Die Corona-Zahlen in Deutschland gehen zurück.

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter der 10er-Marke.

Tourismus ist an der Ostsee unter Auflagen möglich.

Welche Corona-Regeln gelten aktuell für Urlaub entlang der Ostseeküste?

Angesichts der sinkenden Corona-Zahlen in Deutschland lockern immer mehr Bundesländer ihre Corona-Regeln für die Gastronomie und den Tourismus. So auch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Corona-Regeln MV: Urlaub in Mecklenburg-Vopommern seit 4. Juni wieder möglich

In Mecklenburg-Vorpommern können Gastwirte ihre Gäste schon länger wieder im Außen- und Innenbereich bedienen. Wer drinnen Platz nehmen will, benötigt einen negativen Corona-Test. Einheimische dürfen schon seit Ende Mai wieder im eigenen Land Urlaub machen, für Gäste aus dem übrigen Bundesgebiet ist das vom 04.06. an möglich. Bei Anreise muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden.

Testpflicht für Touristen nach Einreise nach MV entfällt

Von weiteren gelockerten Corona-Regelungen in Mecklenburg-Vorpommern profitieren zunächst vor allem Touristen. Eine Hürde entfällt von Donnerstag an.

Die Testpflicht für Touristen nach der Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern ist seit Donnerstag nicht mehr notwendig. Zuvor mussten sich Touristen jeden dritten Tag im Nordosten testen lassen, sofern sie nicht zweimal geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen waren. Die Testpflicht bei der Einreise bleibt hingegen zunächst bestehen. Wer zum Urlaub machen in den Nordosten kommt, muss weiterhin einen maximal 24 Stunden alten Test vorweisen, sofern er nicht zweimal geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen ist.

Für manche Dienstleistungen wie die Gastronomie im Innenbereich soll die Testpflicht ebenfalls zunächst bestehen bleiben. Wer in einem Hotel übernachtet, soll dort jedoch seit Donnerstag Gastronomieangebote auch ohne Test in Anspruch nehmen können. Auf diesen Lockerungsschritt hatte sich die Landesregierung am Dienstag verständigt.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in MV hatte diesen Schritt begrüßt. „Nun muss nächste Woche auch die generelle Testpflicht in der Innengastronomie fallen. Bei einer Erstimpfquote in MV von über 50 Prozent und unseren bewährten Hygienekonzepten ist dieser Schritt überfällig. Mit dem Wegfall der Testpflicht werden unnötige Hemmnisse für unsere Gäste abgebaut“, forderte Präsident Lars Schwarz.

Seit dem 28. Mai - MV öffnet den Tourismus in drei großen Schritten

Seit 28. Mai: Reisen sind für Einheimische innerhalb des Bundeslandes möglich. Auch auswärtige Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper dürfen wieder ins Land reisen.

Seit 4. Juni: Urlauber aus allen Bundesländern dürfen in MV einreisen und Übernachtungen buchen.

Seit 11. Juni: Tagestourismus aus anderen Bundesländern ist wieder erlaubt und auch private Reisen z.B. zu Freunden sind wieder erlaubt.

Urlaub in MV: Tagesausflüge und Besuche bei Freunden seit 11. Juni wieder möglich

Seit dem 11.06.2021 sind auch wieder Tagesausflüge in den Nordosten und Besuche bei Freunden möglich. Bisher waren nur Besuche bei der Kernfamilie erlaubt.

Urlaub an der Ostsee: Diese Regeln gelten in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein steht Touristen aus ganz Deutschland offen. Übernachtungsgäste müssen einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test mitbringen und diesen alle drei Tage erneuern. Außengastronomie ist im Norden bereits seit längerem erlaubt, mittlerweile auch die Innengastronomie. Dort müssen Gäste einen negativen Corona-Test vorlegen, ausgenommen sind Übernachtungsgäste in „ihrem“ jeweiligen Hotel.

Die Urlaubsorte an Nord- und Ostsee in Schleswig-Holstein sind für Touristen geöffnet.

© Foto: Georg Wendt/dpa

Davon ausgenommen sind nachweislich Genesene oder Geimpfte und Kinder bis 6 Jahre. Außerdem sind die Kontaktbeschränkungen einzuhalten.

Auch in weiteren Bereichen wird das öffentliche Leben normalisiert. Gefordert sind aber neben Hygieneauflagen wie dem Tragen von Masken in bestimmten Situationen vor allem negative Corona-Tests vor der Anreise und dann alle drei Tage. Überall im Land ist bereits die Außengastronomie erlaubt. Hier sind die Regeln im Überblick:

Sinkende Inzidenz entscheidend für Urlaub in Deutschland

Aus den RKI-Zahlen (Stand: 17.06.) geht hervor, dass alle Bundesland die 20er-Marke unterschritten haben. Besonders gut ist die Entwicklung in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern (4,0), Schleswig-Holstein (6,0), Brandenburg (5,2), Hamburg (12,0) und Niedersachsen (6,4).