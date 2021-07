An der Steinbachtalsperre bei Euskirchen (Nordrhein-Westfahlen) droht der Damm zu brechen

Schwere Unwetter haben in Rheinland-Pfalz und NWR für Hochwasser und Überschwemmungen gesorgt – es gibt bereits zahlreiche Tote und Vermisste. Nun droht in Euskirchen die Steinbachtalsperre zu brechen. Der Damm wird aufgrund der gewaltigen Wassermassen durch die starken Regenfälle von der Polizei und dem Technischen Hilfswerk (THW) beobachtet.

Steinbachtalsperre in NRW: Damm in Euskirchen droht zu brechen

Wegen der Gefahr eines Dammbruchs an der Steinbachtalsperre in Nordrhein-Westfalen werden zwei Ortsteile von Rheinbach evakuiert. Das teilte die Feuerwehr Rheinbach am Donnerstag mit. „Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, da nicht sicher ist, ob der Damm der Steinbachtalsperre gehalten werden kann“, heißt es in der Mitteilung.

Evakuierung an der Steinbachtalsperre – in Rheinbach, Oberdrees und Niederdrees

Bei der Evakuierung von Oberdrees und Niederdrees würden auch Lastwagen der Bundeswehr eingesetzt. Wer nicht bei Familienangehörigen oder Bekannten unterkommen könne, finde eine Notunterkunft in der Stadthalle Rheinbach.

Polizei warnt vor Gefahrenzohne an der Steinbachtalsperre

Über Twitter hat sich die Poizei aus NWR zu Wort gemeldet. Sie bittet ausdrücklich darum, nicht in die Nähe des Damms an der Steinbachtalsperre zu fahren.

Hochwasser in der Eifel: Zahlreiche Tote und Vermisste nach Unwetter

In der Eifel sind nach Unwettern und starkem Regen mindestens sechs Häuser eingestürzt. Weitere Häuser in der Gemeinde Schuld im Kreis Ahrweiler sollen einsturzgefährdet sein. Es soll mindestens Tote im Kreis geben, zahlreiche Personen werden vermisst. Weitere Infos im folgenden Artikel:

Unwetter in NRW und Rheinland-Pfalz – Hochwasser an Mosel, Saar, Rhein, Trier und Eifel

Eifel wie Schuld und Altenahr, aber auch in Trier sowie an Flüssen wie Rhein, Saar und Mosel ist die Lage bisweilen unübersichtlich – die Zahl der Toten und Vermissten steigt. Die Deutsche Presseagentur meldet (Stand 15.07. – 16 Uhr) mindestens 20 Todesopfer. Hier alle Infos zu den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfahlen. Nach einer Nacht am Mittwoch mit viel Regen, Hochwasser und Überschwemmungen ist die Lage weiterhin angespannt.

Schulen in RLP geschlossen: Hochwasser in Rheinland-Pfalz

Nach starken Regenfällen und Überschwemmungen hat der Kreis Vulkaneifel den Katastrophenfall ausgerufen. „Die Lage ist sehr ernst, wir haben viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar sind“, sagte Landrätin Julia Gieseking (SPD) am Mittwochabend in Daun. Mehr dazu hier: