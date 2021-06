Aktuell sind die Coronazahlen in Deutschland auf niedrigem Niveau

Bereits davor könnte es eine neue Coronaverordnung in Baden-Württemberg geben

Wie hoch sind die neuesten Fallzahlen laut RKI in Deutschland und den Bundesländern heute, am Samstag, 26.06.2021?

Die aktuellen Corona-Zahlen für heute gibt es hier im Überblick – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und JHU, inklusive interaktiver Karten mit den Inzidenzwerten im Vergleich.

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland heute

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Regeln. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für Deutschland heute – am Samstag, den 26.06.2021 – hier im Überblick:

Sieben-Tage-Inzidenz: 5,9

Neuinfektionen heute: 592

Corona-Infektionen gesamt: 3.726.172

Genesene: etwa 3.618.400

Neue Todesfälle: 68

Todesfälle gesamt: 90.746

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Samstag, 19.06.2021, hatte das RKI Gestern hatte das RKI für Deutschland 774 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am, hatte das RKI 1108 Neuinfektionen gemeldet. Das RKI hatte für gestern außerdem XX Todesfälle gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag laut RKI gestern bei 6,2 und am Samstag vergangener Woche bei 9,3.

Aktuelle Inzidenzwerte der einzelnen Bundesländer

Die Inzidenz ist aktuell in ganz Deutschland rückläufig. Wo ist der Inzidenzwert heute am höchsten und wo am niedrigsten?

9,1 – Hamburg

8,2 – Saarland

7,9 – Baden-Württemberg

7,6 – Bremen

7,5 – Hessen

7,2 – Bayern

6,7 – Berlin

6,2 – Nordrhein-Westfalen

5,8 – Rheinland-Pfalz

4,2 – Thüringen

3,4 – Sachsen

3,3 – Schleswig-Holstein

3,2 – Niedersachsen

2,8 – Brandenburg

2,3 – Sachsen-Anhalt

2,1 – Mecklenburg-Vorpommern

Corona-Zahlen laut Johns-Hopkins-Universität im Länder-Vergleich

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 8:00 Uhr) weltweit rund 180.410.131 Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher 3.909.437 Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA : 33.603.193 Infizierte und 6023.527 Tote

: 33.603.193 Infizierte und 6023.527 Tote Indien : 30.183.143 Infizierte und 394.493 Tote

: 30.183.143 Infizierte und 394.493 Tote Brasilien : 18.322.760 Infizierte und 511.142 Tote

: 18.322.760 Infizierte und 511.142 Tote Deutschland ist weltweit auf Rang 12 - mit aktuell 3.733.665 Infizierten und 90.752 Toten laut JHU.

