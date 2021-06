aktuellen Corona-Zahlen für heute gibt es hier im Überblick – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und JHU, inklusive interaktiver Karten mit den Diefür heute gibt es hier im Überblick – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und JHU, inklusive interaktiver Karten mit den Inzidenzwerten im Vergleich.

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland heute

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Regeln. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für Deutschland heute – am Freitag den 25.06.2021 – hier im Überblick:

Sieben-Tage-Inzidenz: 6,2

Neuinfektionen heute: 774

Corona-Infektionen gesamt: 3.725.580

Neue Todesfälle: 62

Todesfälle gesamt: 90.678

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Freitag, 18.06.2021, hatte das RKI 51 Todesfälle gemeldet. Gestern hatte das RKI für Deutschland 1008 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am, hatte das RKI 1076 Neuinfektionen gemeldet. Das RKI hatte für gestern außerdemTodesfälle gemeldet.

7-Tage-Inzidenz ist die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dieser sogenannte Inzidenzwert lag laut 6,6 und am Freitag vergangener Woche bei 10,3. Dieist die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dieser sogenanntelag laut Robert Koch-Institut gestern beiund amvergangener Woche bei

Corona-Zahlen aktuell: Gestorben, genesen, infiziert seit Beginn der Pandemie in Deutschland

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.616.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90.678 angegeben. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Fälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt nach Angaben des RKI mittlerweile bei 3.725.580.

Aktuelle Inzidenzwerte der einzelnen Bundesländer

Die Inzidenz ist aktuell in ganz Deutschland rückläufig. Wo ist der Inzidenzwert heute am höchsten und wo am niedrigsten?

10,1 - Hamburg

9,7 - Saarland

8,1 - Baden-Württemberg

7,7 - Hessen

7,6 - Bayern

7,6 - Bremen

7,1 - Berlin

6,4 - Nordrhein-Westfalen

6,2 - Rheinland-Pfalz

5,0 - Thüringen

3,7 - Niedersachsen

3,6 - Schleswig-Holstein

3,6 - Sachsen

2,7 - Brandenburg

2,0 - Sachsen-Anhalt

1,8 - Mecklenburg-Vorpommern

R-Wert für Deutschland heute: So hoch ist die Reproduktionszahl am 25.06.2021

Den aktuellen Sieben-Tage-R-Wert gab das RKI am Donnerstagabend mit 0,75 (Vortag: 0,72) an. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 75 weitere Menschen anstecken.

Der R-Wert, auch Reproduktionszahl genannt, bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab, liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen schnell weiter an.

Fallzahlen weltweit: Corona-Tote und Infizierte laut Johns-Hopkins-Universität

179.942.690 Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher 3.898.983 Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:20 Uhr) weltweit rundInfektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisherMenschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA : 33.590.429 Infizierte und 603.178 Tote

: 33.590.429 Infizierte und 603.178 Tote Indien : 30.082.778 Infizierte und 391.981 Tote

: 30.082.778 Infizierte und 391.981 Tote Brasilien : 18.243.483 Infizierte und 509.141 Tote

: 18.243.483 Infizierte und 509.141 Tote Deutschland ist weltweit auf Rang 12 - mit laut JHU aktuell 3.732.914 Infizierten und 90.685 Toten.

