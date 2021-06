Trotz weiter rückläufiger Sieben-Tage-Inzidenz wächst in Deutschland der Anteil der als besorgniserregend eingestuften Delta-Variante deutlich

Mit einer möglichst hohen Corona-Impfquote lassen sich nach Einschätzung von Kanzleramtsminister Helge Braun trotz der Delta-Variante erneute drastische Maßnahmen verhindern

In Baden-Württemberg gelten ab morgen (Montag, 28.06.) neue Corona-Regeln - Coronaverordnung in BW für Inzidenz unter 10

aktuellen Corona-Zahlen für heute gibt es hier im Überblick – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und JHU, inklusive interaktiver Karten mit den Diefür heute gibt es hier im Überblick – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und JHU, inklusive interaktiver Karten mit den Inzidenzwerten im Vergleich.

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland heute

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Regeln. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für Deutschland heute – am Sonntagden 27.06.2021 – hier im Überblick:

Inzidenz (sieben Tage): 5,7

Neuinfektionen heute: 538

Infektionen gesamt: 3.726.710

Genesene gesamt: etwa 3.619.400

Neue Todesfälle: 8

Todesfälle gesamt: 90.754

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

68 Todesfälle gemeldet. Gestern hatte das RKI für Deutschland 592 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Sonntag, 20.06.2021, hatte das RKI 842 Neuinfektionen gemeldet. Das RKI hatte für gestern außerdemTodesfälle gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag laut RKI gestern bei 5,9 und am Sonntag vergangener Woche bei 8,8.

Der Sieben-Tage-R-Wert lag dem RKI zufolge am Samstagabend bei 0,82 (Vortag: 0,78). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 82 weitere Menschen anstecken.

Aktuelle Inzidenzwerte der einzelnen Bundesländer

Die Inzidenz ist aktuell in ganz Deutschland rückläufig. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

9,9 – Hamburg

7,5 – Hessen

7,3 – Baden-Württemberg

7,2 – Bremen

7,1 – Saarland

7,0 – Bayern

6,5 – Berlin

5,9 – Nordrhein-Westfalen

5,6 – Rheinland-Pfalz

3,7 – Thüringen

3,3 – Sachsen

3,3 – Schleswig-Holstein

3,1 – Niedersachsen

2,6 – Brandenburg

2,1 – Mecklenburg-Vorpommern

1,8 – Sachsen-Anhalt

Corona-Zahlen Deutschland und weltweit: Infizierte und Tote laut Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Zahlen global erfasst, meldet heute (Stand 8:20 Uhr) weltweit rund 180.784.684 Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher 3.917.131 Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA : 33.621.386 Infizierte und 603.886 Tote

: 33.621.386 Infizierte und 603.886 Tote Indien : 30.233.183 Infizierte und 395.751 Tote

: 30.233.183 Infizierte und 395.751 Tote Brasilien : 18.386.894 Infizierte und 512.735 Tote

: 18.386.894 Infizierte und 512.735 Tote Deutschland ist weltweit auf Rang 12 - mit laut JHU aktuell 3.734.153 Infizierten und 90.761 Toten.

Sonntag, der 27. Juni 2021, ist Siebenschläfertag - Was bedeutet das?