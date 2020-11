Freitag, 27.11.2020, eine weitere - wenn auch traurige - Marke: Mehr als eine Million Menschen haben sich hierzulande seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Dass diese Zahl nun auch in Deutschland erreicht ist, hat auch mit dem hohen Infektionsgeschehen der vergangenen Monate zu tun, als die Zahl der Neuinfektionen exponentiell anstieg. Die Corona-Zahlen in Deutschland durchbrechen am heutigen, eine weitere - wenn auch traurige - Marke:haben sich hierzulande seit Beginn der Pandemie mit deminfiziert. Dass diese Zahl nun auch in Deutschland erreicht ist, hat auch mit demder vergangenen Monate zu tun, als die Zahl der Neuinfektionen exponentiell anstieg.

Lockdown Light Anfang November in den vergangenen vier Wochen in eine „stabile“ Seitwärtsbewegung überführt werden. Eine Trendwende ist das kaum. Die Zahlen seien weiter „viel zu hoch“, wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf ihrer Regierungserklärung am Donnerstag nach dem Dieser steile Anstieg konnte zwar durch die Maßnahmen desin den vergangenen vier Wochen in eine „stabile“ Seitwärtsbewegung überführt werden. Eine Trendwende ist das kaum. Die Zahlen seien weiter „viel zu hoch“, wieauf ihreram Donnerstag nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern sagte.

Es bedürfe - gerade auch mit Blick auf Weihnachten und Silvester - weiterer Anstrengungen und der Disziplin der Bevölkerung, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Die Umsetzung der neuen Corona-Regeln obliegt nun den einzelnen Bundesländern.

Winfried Kretschmann (Grüne) für Markus Söder (CSU) für Strategie für ihre jeweiligen Bundesländer am Donnerstag bekanntgegeben. Nun wird es in den kommenden Tagen und Wochen spannend sein zu beobachten, ob die Verlängerung und Erweiterung der Maßnahmen Wirkung zeigen und die Infektionszahlen nach unten gehen. Die Ministerpräsidentenfür Baden-Württemberg undfür Bayern haben diefür ihre jeweiligen Bundesländer am Donnerstag bekanntgegeben. Nun wird es in den kommenden Tagen und Wochen spannend sein zu beobachten, ob die Verlängerung und Erweiterung der Maßnahmen Wirkung zeigen und dienach unten gehen.

Wie also sind die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland heute, am Freitag, 27.11.2020? Und wie hoch liegen sie im Vergleich zum Freitag der Vorwoche, dem 20.11.2020?

Corona-Zahlen in Deutschland heute: So hoch liegen Neuinfektionen und Inzidenz am 27.11.

Das Robert Koch-Institut (RKI) erfasst kontinuierlich die aktuelle Corona-Lage für Deutschland, bewertet nach eigenen Angaben auf der Homepage „alle Informationen und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein“. Zudem stellt das RKI Empfehlungen für die Fach­öffentlich­keit zur Verfügung wie Fallzahlen und Informationen zu allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmen, Diagnostik und Teststrategie und Prävention in Gesundheitseinrichtungen.

7-Tage-Inzidenz: Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 138,0 Fällen pro 100.000 Einwohner. Inzidenz-Zahlen vom Freitag lagen noch nicht vor.

Infizierte: Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des Instituts 1.006.394 Infektionsfälle registriert - Damit ist die 1-Million-Grenze überschritten.

Tote: Die Zahl der Todesfälle, die mit oder im Zusammenhang mit Corona starben, liegt bei 15.586. Das sind 426 Tote mehr als am Vortag. Zeit Online meldete 400 Tote binnen 24 Stunden und insgesamt 15.786 Todesfälle.

Genesene: Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut RKI auf etwa 696.100

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,90 (Vortag: 0,87). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 90 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.



RKI-Zahlen für Bundesländer und Landkreise im Dashboard

Bundesland oder in seinem Landkreis - interessiert, findet jeden Tag aktuelle Daten im Wer sich über die bundesweiten Zahlen hinaus für das Infektionsgeschehen in seiner näheren Umgebung - also in seinemoder in seinem- interessiert, findet jeden Tag aktuelle Daten im Dashboard des RKI

Corona-Zahlen in Deutschland: Merkel bittet Bevölkerung um Verständnis

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bürger um Verständnis für die ausgeweiteten Corona-Auflagen gebeten. Angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen wären Lockerungen "noch nicht verantwortbar", da die "so dringend notwendige Trendumkehr nach unten" weiter auf sich warten lasse, sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Die Opposition kritisierte das Vorgehen von Bund und Ländern und forderte eine stärkere Einbindung des Bundestags.

Am Vorabend hatte sich Merkel mit den Regierungschefinnen - und -chefs der Länder darauf geeinigt, den Teil-Lockdown bis mindestens zum 20. Dezember zu verlängern und an manchen Stellen zu verschärfen. Zwar sei das "dramatische, exponentielle Wachstum" gestoppt, sagte Merkel im Bundestag. Es gebe aber nun lediglich eine "Seitwärtsbewegung" und keine Senkung der Zahlen, deswegen seien weitere Maßnahmen nötig.

"Unser Ziel ist und bleibt es, die Infektionszahlen so weit zu senken, dass die Gesundheitsämter wieder in der Lage sind, Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen", betonte Merkel. Dies sei dann erreicht, wenn die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen unter 50 sinke. In den meisten Regionen liegt der Wert derzeit deutlich darüber.

Opposition zu Corona-Regeln: Viel Ablehnung und Kritik sowie leise Zustimmung

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte das Vorgehen von Bund und Ländern: Die Spitzenrunde aus Kanzlerin und Ministerpräsidenten sei "nicht legitimiert", zur Corona-Bekämpfung Grundrechtseingriffe zu beschließen - dies müsse der Bundestag tun.

FDP-Fraktionschef Christian Lindner warf der Bundesregierung eine falsche Schwerpunktsetzung vor. Sie setze bisher auf Maßnahmen "in der Breite", um ein Übergreifen auf besonders gefährdete Gruppen zu vermeiden.

Die AfD übte fundamentale Kritik. "Die Kollateralschäden sind jetzt schon größer als die, die das Virus anrichtet", sagte Fraktionschefin Alice Weidel. Der derzeitige Lockdown werde viele endgültig um ihre Existenz bringen.

Prinzipielle Zustimmung kam von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Die Beschlüsse seien "richtig". Allerdings sei er "mal eher vorsichtig, ob die Maßnahmen ausreichen".