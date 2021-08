Bayern, wie auch in ganz Deutschland, steigen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen werde man aber „sicher erst mal beibehalten“. In, wie auch in ganz Deutschland, steigen die Corona-Zahlen. Sie bewegen sich aber dennoch weiterhin auf einem relativ niedrigen Niveau. Daher erhofft sich etwa Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) von der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag eine klare Linie, wie es im Herbst weitergehen soll. „Es ist richtig, dass wir mit dem Fortschreiten der Impfquote zu einem neuen Umgang mit Freiheiten und Beschränkungen kommen müssen. Dabei gilt grundsätzlich: Einschränkungen bei Geimpften und Genesenen werden wir zu großen Teilen aufheben“, erklärte er. Für Nichtgeimpfte werde man wegen des höheren Ansteckungsrisikos den Zugang zu Veranstaltungen oder Einrichtungen „weiter an Bedingungen knüpfen“. Maßnahmen wie diein Bussen und Bahnen werde man aber „sicher erst mal beibehalten“.

In Bayern gab es zuletzt immer mehr Lockerungen der Corona-Regeln. Auch für Bars und Kneipen schaut es besser aus: Nach einem Gerichtsurteil werden jetzt beispielsweise Schankwirtschaften mit Restaurants gleichgestellt.

Welche Corona-Regeln gelten in Bayern aktuell?

Wie hoch ist die 7-Tage-Inzidenz im Freistaat?

im Freistaat? Worauf muss man beim Restaurantbesuch oder beim Sport achten?

oder beim Sport achten? Wo gilt die Maskenpflicht ?

? Mit wie vielen Menschen darf man sich treffen?

Corona-Regeln: Söder fordert eine klare Strategie

Vor den Bund-Länder-Beratungen in Berlin stellt sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hinter das Vorhaben, künftig Corona-Tests für freiwillig Ungeimpfte kostenpflichtig zu machen. "Wer sich nicht impfen lässt, trägt auch die Verantwortung, und die heißt dann auch, dass die Steuerzahler dafür nicht alle Kosten übernehmen können. Und das muss man dann selbst zahlen", sagte er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Kinder aber auch Schülerinnen und Schüler seien von kostenpflichtigen Tests aber nicht betroffen - sie würden ja in der Schule getestet. Oberstes Ziel sei die Verhinderung eines weiteren Lockdowns - und damit verbundene Schulschließungen, so Söder.

Mit Blick auf weniger Einschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene stellte sich der Bayerische Ministerpräsident gegen die Haltung des Nordrhein-Westfälischen Ministerpräsienten Armin Laschet (CDU) und spricht sich dafür aus, freiwillig Ungeimpfte und Geimpfte unterschiedlich zu behandeln: "Wer geimpft ist, stellt keine Gefahr dar, deshalb muss man ihm verfassungsrechtlich zwingend die Grundrechte zurückgeben". Der Staat müsse aber entscheiden, wie die Grenzwerte künftig berechnet würden, so Söder. Dabei komme es auf drei Faktoren an: Die Zahl der Infektionen, aber auch die Impfquote und - damit zusammenhängend - die Zahl der Hospitalisierungen, also der Krankenhausbelastungen. "Wenn die Hospitalisierung gering bleibt, können Einschränkungen nicht gerechtfertigt werden" sagte Söder.

Corona-Regeln in Bayern: Zwei Inzidenzstufen entscheiden

Welche Corona-Regeln in welchem bayerischen Landkreis gelten, entscheidet die 7-Tage-Inzidenz. In Bayern gibt es zwei Unterscheidungen: Es gibt Regeln, die gelten bei einer Inzidenz unter 50 und Regeln, die gelten bei einer Inzidenz über 50.

Inzidenz unter 50: Diese Corona-Regeln gelten in Bayern

Treffen : Es dürfen maximal zehn Personen zusammenkommen. Dabei ist es egal, aus wie vielen Haushalten sie stammen. Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte oder Genesene zählen dabei nicht mit.

: Es dürfen maximal zehn Personen zusammenkommen. Dabei ist es egal, aus wie vielen sie stammen. Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte oder Genesene zählen dabei nicht mit. Hochzeiten, Geburtstag: Bei privaten Veranstaltungen sind draußen maximal 100 Leute erlaubt, in geschlossenen Räumen maximal 50 Leute. Ein Test ist nicht notwendig. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit.

Bei sind draußen maximal 100 Leute erlaubt, in geschlossenen Räumen maximal 50 Leute. Ein ist nicht notwendig. und Genesene zählen nicht mit. Einzelhandel und Dienstleistungen: Einzelhandel, Märkte und Handwerksbetriebe dürfen normal geöffnet haben. Es braucht keinen Test und keinen Termin.

Einzelhandel, Märkte und Handwerksbetriebe dürfen normal geöffnet haben. Es braucht keinen Test und keinen Termin. Kultur: Draußen sind maximal 1500 Besucher inklusive Geimpfter und Genesener erlaubt. Maximal 200 davon ohne Sitzplatz. Innen ist die Besucheranzahl abhängig von den festen Sitzplätzen.

Draußen sind maximal 1500 Besucher inklusive Geimpfter und Genesener erlaubt. Maximal 200 davon ohne Sitzplatz. Innen ist die Besucheranzahl abhängig von den festen Sitzplätzen. Sport: Sport jeder Art, egal ob drinnen oder draußen, ohne Gruppenobergrenze und ohne Test ist erlaubt

Inzidenz über 50: Welche Regeln in Bayern gelten

Treffen : Es dürfen maximal zehn Personen aus 3 Haushalten zusammenkommen. Dazu kommen dürfen noch dazugehörige Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte oder Genesene.

: Es dürfen maximal zehn Personen aus 3 Haushalten zusammenkommen. Dazu kommen dürfen noch dazugehörige Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte oder Genesene. Hochzeiten, Geburtstag: Bei privaten Veranstaltungen sind draußen maximal 50 Leute erlaubt, in geschlossenen Räumen maximal 25 Leute. Testen muss sein. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit.

Bei privaten Veranstaltungen sind draußen maximal 50 Leute erlaubt, in geschlossenen Räumen maximal 25 Leute. Testen muss sein. und zählen nicht mit. Einzelhandel und Dienstleistungen: Einzelhandel, Märkte und Handwerksbetriebe dürfen normal geöffnet haben. Es braucht keinen Test und keinen Termin. Ein Kunde ist auf 20 Quadratmeter erlaubt.

Einzelhandel, Märkte und Handwerksbetriebe dürfen normal geöffnet haben. Es braucht keinen Test und keinen Termin. Ein Kunde ist auf 20 Quadratmeter erlaubt. Kultur: Draußen sind maximal 1500 Besucher inklusive Geimpfter und Genesener erlaubt. Maximal 200 davon ohne Sitzplatz. Innen ist die Besucheranzahl abhängig von den festen Sitzplätzen. Es herrscht Testpflicht für Ungeimpfte und nicht Genesene.

Draußen sind maximal 1500 Besucher inklusive Geimpfter und Genesener erlaubt. Maximal 200 davon ohne Sitzplatz. Innen ist die Besucheranzahl abhängig von den festen Sitzplätzen. Es herrscht Testpflicht für Ungeimpfte und nicht Genesene. Sport: Drinnen und draußen ist Sport jeder Art in jeder Gruppengröße erlaubt, dann herrscht Testpflicht. Ohne Test und kontaktfrei dürfen maximal zehn Personen zusammenkommen oder draußen maximal 20 Kinder unter 14 Jahren.

Regeln für die Gastronomie und für Bars und Kneipen in Bayern

Restaurants und Schankwirtschaften dürfen in Bayern drinnen wie draußen öffnen. An den Tischen gelten die Kontaktbeschränkungen je nach Inzidenz. Liegt die Inzidenz über 50, ist außerdem ein negativer Test nötig, wenn mehr als ein Haushalt zusammen am Tisch sitzt. Vollständig Geimpfte und Genesene sind ausgenommen. In Bayerns Restaurants gilt FF2-Maskenpflicht. In Bars und Kneipen kommt hinzu, dass nur am Tisch bedient werden darf. Am Tresen darf niemand stehen. Sperrstunde ist, egal bei welcher Inzidenz, um 1 Uhr nachts. Clubs und Diskos bleiben weiter geschlossen.

Corona-Gipfel am 10. August: Darüber diskutierten Bund und Länder

Eigentlich sollte die nächste Beratung von Bund und Ländern erst Ende August stattfinden. Das Treffen wurde nun allerdings auf Dienstag, den 10. August, vorverlegt. Es wird dabei sicherlich um das Impfen gehen und darum, ob Tests teilweise kostenpflichtig werden. Diese Themen dominieren die Corona-Lage in Deutschland derzeit und können Thema des Treffens sein:

Corona-Inzidenz in Bayern – die aktuellen Fallzahlen

neusten Zahlen zu Corona in Bayern heraus. Die aktuellen Zahlen (Stand: 08.08.): Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ( LGL ) gibt täglich dieheraus. Die aktuellen Zahlen (Stand: 08.08.):

7-Tage-Inzidenz in ganz Bayern: 15,39

Anzahl der Landkreise mit einer Inzidenz über 50: 1



Aschaffenburg Stadt liegt über der 50er-Grenze, nämlich bei 59,15. Das Bertechsgadener Land liegt mit 47,20 noch knapp darunter.

Die Corona-Regeln in Baden-Württemberg

