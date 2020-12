Skiurlaub in diesem Winter möglich sein wird, war lange unklar. Weihnachtsferien aufgrund der hohen Skifahren in der Ob und wiein diesem Winter möglich sein wird, war lange unklar. Österreich Italien und Deutschland haben dem Skiurlaub in denaufgrund der hohen Corona-Zahlen eine Absage erteilt.in der Schweiz wird aber möglich sein.

Corona Urlaub Weihnachten: Skifahren in der Schweiz trotz Corona möglich

Weihnachtsferien offen bleiben, teilte die Regierung am Freitag mit. Allerdings müssten Hygiene-Maßnahmen befolgt und die Kapazitäten in Zügen oder Kabinenbahnen begrenzt werden. So müssten Masken getragen und das Abstandsgebot auch beim Anstehen am Ski-Lift eingehalten werden. Ziel sei es, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Die Schweiz hat grünes Licht für Skifahren über Weihnachten gegeben: Die Skigebiete in der Schweiz werden über dieoffen bleiben, teilte die Regierung am Freitag mit. Allerdings müssten Hygiene-Maßnahmen befolgt und die Kapazitäten in Zügen oder Kabinenbahnen begrenzt werden. So müssten Masken getragen und das Abstandsgebot auch beim Anstehen am Ski-Lift eingehalten werden. Ziel sei es, die Ausbreitung des neuartigeneinzudämmen.

Video Corona-Zahlen bleiben hoch - Strengere Regeln zu Silvester? Mehr zum Video

Skiurlaub in den Weihnachtsferien - Das sagen Bayern, Baden-Württemberg und Frankreich

Skifahren über Bayern als das Bundesland mit den größten Skigebieten in Deutschland Skifahren vorerst nicht zulassen. Mit der Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bleiben die Skilifte vorerst geschlossen. Gleiches gilt für Frankreich. In der EU gibt es unterschiedliche Regelungen zumüber Weihnachten und Neujahr . Deutschland konnte sich mit dem Vorschlag, Skifahren bis Ende Januar in der EU zu verbieten, nicht durchsetzen. Trotz Protesten der Liftbetreiber willals das Bundesland mit den größten Skigebieten in Deutschland Skifahren vorerst nicht zulassen. Mit der Verlängerung des Teil-Lockdowns dürfte dies bis mindestens zum 10. Januar der Fall sein. Auch inundbleiben die Skilifte vorerst geschlossen. Gleiches gilt für

Skiurlaub auch in Tschechien möglich

Die Skigebiete in Tschechien dürfen vom 18. Dezember an öffnen. Das gab Gesundheitsminister Jan Blatny am Freitag bekannt. „Wir glauben, dass die meisten Menschen wirklich zum Sport in die Berge fahren und nicht wegen der abendlichen Unterhaltung“, sagte der Mediziner. Mit den Einzelheiten zum Hygienekonzept und dem Warteschlangen-Management werde sich das Kabinett am Montag befassen. Das größte Skigebiet Tschechiens liegt in Spindlermühle (Spindleruv Mlyn) im Riesengebirge. Auch im Erzgebirge und im Böhmerwald gibt es Skipisten, die zumeist künstlich beschneit werden.