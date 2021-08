In Baden-Württemberg soll die Inzidenz als Richtwert in den Hintergrund rücken

Baden-Württemberg will im Umgang mit der Corona-Pandemie künftig offensichtlich nicht mehr die Inzidenz als entscheidenden Richtwert betrachten, sondern die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften in den Vordergrund stellen.

Corona-Regeln BW: Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften statt Inzidenz?

Er sei der Ansicht, "dass wir einen Paradigmenwechsel brauchen, wenn vom 15. September an alle im Land ein Impfangebot erhalten haben werden", sagte Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Landesgesundheitsminister Manne Lucha: Inzidenz soll nicht mehr maßgeblich sein

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium plant eine Abkehr von der Zahl der Neuinfektionen als Grenzwert im Kampf gegen die Pandemie. „Als Richtwert für die Auslösung von Beschränkungen wird die Inzidenz nach unserer Ansicht ab Mitte September in den Corona-Verordnungen nicht mehr auftauchen“, sagte Minister Manne Lucha (Grüne) der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag). Es brauche einen Paradigmenwechsel, wenn vom 15. September an alle im Land ein Impfangebot erhalten hätten. Dann könne es keine Beschränkung der Freiheitsrechte von Doppeltgeimpften mehr geben. Ungeimpfte müssten sich hingegen auf Beschränkungen – etwa die Verpflichtung zum Schnelltest bei Restaurantbesuchen - einstellen. Selbstverständlich würde man die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August abwarten und einbeziehen, sagte Lucha.

Corona-Pandemie BW: Hospitalisierung soll wichtiger gewertet werden als Inzidenz

Eine Sprecherin sagte, dass man dann mit steigenden Infektionszahlen rechnen müsse. Für Beschränkungen solle dann die Inzidenz keine Rolle mehr spielen, stattdessen etwa die Hospitalisierung.

Die Rolle des Inzidenzwerts wird schon länger politisch diskutiert. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass der Inzidenzwert im Kampf gegen die Pandemie eine zentrale Größe bleiben werde, auch wenn man sich nun auch auf andere Kriterien stützen werde

Corona BW: Christian Lindner gegen generelle Beschränkungen für Ungeimpfte

FDP-Chef Christian Lindner wandte sich gegen Überlegungen, Nicht-Geimpften komplett den Zugang etwa zu Restaurants und Hotels zu verwehren.

FDP-Parteichef Christian Lindner spricht sich gegen generelle Verbote für Nichtgeimpfte aus.

"Wer nicht geimpft oder genesen ist, sollte mit einem tagesaktuellen Negativtest am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Alles andere wäre eine unverhältnismäßige Freiheitseinschränkung", sagte Lindner der "Welt". "Die bestehenden Testangebote sollten weiter genutzt werden und den Zugang zu Angeboten in Innenräumen auch ermöglichen", sagte auch SPD-Fraktionsvorsitzende Bärbel Bas der "Welt".

