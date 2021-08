Baden-Württemberg will unter Ministerpräsident Kretschmann die 3G-Regeln nach dem Corona-Gipfel zügig umsetzen: Für Geimpfte und Ungeimpfte gibt es dann bisweilen unterschiedliche Regeln

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium will die Corona-Regeln trotz steigender Infektionszahlen lockern. Die aktuelle Corona-Verordnung laufe am 23. August aus, teilte das Ministerium mit. Es sei beabsichtigt, danach die Inzidenzschwellenwerte für Einschränkungen um eine Stufe nach oben zu heben - also etwa von 35 auf 50. Wird der Inzidenzwert 35 an fünf Tagen in Folge überschritten, müssen nach der aktuellen Verordnung in der Region härtere Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie ergriffen werden. Etwa bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen sowie für die Besucherzahl und die Nachweise in Freizeitparks, Galerien, Restaurants, dem Einzelhandel und Hotels. Ab dem 23. August sollen diese Einschränkungen dann erst ab dem Schwellenwert von 50 in Kraft treten. Das Kabinett muss dieser Änderung allerdings noch zustimmen.

Kretschmann: Jetzige Verordnung wird sehr bald durch 3G abgelöst

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Vereinbarungen von Bund und Ländern zum künftigen Umgang mit Geimpften und Ungeimpften in der Corona-Pandemie begrüßt. „Wir haben uns zielgerichtet auf den Herbst und Winter vorbereitet, die jetzigen Verordnungen werden sehr bald durch ein 3-G-Regelwerk abgelöst“, sagte Kretschmann der Deutschen Presse-Agentur im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag. Geimpfte und Genesene erhielten einen Großteil ihrer Freiheiten zurück, Nichtgeimpfte müssten einen negativen Corona-Test vorweisen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links, Bündnis 90/Die Grünen) kommt zusammen mit Thomas Strobl (CDU), Innenminister von Baden-Württemberg, in Stuttgart zu einem Presse-Termin. Der Landesvater will die Inzidenz in der Corona-Pandemie baldestmöglich durch die 3G-Regel im Südwesten ersetzen. Ähnliche Pläne hat bisher Sachsen.

3G-Regel ab Mitte August - Inzidenz spielt in BW und Sachsen bald keine Rolle mehr

Ab kommenden Montag dürfen alle Menschen in Baden-Württemberg unabhängig von der Inzidenz wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen - vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz werde in der neuen Corona-Verordnung, die bereits am 16. August in Kraft treten soll, nicht mehr als ordnungspolitisches Instrument auftauchen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Regierung sieht etwa vor, dass es bei kulturellen Veranstaltungen im Innenbereich sowie in Clubs und Diskotheken keine Personenobergrenze mehr geben soll, die Einrichtungen könnten unter Vollauslastung öffnen - sofern Besucher geimpft oder genesen seien oder in diesem Fall einen PCR-Test vorweisen könnten. Bei der Innen-Gastro, bei Friseuren und körpernahen Dienstleistern soll ein Antigenschnelltest ausreichen.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) lobte die vereinbarte Verlängerung der Wirtschaftshilfen und der Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld. „Solange die coronabedingten Einschränkungen im Wirtschaftsleben andauern, haben auch die Ziele dieser Maßnahmen weiterhin ihre Gültigkeit: die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Stabilisierung der betroffenen Unternehmen.“

Aktuelle Corona-Regeln BW: Bis wann gelten die Regeln in Baden-Württemberg noch?

Sowohl am 26. als auch am 28. Juli hat es Änderungen in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gegeben. Diese gelten vorerst auch noch. Am Dienstag, 10. August 2021, könnten neue Maßnahmen oder Lockerungen beschlossen werden. Allerdings treten diese meist nicht gleich nach dem Bund-Länder-Treffen in Kraft – sondern erst einige Tage danach. Ein genaues Datum bleibt noch abzuwarten.

Corona-Regeln in Baden-Württemberg je nach Inzidenz der Landkreise

Baden-Württemberg will im Umgang mit der Corona-Pandemie künftig die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften in den Vordergrund stellen und die Inzidenz vernachlässigen. Mehr dazu im folgenden Artikel:

Bislang sind die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie allerdings noch stark vom Inzidenzwert der einzelnen Landkreise abhängig. Die vier Inzidenzstufen sind:

Stufe 1 (unter 10)

Stufe 2 (10 bis 35)

Stufe 3 (35 bis 50)

Stufe 4 (über 50).

Welche Regeln gelten bei welcher Inzidenz für die einzelnen Bereiche des öffentlichen Lebens?

Treffen und private Veranstaltungen: Das gilt laut aktueller VO in Baden-Württemberg

Inzidenz unter 10 (Stufe 1)

Kontaktbeschränkung : Es dürfen sich maximal 25 Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Dabei zählen Geimpfte und Genesene aber nicht mit – diese dürfen zusätzlich kommen.

: Es dürfen sich maximal 25 Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Dabei zählen Geimpfte und Genesene aber nicht mit – diese dürfen zusätzlich kommen. Private Veranstaltungen: Im Freien dürfen maximal 300 Personen zusammenkommen. Ob man Geimpft oder Genesen ist, spielt dann noch keine Rolle, auch die Masken- und Abstandsregeln gelten draußen nicht. Bei Veranstaltungen in Innenräumen sieht es anders aus: Hier dürfen sich 300 Personen nur treffen, wenn die 3-G-Regel erfüllt wird. Die Gäste müssen bei Hochzeiten und Geburtstagen, die drinnen stattfinden, also geimpft, genesen oder getestet sein.

Inzidenz 10 bis 35 (Stufe 2)

Kontaktbeschränkung : Es dürfen sich 15 Personen aus maximal vier Haushalten treffen – plus Geimpfte und Genesene

: Es dürfen sich 15 Personen aus maximal vier Haushalten treffen – plus Geimpfte und Genesene Private Veranstaltungen: Höchstens 200 Personen dürfen sich sowohl draußen als auch drinnen versammeln. In Innenräumen muss die 3-G-Regel eingehalten werden.

Inzidenz 35 bis 50 (Stufe 3)

Kontaktbeschränkung : Es gelten dieselben Regeln wie in Inzidenstufe zwei.

: Es gelten dieselben Regeln wie in Inzidenstufe zwei. Private Veranstaltungen: Sowohl im Freien als auch in Innenräumen dürfen Veranstaltungen nur noch mit maximal 50 Personen stattfinden. Die 3-G-Regel gilt draußen und drinnen.

Inzidenz über 50 (Stufe 4)

Kontaktbeschränkung : Es dürfen sich nur noch fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen.

: Es dürfen sich nur noch fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Private Veranstaltungen: Sowohl im Freien als auch in Innenräumen sind Veranstaltungen nur bis maximal 10 Personen erlaubt. Die 3-G-Regel gilt draußen und drinnen.

Restaurants und Bars: Corona-Regeln der Gastronomie in Baden-Württemberg

Inzidenz Stufe 1 und Stufe 2

In Stufe 1 (unter 10) dürfen sämtliche Restaurants, Kneipen, Imbisse, Spielhallen und mehr ohne 3-G-Regeln öffnen. Ungeimpfte und Geimpfte haben also gleichermaßen Zutritt. Es gibt auch keine Personenbeschränkungen für die Betreiber.

In Stufe 2 (10-15) gelten dieselben Regeln wir bei Inzidenzstufe 1, allerdings ist Rauchen in Innenräumen der Gastronomie und in Vergnügungsstätten verboten. Die 3-G-Regel gilt nicht.

Inzidenz Stufe 3 und Stufe 4

In der Außengastronomie gilt bis zu einer Inzidenz von 50 (Stufe 3) keine Beschränkung der Personenzahl, in Innenräumen der Restaurants, Bars und Co. darf je 2,5 Quadratmetern nur eine Person eingelassen werden. In geschlossenen Räumen gilt außerdem das Rauchverbot. Auch in Stufe 4 (über 50) gelten fast die gleichen Regeln wie bei Inzidenzstufe 3. Allerdings nur mit 3-G-Regel. Sowohl draußen als auch drinnen muss man geimpft, genesen oder getestet sein.

Corona-Regeln im Handel: Supermärkte und Einzelhandel im Überblick

Inzidenz Stufe 1 und Stufe 2

Im Einzelhandel und bei Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben gelten bei einer Inzidenz von unter 35 keine besonderen Corona-Regeln.

Inzidenz Stufe 3 und Stufe 4

In geschlossenen Räumen, also Supermärkten und Geschäften, darf sich nur eine Person pro angefangene 10 Quadratmeter aufhalten. Im Freien, zum Beispiel bei Flohmärkten, gibt es keine Personenbeschränkungen. Das gilt auch bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100. Allerdings müssen in Geschäften, die nicht der Grundversorgung dienen dann die Kontaktdaten erfasst werden.

Hotels, Ferienwohnungen und Co.: Regeln für Unterkünfte

Inzidenz Stufe 1 und Stufe 2

Die 3-G-Regeln gelten nicht, allerdings müssen die Kontaktdaten erhoben werden und es muss ein Hygienekonzept vorliegen.

Inzidenz Stufe 3 und Stufe 4

Bei Anreise ist ein Nachweis über die Impfung, Genesung oder Negativtestung nötig (3G) und anschließendem Testnachweis alle 3 Tage, wenn man nicht Geimpft oder Genesen ist.

Inzidenz in den Landkreisen Baden-Württembergs

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Südwesten steigt weiter an. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Dienstag, 10.08, (Stand: 16 Uhr) 19,2, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. 2 der 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten liegt über der politisch relevanten Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Das sind der Main-Tauber-Kreis mit 35,5 und der Stadtkreis Mannheim mit 37,3.



Die aktuellen Corona-Regeln in Bayern

Auch in Baden-Württembergs Nachbar-Bundesland Bayern gibt es immer wieder Anpassungen der Corona-Regeln. Das sind die Bestimmungen vor dem Bund-Länder-Treffen.

Tests sollen von Herbst an selbst bezahlt werden

In Sachen Schnelltests gibt es vom 11. Oktober an eine Änderung. Für Ungeimpfte könnte es demnach teuer werden, denn die Bürgertests sind von Herbst an nicht mehr kostenfrei.

Verstöße gegen Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg

Wie der SWR berichtet gehen bei den Gerichten in Baden-Württemberg immer mehr Fälle im Zusammenhang mit den Corona-Verordnungen ein. Nach SWR-Informationen gab es allein an den Amtsgerichten in diesem Jahr schon 5000 Verfahren. Die Tendenz ist weiter steigend.