Gesundheitsminister Fahrettin Koca jetzt eingeräumt. Wegen der Zählweise von Corona-Zahlen in der Türkei gibt es heftige Kritik an der Regierung Erdogan, nachdem bekannt geworden ist, dass seit dem 29. Juli nur die Zahl von Corona-Infizierten mit Symptomen gemeldet wird. Wer positiv getestet ist, aber nicht an Covid-19 erkrankt, der fällt seitdem aus der türkischen Statistik heraus, hatjetzt eingeräumt.

am 4. August – die deutsche Reisewarnung für vier türkische Küstenprovinzen aufgehoben hatte, obwohl diese vom Robert-Koch-Institut nach wie vor als Risikogebiete geführt werden. Corona Türkei aktuell Türkei-Reisen wieder erschwert? – Was Urlauber jetzt wissen sollten Göppingen/Antalya Besonders pikant ist dabei, dass das Auswärtige Amt nur wenige Tage später –– die deutsche Reisewarnung für vier türkische Küstenprovinzen aufgehoben hatte, obwohl diese vomnach wie vor als Risikogebiete geführt werden.

Ärzte glauben an höhere Corona-Infektionszahlen in der Türkei

Murat Emir hat erklärt, dass die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen bis zu 19 Mal höher sein könnte als offiziell angegeben, und auch türkische Ärzte gehen seit dem Sommer davon aus, dass die Regierung zumindest nicht die ganze Wahrheit sagt und deutlich zu niedrige Zahlen meldet. Reisewarnung Risikogebiete 1. Oktober Willkür bei deutschen Reisewarnungen? Berlin Der türkische Oppositionsabgeordnetehat erklärt, dass die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen bis zu 19 Mal höher sein könnte als offiziell angegeben, und auch türkische Ärzte gehen seit dem Sommer davon aus, dass die Regierung zumindest nicht die ganzesagt und deutlich zu niedrige Zahlen meldet.

Zwangsquarantäne für Türkei-Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern nach ihrer Rückkehr schon seit einigen Wochen auf jeden Fall mindestens 5 Tage in Zwangsquarantäne müssen, bevor sie sich überhaupt auf Corona testen lassen können. Entsprechende Statements der Behörden im norddeutschen Bundesland liegen SWP Online vor. Eine Petition dagegen soll von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig persönlich zurückgewiesen worden sein. Reisewarnung Corona Welt Ende der pauschalen Reisewarnung am 1. Oktober – Wie geht es weiter? Berlin Im Übrigen hat sich inzwischen herausgestellt, dass Türkei-Urlauber aus den vier „freigegebenen“ Provinzen im Bundeslandnach ihrer Rückkehr schon seit einigen Wochen auf jeden Fall mindestens 5 Tage in Zwangsquarantäne müssen, bevor sie sich überhaupt auf Corona testen lassen können. Entsprechende Statements der Behörden im norddeutschen Bundesland liegen SWP Online vor. Einedagegen soll von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig persönlich zurückgewiesen worden sein.

Risikogebiet ohne Reisewarnung: keine kostenlose Stornierung von Buchungen

Reisewarnung sei dabei völlig unerheblich. Es gehe bei der Quarantäne allein um die Einstufung als Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut, hieß es. Ähnliche Regelungen gibt es aktuell im Prinzip auch in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. PCR-Test in der Türkei zu absolvieren, um sich von der Quarantäne zu befreien. Die Frage ist nur, wie lange noch. Quarantäne Reiserückkehrer Urlaub Post Baden-Württemberg will 5-Tages-Quarantäne ab 15. Oktober Stuttgart Die Ausnahme von dersei dabei völlig unerheblich. Es gehe bei der Quarantäne allein um die Einstufung als Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut, hieß es. Ähnliche Regelungen gibt es aktuell im Prinzip auch in In anderen Ländern soll die 5-Tages-Quarantäne am 15. Oktober oder 1./2. November in Kraft treten. Pünktlich zu den Herbstferien würden Reisen in die Türkei damit erheblich erschwert bis unmöglich gemacht. Für Urlauber aus den meisten Regionen Deutschlands ist es aktuell noch möglich, 48 Stunden vor dem Rückflug einen kostengünstigenin der Türkei zu absolvieren, um sich von der Quarantäne zu befreien. Die Frage ist nur,noch.

Kommt eine verschärfte Reisewarnung für die Türkei?

Auf Anfrage von SWP Online wollte das Auswärtige Amt im Übrigen nicht bestätigen, dass für die vier Küstenprovinzen eine neue Reisewarnung bevorstehen könnte. Es gelten weiterhin die „Absprachen zwischen der Bundesregierung und der türkischen Regierung über den sicheren Reiseverkehr zwischen beiden Länder“, so ein Sprecher. Der entscheidende und ärgerliche Nachteil, den Verbraucher dabei haben: Für Reisebuchungen aus Mecklenburg-Vorpommern und anderen „Quarantäne-Bundesländern“ gibt es somit kein Recht auf Stornierung und Rückerstattung der Reisekosten.

Reisebüros können die Kunden beraten

Reisebüros müssten ihre Kunden zwar entsprechend beraten, bei Online-Buchungen fällt dieser Vorteil aber naturgemäß weg, und etliche Kunden dürften bereits in die Falle getappt sein. Das Auswärtige Amt kann in alldem offenbar keinen Widerspruch erkennen und gab sich auf direkte Fragen eher ausweichend.

Im August angeblich nur 5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche

Am 4. August waren die deutschen Diplomaten in den vier Küstenprovinzen lediglich von 5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche ausgegangen, hielten sich aber ein Hintertürchen offen: „Die Bundesregierung wird die Lage in der Türkei fortlaufend prüfen. Die Absprachen mit der türkischen Regierung stehen unter dem Vorbehalt von Anpassungen im Falle einer Änderung pandemischer Rahmendaten. Bei einer Verschlechterung der pandemischen Lage kann die Reisewarnung auch für die genannten vier Provinzen wieder eingeführt werden“.

Um diese Provinzen in der Türkei geht es jetzt:

Antalya

Aydin

Izmir

Muğla

Das sind die offiziellen Corona-Zahlen in der Türkei (Stand 2. Oktober):

Mindestens 140 neue Covid-19-Erkrankungen am Tag (zuzüglich asymptomatische Fälle)

67 Tote allein am 2. Oktober

Mindestens 8262 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Über 320.000 Infizierte bzw. Erkrankte seit März