Horoskop für den Mittwoch, 28. Juni 2023? Das jeweils aktuelle Tageshoroskop in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft gibt es auf unserer Auch heute schauen Millionen Menschen in Deutschland, was die Sterne so für ihr Leben bereithalten. Was sagte das? Das jeweils aktuelle Tageshoroskop in Sachen Liebe, Beruf und Freundschaft gibt es auf unserer Horoskop-Themenseite

Das Horoskop für Mittwoch, 28.6.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Partner gemeinsam Sport zu treiben. Hol die Laufschuhe aus dem Regal oder das Rad aus dem Keller.

Freundschaft: Heute braucht ein Freund deine Hilfe. Nimm dir Zeit und leiste ihm Gesellschaft.

Beruf: Im Job solltest du heute besonders akribisch sein. Kollegen und Chefs achten auf dich und die Genauigkeit deiner Arbeit.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Du hast gerade eine Beziehung hinter dir und brauchst aktuell keine neue? Dann genieße deine neue Freiheit.

Freundschaft: Heute ist die Gelegenheit, um einfach mal die Beine hochzulegen. Auch im Freundeskreis sind Ruhephasen ok.

Beruf: Im Job ist Diplomatie gefragt. Egal, ob bei Kunden oder unter Kollegen, dein ausgleichendes Wesen kann die Wogen glätten.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Du musst heute deinem Partner bei einem Problem in der Familie helfen. Deine diplomatischen Fähigkeiten sind jetzt besonders gefragt.

Freundschaft: Stress im Freundeskreis färbt auch auf dich ab. Behalte die Nerven und versuche, zu vermitteln.

Beruf: Achte heute besonders auf deine geistige Gesundheit. Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation können dir helfen, dich zu beruhigen und Stress abzubauen.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Dein Tag ist gerettet. Du erhältst in Sachen Liebe eine Nachricht, auf die du schon lange gewartet hast.

Freundschaft: Der Frühling ist da und es ist der perfekte Tag, um einen Freund anzurufen und gemeinsam draußen Sport zu treiben.

Beruf: Im Job solltest du heute besonders organisiert sein. Strukturiere deine Arbeit und plane deine Aufgaben sorgfältig, um produktiver zu sein.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Du hast einen erotischen Wunsch? Dann sprich offen mit deinem Partner darüber. Vielleicht geht der Wunsch ja in Erfüllung...

Freundschaft: Wer heute ein offenes Ohr hat, kann sich bei einem Freund die ein oder andere Idee und Inspiration abschauen.

Beruf: Zu viel Arbeit kann auch krank machen. Achte heute besonders auf deine körperliche Gesundheit. Eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung sind wichtig, um fit und gesund zu bleiben.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Bei einem Flirt hast du eine ordentliche Abfuhr kassiert. Egal. Wieder aufstehen und weitermachen, heißt die Devise.

Freundschaft: Heute könntest du von einem Freund herausgefordert werden. Nutze die Gelegenheit, um deine Fähigkeiten zu verbessern.

Beruf: Heute ist bei der Arbeit Einsatzbereitschaft gefragt. Eine neue Herausforderung ist mit dem normalen Arbeitspensum nicht zu meistern.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Soll aus deiner aktuellen Beziehung etwas Langfristiges werden? Dann sprich mit deinem Partner darüber und mach den nächsten Schritt.

Freundschaft: Heute könntest du Hilfe von einem Freund gut gebrauchen. Sei dankbar.

Beruf: Im Job darfst du es heute auch mal etwas ruhiger angehen lassen. Es müssen nicht immer 100 Prozent sein.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Dein Liebesleben ist aktuell fad und müde? Du hast selbst die Chance, etwas daran zu ändern.

Freundschaft: Eine Freundschaft braucht mal einen neuen Impuls? Dann warte nicht, bis der von der Gegenseite kommt, sondern werde selbst aktiv.

Beruf: Im Beruf könntest du heute besonders erfolgreich sein. Nutze deine Talente und setze klare Ziele, um deine Karriere voranzutreiben.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Dein sprichwörtlicher Charme könnte dir heute bei einer aufregenden Begegnung helfen. Übertreib es aber nicht.

Freundschaft: Ein Freund ermutigt dich, deine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Hör gut zu, vielleicht kannst du daraus neue Energie ziehen.

Beruf: Auf Arbeit solltest du heute ein Ohr auf Zwischentöne habe. Ist dein Chef etwa unzufrieden mit dir? Finde es heraus und ändere etwas an der Situation.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Eine unerwartete Neuigkeit in Liebesdingen bringt dich etwas aus dem Konzept. Denke in Ruhe darüber nach, was diese für dich bedeutet.

Freundschaft: Ein Freund braucht heute deine Hilfe. Nimm dir so viel Zeit, wie nötig ist.

Beruf: Im Beruf könntest du heute besonders innovativ sein. Nutze deine Kreativität, um neue Ideen zu entwickeln und innovative Lösungen zu finden.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Eine Angewohnheit deines Partners geht dir ordentlich auf den Zeiger. Sei trotzdem nachgiebig. Wer ist schon frei von kleinen Macken?

Freundschaft: Heute erwarten dich neue Ideen und Impulse durch einen Freund. Lass dich überraschen und sei offen für Neues.

Beruf: Im Job brauchst du heute Durchhaltevermögen. Der Tag schlaucht ganz schön. Da heißt es, Zähne zusammenbeißen.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: In Sachen Liebe genießt du aktuell einen schönen Aufwind. Schau, wohin er dich trägt.

Freundschaft: Lass dich heute von einem deiner Freunde einladen. Einen Besuch in der Bar, im Kino oder im Restaurant hast du dir verdient.

Beruf: Im Beruf solltest du es heute mal ruhig angehen lassen. Man kann nicht jeden Tag Bäume ausreißen oder die Welt retten.

Jungfrau, Waage & Co. - Die Sternzeichen im Überblick

Hier gibt es Informationen über alle Sternzeichen und deren Eigenschaften: