haben.

Freundschaft: Eine enttäuschende Nachricht erwartet dich heute aus dem Freundeskreis. Lass dich davon nicht entmutigen, es gibt Schlimmeres.

Beruf: Eine neue Idee sorgt aktuell im Job für Begeisterung. Nutze deinen Arbeitseifer und gib Vollgas.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Du neigst dazu, das Thema Liebe zu analytisch anzugehen. Vertraue mehr auf dein Bauchgefühl und deine Intuition.

Freundschaft: Ein echtes Highlight erwartet dich heute aus deinem Freundeskreis. Nutze die positive Energie und teile sie mit anderen.

Beruf: Achtung. Im Job hast du kürzlich eine Verwarnung erhalten. Ob gerechtfertigt oder nicht, sei trotzdem vorsichtig.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Dein Liebesleben fühlt sich momentan leicht und locker an. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Merke es dir für schlechtere Zeiten.

Freundschaft: Heute könntest du von einem Freund herausgefordert werden. Nimm die Herausforderung an und zeige, was in dir steckt.

Beruf: Du bist dabei, die nächste Stufe deiner Karriereleiter zu erklimmen. Achte jedoch darauf, dass du trotzdem das Gleichgewicht in deinem Leben bewahrst.

