Deutschland ist seit Mitte Dezember im harten Lockdown, es gelten strenge Corona-Regeln.

Kanzlerin Angela Merkel und die Länderschefs treffen sich am Dienstag, 5.1.21, zum nächsten Corona-Gipfel.

Drei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Treffen von Bund und Ländern zeichnet sich eine Verlängerung des Lockdowns über den 10.1.21 hinaus ab. Lockerungen sind unwahrscheinlich.

Reduzierung von Kontakten, um die Wie geht es weiter? Langfristig, das heißt, bis zum Sommer 2021, sollen die bereits angelaufenen Impfungen gegen das Coronavirus die Epidemie eindämmen - und letztlich auch beenden. Kurzfristig jedoch hilft nur die, um die Fallzahlen in Deutschland zu senken und so zumindest mittelfristig Lockerungen möglich zu machen.

Doch ist das nach mehr als zwei Wochen Lockdown, verstärkten Familientreffen an Weihnachten, mutmaßlichen illegalen Festen an Silvester - und angesichts des eskalierten Besucheransturms in den Ausflugsgebieten realistisch?

Der Überblick: Die Corona Zahlen des RKI zu Inzidenz, Neuinfektionen, Todesfälle am Samstag

Alles hängt also von den aktuellen Zahlen ab - nicht nur mit Blick auf den Gipfel am Dienstag. Mutmaßlich mehr denn je dürften die Deutschen sich deswegen heute fragen: Wie ist die Lage in der Corona-Krise am Samstag, 2.1.21, in Deutschland? Der Überblick:

7-Tage-Inzidenz: Die zur Lagebeurteilung und für Beschlüsse rund um den Lockdown maßgebliche 7-Tage-Inzidenz ist weiter in ganz Deutschland sehr hoch. Der Wert beschreibt die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell bei 141,2. Am Freitag betrug die Inzidenz 141,9 und am Donnerstag 157,8. Die bisher höchste Inzidenz gab es am Dienstag, 22.12.20, mit 197,6.

Neuinfektionen: Wie das RKI berichtet, wurden binnen 24 Stunden mindestens 12.690 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland registriert. Zum Vergleich: Am Freitag waren 22.924 Neuinfektionen gemeldet worden, und am Donnerstag waren es 32.552 gewesen.

Am vergangenen Samstag vor einer Woche waren mehr als 14.450 Neuinfektionen gemeldet worden.

„Zeit Online“ berichtet, dass es heute 16.526 neue Infizierte gibt. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts (RKI) von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Infektionen der letzten sieben Tage: Nach Angaben von „Zeit“ haben sich in den letzten sieben Tagen 128.533 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Infizierte: Insgesamt wurden, wie das RKI berichtet, seit Beginn der Pandemie in Deutschland 1.755.351 positive Test-Fälle registriert.

Tote: Die Gesamtzahl der Menschen, die mit oder an einer Corona-Infektion gestorben sind, beträgt heute deutschlandweit 33.960 Personen. Das sind 336 Tote mehr als am Tag zuvor. „Zeit Online“ zufolge gab es 322 neue Todesfälle zu verzeichnen. Bei den Todesfällen war ein Höchststand von 1129 am Mittwoch, 30.12.2020 registriert worden.

Laut „Zeit“ werden aktuell 5598 Menschen wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt.

Genesene: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich laut RKI 1.368.100 Menschen von der Covid-19-Erkrankung erholt.

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Dieser Wert wurde am Donnerstag mit 0,8 (Dienstag: 0,68) angeben. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI verweist in seinem Bericht am Samstag aber darauf hin, dass während der Feiertage Covid-Fälle nur verzögert angezeigt, erfasst und übermittelt werden, „so dass der R-Wert zudem ggf. unterschätzt wird“.

Die Corona-Zahlen weltweit von der Johns-

Hopkins-Universität

Eine wichtige Informationsquelle für die Corona-Lage international sind die Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore . Die JHU erfasst die Corona-Daten weltweit. Die US-Universtät meldet am Samstagmorgen (Stand 6:00 Uhr) weltweit

fast 84 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher.

Gestorben sind demnach auf der Welt bisher beinahe 1,82 Millionen Menschen. Die drei am stärksten Betroffenen Länder sind:

USA: 20.128.693 Infizierte und 347.788 Tote

Indien: 10.286.709 Infizierte und 148.994 Tote

Brasilien: 7.700578 Infizierte und 195.411 Toten

Deutschland folgt auf dem 10. Rang mit laut JHU 1.762.637 bisher Infizierten und 34.145 Toten

Forderungen nach längerem Lockdown werden lauter