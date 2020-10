Nachdem vergangene Woche bekannt geworden war, dass beim Zählen neuer Corona-Fälle in der Türkei nur die tatsächlich Erkrankten und nicht die positiven Tests erfasst werden, zeichnet sich nun das wahre Ausmaß der Neuinfektionen ab.statt der 1400 offiziell genannten sollen es nach Angaben der Internetzeitungsein. Dies wurde indirekt aus einem Interview mit Gesundheitsministergeschlossen. Dieser hatte dem Journalisten Muharrem Sarikaya Auskunft über die Datenlage gegeben und dabei gesagt, dass am Tag etwa 100.000 PCR-Tests mit einervon etwa 10 Prozent durchgeführt werden. Daraus ergeben sich in der Tat rund 10.000 Fälle am Tag – auch wenn die Regierung das nicht direkt einräumte.