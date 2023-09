Horoskop für den 8. September 2023. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das Tageshoroskop für den jeweils aktuellen Tag findet ihr auf unserer Was erwartet uns am heutigen Freitag in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft. Antworten liefert das. Lasst uns einen Blick in die Sterne werfen. Das Tageshoroskop für den jeweils aktuellen Tag findet ihr auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Freitag, 8.9.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um eine aufregende Bekanntschaft zu machen. Gehe mit offenen Augen und offenem Herzen durch den Freitag.

Freundschaft: Es gibt Tage, an denen man seine Freunde etwas mehr Raum geben sollte. Nimm dir eine kleine Auszeit und widme dich deinen eigenen Interessen.

Beruf: Du bist auf dem richtigen Weg, um deine beruflichen Ziele zu erreichen. Bleibe fokussiert und arbeite weiterhin hart.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Nicht nur das Leben, auch die Liebe ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man kriegt. Hauptsache: Man greift zu.

Freundschaft: Nutze den heutigen Tag, um dein Netzwerk zu erweitern und neue Menschen kennenzulernen. Du könntest inspirierende Bekanntschaften machen.

Beruf: Du könntest heute auf berufliche Hindernisse stoßen. Lass dich nicht entmutigen, sondern suche nach kreativen Lösungen.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Bei einem Flirtversuch wurdest du zuletzt ordentlich abgebügelt. Lass dich nicht entmutigen. Die nächste Chance wartet schon.

Freundschaft: Ein Freund braucht deine Unterstützung. Sei für ihn da und zeige ihm, dass er sich auf dich verlassen kann.

Beruf: Der berufliche Alltag könnte heute etwas eintönig sein. Sei geduldig und nutze die Zeit, um deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Du wünschst dir etwas mehr Action in deinem Liebesleben? Worauf wartest du? Übernimm einfach die Initiative.

Freundschaft: Ein guter Freund gibt dir heute wertvolle Ratschläge, die dir weiterhelfen können. Sei offen für neue Perspektiven und Inspirationen.

Beruf: Es könnte zu Konflikten mit Vorgesetzten kommen. Arbeite an deiner Kommunikation und versuche, deinen Standpunkt klar zu vertreten.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Leg nicht jedes Wort deines Partners auf die berühmte Goldwaage. Jeder Mensch darf mal einen schlechten Tag haben - auch mal zwei...

Freundschaft: Ein Freund könnte dir eine neue Perspektive auf eine Situation bieten. Höre aufmerksam zu und lass dich inspirieren.

Beruf: Du könntest dich unterbezahlt oder nicht ausreichend gewürdigt fühlen. Überlege, ob es an der Zeit ist, deine Situation zu überdenken.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um deinem Schatz zu sagen, wie wichtig er für dich ist. Und morgen sagst du das dann gleich nochmal.

Freundschaft: Ein Freund könnte dir deine Unterstützung benötigen. Stehe ihm bei und zeige ihm, dass er sich auf dich verlassen kann.

Beruf: Ein wichtiges Projekt erfordert deine volle Aufmerksamkeit und Einsatz. Setze deine Prioritäten und arbeite zielgerichtet.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Du bist eifersüchtig auf jemanden in deinem Freundeskreis. Diese Art von Liebesneid bringt aber meist gar nichts.

Freundschaft: Ein Freund braucht deine Unterstützung. Finde Zeit für ihn und höre ihm aufmerksam zu.

Beruf: Ein ehrliches und positives Feedback an deine Kollegen kann Wunder bewirken. Zeige Anerkennung für gute Arbeit und stärke das Teamgefühl.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Auch das Liebesleben kennt nicht nur Feiertage, leider. Es heißt nicht umsonst: „... in guten wie in schlechten Zeiten...“ Also, steht das gemeinsam durch.

Freundschaft: Ein Freund benötigt deine Ratschläge. Zeige ihm, dass er sich auf dich verlassen kann.

Beruf: Neue Arbeitsmethoden könnten heute den gewünschten Erfolg bringen. Öffne dich für Veränderungen und sei bereit, Neues auszuprobieren.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Der Alltagsstress hat der Liebe zuletzt wenig Raum gelassen. Wie wäre es mit einer kleinen Wochenendauszeit, um ein bisschen was nachzuholen?

Freundschaft: Ein Freund könnte heute mit einer kreativen Idee aufwarten. Zeige Interesse und unterstütze ihn dabei.

Beruf: Meckere heute nicht über die Arbeit, sondern suche nach Lösungen und blicke positiv in die Zukunft. Deine Motivation wird auch auf andere abfärben.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Eine Situation mit deinem Partner war dir zuletzt peinlich. Sprecht darüber, ob das nur deine Wahrnehmung war.

Freundschaft: Ein altes Freundschaftsangebot könnte heute auf dich zukommen. Überlege gut, ob du dich darauf einlassen möchtest.

Beruf: Du könntest dich unterbezahlt oder nicht ausreichend gewürdigt fühlen. Überlege, ob es an der Zeit ist, deine Situation zu überdenken.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Liebe oder doch „nur“ Freunde? Nur du kannst wissen, ob du den nächsten Schritt mit einer ganz bestimmten Person gehen möchtest.

Freundschaft: Eine gemeinsame Unternehmung mit Freunden könnte deinen Tag aufhellen. Genieße die Zeit und lass dich von guter Laune anstecken.

Beruf: Deine Kreativität und Innovation werden von deinen Kollegen und Vorgesetzten geschätzt. Nutze diese Anerkennung, um neue Ideen voranzutreiben.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Eine neue Bekanntschaft erweist sich als Volltreffer. Jetzt nicht nachlassen und schön weiter am Ball bleiben.

Freundschaft: Wenn du das Bedürfnis nach Alleinsein hast, ist das in Ordnung. Nimm dir die Auszeit und lade deine Batterien auf.

Beruf: Es könnte zu Spannungen oder Konflikten mit Kollegen kommen. Bleibe ruhig und suche nach Kompromissen, um die Situation zu entschärfen.

