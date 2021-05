Die Corona-Zahlen in Deutschland gehen zurück.

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz deutlich unter der 30er-Marke.

Tourismus ist an der Ostsee unter Auflagen möglich.

Welche Corona-Regeln gelten aktuell für Urlaub entlang der Ostseeküste?

Angesichts der sinkenden Corona-Zahlen in Deutschland lockern immer mehr Bundesländer ihre Corona-Regeln für die Gastronomie und den Tourismus. So auch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Corona-Regeln MV: Urlaub in Mecklenburg-Vopommern ab 4. Juni wieder möglich

Mecklenburg-Vorpommern öffnet am 4. Juni und damit später als einige andere Bundesländer für den bundesweiten Übernachtungstourismus. Auch internationale Gäste könnten wieder kommen, sie müssten aber die geltenden Quarantänebestimmungen beachten, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, nach einem Gipfel zum Tourismus mit Vertretern der Landesregierung und der Branche am Mittwoch in Schwerin.

Ab 28. Mai - MV öffnet den Tourismus in drei großen Schritten

Ab 28. Mai: Reisen sind für Einheimische innerhalb des Bundeslandes möglich. Auch auswärtige Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper dürfen wieder ins Land reisen.

Ab 4. Juni: Urlauber aus allen Bundesländern dürfen in MV einreisen und Übernachtungen buchen.

Ab 11. Juni: Tagestourismus aus anderen Bundesländern ist wieder erlaubt und auch private Reisen z.B. zu Freunden sind wieder erlaubt.

Mecklenburg-Vorpommern öffnet den Tourismus in drei großen Schritten, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erläuterte. Von diesem Freitag (28. Mai) an dürfen zunächst Einwohner von Mecklenburg-Vorpommern Urlaub im eigenen Bundesland machen. Außerdem fallen die umstrittenen Einreisebeschränkungen für Zweitwohnungsinhaber, Dauercamper und Bootsbesitzer weg. Angebote für die Kinder- und Jugenderholung können wieder starten, Land- und Waldschulheime öffnen. Auch die Fahrgastschifffahrt und Busreisen in oder von Mecklenburg-Vorpommern aus sind möglich.

Übernachten in MV ab 4. Juni auch für Auswärtige wieder möglich - Coronatest nötig

Vom 4. Juni an können dann auswärtige Übernachtungsgäste wieder Ferien in MV machen. Auch der Reisebustourismus in das Bundesland soll dann wieder möglich sein.

Corona-Test vorgelegt werden, der dann alle drei Tage zu aktualisieren ist. Dafür soll es ausreichend Testzentren geben, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte. Um Engpässe zu vermeiden, sollten diese Kapazitäten noch ausgebaut werden, gerade auch an Wochenenden, forderte der Landeschef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Bei der Anreise muss ein negativervorgelegt werden, der dann allezu aktualisieren ist. Dafür soll es ausreichend Testzentren geben, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte. Um Engpässe zu vermeiden, sollten diese Kapazitäten noch ausgebaut werden, gerade auch an Wochenenden, forderte der Landeschef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga ), Lars Schwarz.

Urlaub in MV: Tagesausflüge und Besuche bei Freunden ab 11. Juni wieder möglich

Eine Woche später, am 11. Juni, sind dann auch wieder Tagesausflüge in den Nordosten und Besuche bei Freunden möglich. Bisher waren nur Besuche bei der Kernfamilie erlaubt.

Mecklenburg-Vorpommern: hoteleigene Schwimmbäder und Saunen öffnen ab dem 14. Juni

Vom 14. Juni an sollen außerdem hoteleigene Schwimmbäder und Saunen für Gäste mit negativem „Aufenthaltstest“ sowie Spaß- und Hallenbäder für die Allgemeinheit wieder geöffnet werden. Auch Zirkusbesuche sollen wieder mit Negativ-Test möglich sein.

Ministerpräsidentin Schwesig sagte, die Öffnungsschritte seien möglich, weil die Corona-Infektionszahlen zuletzt stark gesunken seien - seit nunmehr einer Woche liege die Sieben-Tage-Inzidenz im Nordosten stabil unter 50. Woitendorf ergänzte: „Mecklenburg-Vorpommern meldet sich zurück. Das Urlaubsland Nummer eins der Deutschen ist wieder da.“

Bereits seit Pfingstsonntag ist in Mecklenburg-Vorpommern die Gastronomie geöffnet, seit Dienstag auch der Einzelhandel.

Für den Urlaub in MV ist einer dieser Nachweise nötig:

Nachweis über vollständige Impfung (d.h. letzte Impfung ist min. 14 Tage her)

Nachweis über Genesung (Genesung ist mind. 28 Tage aber max. 6 Monate her)

Negativer Coronatest (Schnell- oder Selbsttest, max. 24 Stunden alt)

Urlaub an der Ostsee: Diese Regeln gelten in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind Reisen unter bestimmten Bedingungen seit dem 17.5.2021 wieder erlaubt.

Die Urlaubsorte an Nord- und Ostsee in Schleswig-Holstein sind für Touristen geöffnet.

© Foto: Georg Wendt/dpa

Für die Anreise in Schleswig-Holstein ist ein negatives Covid-Testergebnis nötig. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Vor Ort sind während des Aufenthalts mindestens alle 72 Stunden weitere Corona-Tests nötig. Davon ausgenommen sind nachweislich Genesene oder Geimpfte und Kinder bis 6 Jahre. Außerdem sind die Kontaktbeschränkungen einzuhalten.

Schleswig-Holstein steht Touristen aus ganz Deutschland seit Mitte Mai wieder offen. Auch in weiteren Bereichen wird das öffentliche Leben normalisiert. Gefordert sind aber neben Hygieneauflagen wie dem Tragen von Masken in bestimmten Situationen vor allem negative Corona-Tests vor der Anreise und dann alle drei Tage. Überall im Land ist bereits die Außengastronomie erlaubt. Hier sind die Regeln im Überblick: