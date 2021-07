In der Gemeinde Schuld in der Eifel sind sechs Häuser eingestürzt, weitere Gebäude sind Polizei und Feuerwehr zufolge einsturzgefährdet

Unwetter mit starkem Regen haben am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag erneut Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz heimgesucht. In der Eifel sind sechs Häuser infolge der schweren Regenfälle in der Nacht zu Donnerstag eingestürzt. Der Vorfall ereignete sich einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge in der Gemeinde Schuld im Kreis Ahrweiler. Mehrere weitere Häuser in der Gemeinde seien einsturzgefährdet, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Laut einem Bericht des SWR werden etwa 30 Menschen vermisst. Der Polizeisprecher konnte diese Angaben zunächst nicht bestätigen. Die Lage sei unübersichtlich. Wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet, sei noch unklar, wie viele Menschen genau vermisst würden.

Häuser in Schuld stürzen ein - Katastrophenfall im Kreis Ahrweiler

Im Landkreis Ahrweiler wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Orte wegen Hochwassers von der Außenwelt abgeschnitten. Menschen seien auf die Dächer ihrer Häuser geflüchtet und warteten dort auf die Rettungskräfte.

Landrat Jürgen Pföhler rief die Menschen auf, möglichst zu Hause bleiben und „sich gegebenenfalls in höher gelegene Stockwerke“ zu begeben. „Die Lage ist sehr ernst“, sagte er. Es bestehe Lebensgefahr.

Weiter hieß es, es sei mit Sturzfluten und Überflutungen zu rechnen. Auf dem Campingplatz „Stahlhütte“ in Dorsel (Kreis Ahrweiler) und weiteren Anlagen entlang der Ahr mussten Personen von den Dächern ihrer Campingwagen gerettet werden.

Viele Vermisste und mindestens vier Tote im Kreis Ahrweiler

Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern sind im Landkreis Ahrweiler bisher mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das meldete die Polizei am Morgen. Allein im besonders betroffenen Ort Schuld würden zudem 50 bis 60 Menschen vermisst, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur AFP. „Sehr viele“ Menschen befanden sich demnach auf den Hausdächern, die Rettungseinsätze liefen auf Hochtouren.

In Beller im Kreis Ahrweiler musste eine Autobahnbrücke nach starken Regenfällen und Unwettern gestützt werden. In der Gemeinde Schuld sind jetzt offenbar sechs Häuser eingestürzt und weitere einsturzgefährdet.

Vermisstensuche im Kreis Ahrweiler: Die Polizei Koblenz richtet eine Hotline und Internetportal ein

Die Polizei hat zur Hochwasserkatastrophe in der rheinland-pfälzischen Eifel eine Hotline für Angehörige sowie ein Internetportal für Videos und Bilder eingerichtet. Unter der Nummer 0800-6565651 könnten sich Menschen melden, die Angehörige vermissen, schrieb das Polizeipräsidium Koblenz am Donnerstag auf Twitter. Unter dem Hinweisportal https://rlp.hinweisportal.de könnten Videosequenzen und Fotos hochgeladen werden, „die Hinweise auf vermisste Personen und Tote geben können".





Landrat gibt in Pressekonferenz Auskunft zur Situation in Schuld sowie im Kreis Ahrweiler

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat nach der Hochwasserkatastrophe in der Eifel am Donnerstagmorgen ihre Betroffenheit geäußert. „Das Unwetter hat unser Land hart getroffen. Ich bange mit allen, die in Gefahr sind", schrieb die SPD-Politikerin am Donnerstagmorgen im Kurznachrichtendienst Twitter. Sie danke allen Helfern und Einsatzkräften, die unermüdlich mit großem Einsatz gegen die Wassermassen ankämpften.

Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, wird um 10.00 Uhr ein Statement zur Hochwasser-Situation im Eifel-Ort Schuld und im gesamten Landkreis abgeben.

Situation im Eifelkreis Bitburg-Prüm ebenfalls sehr gefährlich

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Situation wegen Hochwassers nach Angaben eines Kreis-Sprechers extrem gefährlich. In Messerich in der Eifel wurden nach Angaben des Kreises zwei Helfer des Technischen Hilfswerks von den Fluten eingeschlossen, es besteht Lebensgefahr, wie der SWR berichtete.

Am Abend hatten die Behörden im Landkreis Ahrweiler extremen Starkregen gemeldet. Die Feuerwehr Koblenz half zusammen mit dem Technischen Hilfswerk Lahnstein und der Feuerwehr Mainz aus, um 800 Sandsäcke pro Stunde zu füllen. Diese wurden mit sechs Lkw in den Landkreis Ahrweiler gebracht.

Es sei mit Sturzfluten und Überflutungen zu rechnen, hieß es. Auf dem Campingplatz „Stahlhütte“ in Dorsel (Kreis Ahrweiler) und weiteren Anlagen entlang der Ahr mussten Personen von den Dächern ihrer Campingwagen gerettet werden.

Katastrophenfall auch im Kreis Vulkaneifel ausgerufen

Nach starken Regenfällen und Überschwemmungen hatte der Kreis Vulkaneifel bereits am Mittwochabend den Katastrophenfall ausgerufen. „Die Lage ist sehr ernst, wir haben viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar sind“, sagte Landrätin Julia Gieseking (SPD) am Mittwochabend in Daun. Die Schulen im Kreis sollen am Donnerstag geschlossen bleiben.

Hochwasser und Überschwemmungen entlang von Mosel, Saar und Rhein

Pegel in Koblenz könnte deutlich ansteigen

Wie der SWR berichtet, erwartet das Landesamt für Umwelt in Rheinland-Pfalz bis Freitag einen deutlichen Anstieg des Wasserstands am Pegel Koblenz. Demnach könnte der Pegelstand laut SWR-Bericht von derzeit etwa 4,50 Meter auf rund 7,50 Meter anschwellen.

Bei Koblenz (hier ein Symbolbild) wird der Pegel in den kommenden Tagen nach dem starken Regen deutlich ansteigen.

Nach Regen und Unwettern gibt es vielerorts in NRW und Rheinland-Pfalz Stromausfälle

Es gab auch großflächige Stromausfälle. Eine Sprecherin des Netzbetreibers Westnetz berichtete am Donnerstagmorgen, rund 190 000 Haushalte seien ohne Strom, weil Umspannwerke und andere Anlagen überflutet seien und abgeschaltet werden mussten. Betroffen seien vor allem das Bergische Land und die Eifel.

Auch der Bahnverkehr ist durch die Überflutungen und den Dauerregen massiv beeinträchtigt. Die Bahn rief dazu auf, Fahrten von und nach Nordrhein-Westfalen nach Möglichkeit zu verschieben. Aufgrund von Streckensperrungen fahren zahlreiche S-Bahn- und Regionallinien nicht oder nur eingeschränkt, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Auch auf den Autobahnen gibt es erhebliche Wetter-Folgen.

Das Tief „Bernd“ bestimmt mit feuchtwarmen Luftmassen das Wetter in Deutschland. Dem DWD zufolge bleibt es in den nächsten Tagen wechselhaft mit Schauern und Gewittern, teils mit heftigem Starkregen.

Dauerregen in NRW: Hagen, Solingen und Euskirchen stark betroffen

Auch in Nordrhein-Westfalen bleibt die Lage nach dem Dauerregen im Westen Deutschlands angespannt. Nach dem Abklingen der Starkregens kämpfen Feuerwehr und andere Einsatzkräfte an vielen Orten mit einer sich verschärfenden Hochwasserlage.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wollte sich am Donnerstagvormittag in der besonders stark vom Hochwasser betroffenen Stadt Hagen ein Bild von der Lage machen. Dort hatte das Hochwasser der Volme die Situation am Mittwochabend erneut verschärft. Etwa 440 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren allein dort unterwegs.

Im Kreis Euskirchen drohte in der Nacht zum Donnerstag der Damm der Steinbachtalsperre zu brechen. Kritisch war die Lage zeitweise auch an der Bevertalsperre und der Wupper-Talsperre. Dort konnte das Wasser aber kontrolliert abfließen, wie die Feuerwehr mitteilte.

In Solingen starb ein 82 Jahre alter Mann nach einem Sturz im überfluteten Keller seines Hauses. Bei dem Sturz sei er mit dem Kopf unter Wasser geraten, sagte eine Sprecherin der Wuppertaler Polizei am Donnerstag.