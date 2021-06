In dem Corona-Impfstoffkandidaten der Tübinger Pharmafirma Curevac lag viel Hoffnung. Neueste Daten zur Wirksamkeit sind enttäuschend, die beträgt gerade einmal 47 Prozent.

Die ansteckendere Virus-Variante Alpha hat die Eindämmung der Pandemie im Winter erschwert. Droht mit der neuen Variante Delta bald eine vierte Welle?

Die Temperaturen steigen, die Corona-Zahlen fallen und die Impfkampagne läuft weiter auf Hochtouren. Das erleichtert die Einreise in viele Urlaubsländer - und auch die Rückkehr nach Deutschland nach den Ferien.

Die aktuellen Corona-Zahlen für heute gibt es hier im Überblick – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und JHU, inklusive interaktiver Karten mit den Inzidenzwerten im Vergleich.

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland heute

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Regeln. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für Deutschland heute – am Freitag, den 18.06.2021 – hier im Überblick:

7-Tage-Inzidenz: 10,3

Neuinfektionen heute: 1076

Infektionen gesamt: 3.720.031

Neue Todesfälle: 91

Todesfälle gesamt: 90.270

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 1330 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Freitag, 11.06.2021, hatte das RKI 2440 Neuinfektionen gemeldet. Das RKI hatte für gestern außerdem 105 Todesfälle gemeldet und heute vor einer Woche 94, die in Verbindung mit dem Coronavirus stehen.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag laut RKI gestern bei 11,6, am Freitag vergangener Woche bei 18,6.

Corona-Zahlen aktuell: Gestorben, genesen, infiziert seit Beginn der Pandemie in Deutschland

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.598.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90.270 angegeben. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Fälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt nach Angaben des RKI mittlerweile bei 3.720.031

Aktuelle Inzidenzwerte für Deutschland

Die Inzidenz ist aktuell fast in ganz in Deutschland vergleichsweise niedrig. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? Hier die einzelnen Bundesländer im Vergleich:

15,6 - Baden-Württemberg

14,7 - Saarland

12,0 - Bayern

11,5 - Hamburg

11,4 - Hessen

11,2 - Nordrhein-Westfalen

11,1 - Rheinland-Pfalz

9,6 - Thüringen

8,4 - Bremen

8,4 -Berlin

6,1 - Sachsen

5,8 - Niedersachsen

5,5 - Schleswig-Holstein

4,9 - Brandenburg

4,6 - Sachsen-Anhalt

3,2 - Mecklenburg-Vorpommern

RKI-Dashboard liefert aktuelle Corona-Zahlen der Stadt- und Landkreise

Das RKI-Dashboard liefert während der Corona-Pandemie täglich die neuen Fallzahlen – für die gesamte Bundesrepublik, die Bundesländer, aber auch die darunter liegenden Stadt- und Landkreise. Es zeigt unter anderem die Zahl der Neuinfektionen, Todesfälle und Genesenen an. Maßgeblich für die Corona-Regeln sind die Zahlen für den jeweiligen Kreisen. Die bundesweite Inzidenz und die der Bundesländer werden für Lockerungen oder Verschärfungen weniger beachtet.

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 4:22 Uhr) weltweit rund 177.368.659 Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher 3.840.426 Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: 33.508.825 Infizierte und 600.934 Tote

Indien: 29.700.313 Infizierte und 381.903 Tote

Brasilien: 17.702.630 Infizierte und 496.004 Tote