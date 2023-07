Annalena Baerbock wollte in große Fußstapfen treten, als sie sich im April 2021 als Bundeskanzlerkandidatin aufstellen ließ. Doch Plagiatsvorwürfe und fehlende Regierungserfahrung prägten den Wahlkampf-Tenor, gegen Außenministerin. Seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist, steht sie im Mittelpunkt der deutschen Außenpolitik rund um die Ukraine. wollte in große Fußstapfen treten, als sie sich im April 2021 als Bundeskanzlerkandidatin aufstellen ließ. Dochund fehlende Regierungserfahrung prägten den Wahlkampf-Tenor, gegen Olaf Scholz konnte sie sich letztlich nicht durchsetzen. Im Dezember 2021 übernahm sie im Kabinett Scholz dann aber das Amt der. Seitdem Russland in dieeinmarschiert ist, steht sie im Mittelpunkt der deutschen Außenpolitik rund um die Ukraine.

Wer ist die Frau, die Deutschland außerhalb der Grenzen vertritt? Hat sie Kinder? Alle Infos zu Familie, Alter, Lebenslauf in diesem Artikel.

Annalena Baerbock im Steckbrief: Alter, Ehemann, Twitter

Name : Annalena Charlotte Alma Baerbock

: Annalena Charlotte Alma Baerbock Geburtstag : 15.12.1980

: 15.12.1980 Geburtsort : Hannover

: Hannover Wohnort : Potsdam

: Potsdam Größe : 1,60 m

: 1,60 m Ehemann : Daniel Holefleisch (seit 2007)

: Daniel Holefleisch (seit 2007) Kinder : zwei Töchter (*2011 und *2015)

: zwei Töchter (*2011 und *2015) Studium : Politische Wissenschaft und Public International Law

: Politische Wissenschaft und Public International Law Beruf : Politikerin

: Politikerin Partei : Bündnis 90/Die Grünen

: Bündnis 90/Die Grünen Twitter: ABaerbock

Annalena Baerbock: Das ist ihr Werdegang

Als Nebenfach ihres Politikwissenschafts-Studiums in Hamburg belegte Annalena Baerbock Öffentliches Recht/Europarecht. 2005 trat sie in die Grünen-Fraktion ein und machte ein Praktikum bei der Europaabgeordneten Elisabeth Schroedter. Ab 2007 arbeitete sie in deren Büros in Berlin, Potsdam, Brüssel und Straßburg. 2013 wurde sie zum ersten Mal in den Bundestag gewählt. Sie vertritt den Wahlkreis Potsdam. Von 2018 bis 2022 war sie gemeinsam mit Robert Habeck die Parteivorsitzende der Grünen. 2021 war sie die erste Grüne Kanzlerkandidatin. Zusammen mit der SPD und FDP arbeitet sie nun in der Ampel-Koalition. Als sie im Dezember 2021 Außenministerin wurde gaben sie und Robert Habeck den Parteivorsitz ab.

Ihre Dissertation zum Thema Naturkatastrophen und humanitäre Hilfe im Völkerrecht brach sie ab, als sie in den Deutschen Bundestag einzog.

Annalena Baerbock: Plagiatsvorwürfe

Im Juni 2021 veröffentlicht Baerbock ein Buch: „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“. Ein österreichischer Medienwissenschaftler wirft der damaligen Kanzlerkandidatin im Wahlkampf vor, mehrere Stellen abgeschrieben zu haben. Es stellt sich heraus: Baerbock hat Sachinformationen übernommen und entsprechend markiert. Ein von Baerbock eingeschalteter Medienanwalt sagte diesbezüglich: „Ich kann nicht im Ansatz eine Urheberrechtsverletzung erkennen.“

Baerbock und Englisch: Wie gut sind ihre Sprachkenntnisse?

Ein Auslandsschuljahr in den USA und zwei Semester Studium an der London School of Economics and Political Science hat Baerbock lange hinter sich. Eigentlich genug Zeit, um sich in jungen Jahren gutes Englisch anzueignen. Bei ihren Auftritten im europäischen Ausland erntet sie allerdings Kritik für ihr „deutsches Englisch“. Haltlos – wie sich von der Reaktion von Muttersprachlern ableiten lässt. Ein CNN-Korrespondent nennt es sogar „exceptionally good“.

Die Außenministerin während des Kriegs in der Ukraine

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine spielt Annalena Baerbock als Außenministerin eine wichtige Rolle. Sie reist zu verschiedenen Partnern in Osteuropa und hat meistens auch verschiedene Formen von Unterstützung im Schlepptau. Am 10. Mai 2022 war Baerbock als erstes deutsches Regierungsmitglied in Kiew. Die Grünen-Politikerin machte sich zunächst im Vorort Butscha ein Bild von der Lage. Dort waren nach dem Abzug der russischen Truppen mehr als 400 Leichen gefunden worden - teils mit auf den Rücken gebundenen Händen. Baerbock wurde von einem Mitarbeiter der deutschen Botschaft an dessen Haus empfangen.

Die Ministerin wurde von der ukrainischen Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa begleitet. Am Nachmittag war unter anderem ein Gespräch Baerbocks mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba geplant. Die Ministerin hat zudem die seit Mitte Februar geschlossene deutsche Botschaft in Kiew wiedereröffnet. Die letzten entsandten Mitarbeiter der Botschaft waren am 25. Februar nach Polen ausgereist und hatten teils von dort und teils von Berlin aus weitergearbeitet.

Annalena Baerbocks Familie: Sie hat Mann und Kinder

Im Jahr 2007 heiratete Annalena Baerbock ihren Lebensgefährten Daniel Holefleisch. Er ist sieben Jahre älter als sie und ebenfalls Parteimitglied der Grünen. Seinen Job bei der DHL Group, der im Wahlkampf Diskussionen auslöste, gab er im Juli 2021 auf. Er kümmert sich nun um die beiden Töchter des Paares, die 2011 und 2015 geboren wurden. Baerbock sagt dazu: „Meine Kinder sind damit groß geworden, dass ich im Bundestag bin. Wir haben eine klare Aufteilung, wer die Brote schmiert.“

Wie viel verdient die Außenministerin Baerbock?

Diät von 10.012,89 Euro. Eine Auflistung all ihrer Einkünfte samt Sonderzahlungen veröffentlicht die Politikerin auf ihrer Als Bundestagsabgeordnete bekommt Baerbock eine monatlichevon 10.012,89 Euro. Eine Auflistung all ihrer Einkünfte samt Sonderzahlungen veröffentlicht die Politikerin auf ihrer Website

Baerbock für „De-risking“ von China: Müssen Abhängigkeiten reduzieren

In den Beziehungen zur Wirtschaftsmacht China hat Außenministerin Annalena Baerbock für den Ansatz einer Risikominimierung geworben. Die Grünen-Politikerin betonte am Mittwoch am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel, dies bedeute nicht, sich von der Volksrepublik zu entkoppeln. Einseitige Abhängigkeiten müssten jedoch im Sinne der eigenen Sicherheit reduziert werden. Baerbock nannte als Grund für ihre Positionierung auch Chinas Haltung gegenüber der russischen Invasion in die Ukraine. Die Volksrepublik habe als Mitglied des UN-Sicherheitsrats eigentlich eine besondere Verantwortung. Das Zurückziehen „auf eine in Anführungszeichen sogenannte Neutralität“ sei für China nicht angemessen. Deshalb hätten die europäischen Partner deutlich gemacht, dass man zu einem „De-risking“ kommen müsse, sagte Baerbock.