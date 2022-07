Hochzeit stattfinden wird: Im Sommer 2022 wollen Franca Lehfeldt und Christian Lindner sich das Ja-Wort geben. Wer ist sie, die Frau an der Seite von Christian Lindner ? Das fragen sich derzeit viele, vor allem weil bald diestattfinden wird: Im Sommer 2022 wollenund Christian Lindner sich das Ja-Wort geben.

Doch ist Franca Lehfeldt natürlich mehr als nur die Verlobte von Lindner. Was alles über die junge Journalistin bekannt ist, lest ihr hier nach.

Alter, Herkunft, Beruf, Größe – das ist Franca Lehfeldt

Die wichtigsten Fakten über Franca Lehfeldt gibt es hier:

Name: Franca Lehfeldt

Franca Lehfeldt Geburtstag: 12. September 1989

12. September 1989 Geburtsort : Hamburg

: Hamburg Alter : 33

: 33 Ausbildung: Studium in Hotelmanagement und BWL; RTL-Journalistenschule

Studium in Hotelmanagement und BWL; RTL-Journalistenschule Beruf: Journalistin bei RTL, später Welt

Journalistin bei RTL, später Welt Beziehungsstatus: verlobt mit Christian Lindner

verlobt mit Christian Lindner Kinder: keine

keine Twitter: @francalehfeldt

@francalehfeldt Instagram: franca_lehfeldt

Herkunft und Lebenslauf: Das ist Franca Lehfeldt

Über das Privatleben von Franca Lehfeldt ist in der Öffentlichkeit relativ wenig bekannt – oder eben nur das, was sie selbst dort haben möchte. Sowohl sie als auch ihr zukünftiger Ehemann nehmen ihre Privatsphäre sehr ernst.

Lietz Internat Hohenwehrda 2009 ihr Abitur gemacht hat. In einem BWL und Hotelmanagement, im Master dann Marketingmanagement. In dieser Zeit hat sie unter anderem für das Kempinski Hotel in München gearbeitet. Aufgewachsen ist Franca Lehfeldt wohl hauptsächlich in Hessen, wo sie am2009 ihr Abitur gemacht hat. In einem Interview mit ihrer alten Schule erzählt sie, dass sie schon immer Journalistin werden wollte, aber, dass ihre Eltern sich direkt nach der Finanzkrise Sorgen machten, dass der Job zu unsicher sei. „Der Deal war: Nach dem Studium kannst Du machen, was Du möchtest,“ sagt sie – also studierte sie zunächst, im Master dann. In dieser Zeit hat sie unter anderem für dasgearbeitet.

Wie in dem Deal mit den Eltern ausgemacht ging sie nach dem Studium ihren eigenen Weg und volontierte an der RTL-Journalistenschule von 2017 bis 2018. Danach begann ihre Karriere als Reporterin bei RTL, wo sie 2021 Chefreporterin im Bereich Politik wurde. Seit 2022 ist sie zu Welt-TV gewechselt, wo sie Moderatorin ist.

Lehfeldt und Lindner haben sich 2021 verlobt.

Franca Lehfeldt und Christian Lindner: Verlobung und Hochzeit

Verlobung bekannt. In einem Interview mit der „ Ihren zukünftigen Ehemann lernte Franca Lehfeldt bei der Arbeit kennen, kurz nachdem dieser sich von seiner ersten Ehefrau getrennt hatte. Seit 2018 sind sie offiziell zusammen. Im Oktober 2021 gaben sie ihrebekannt. In einem Interview mit der „ Bunte “ hatte Lindner gesagt, dass das Paar in Zukunft gerne Kinder hätte.

Zunächst aber die Hochzeit: Geplant ist, am 7. Juli erst in Hamburg standesamtlich zu heiraten und dann am darauffolgenden Wochenende auf Sylt kirchlich.