In der bayerischen Landeshauptstadt München gab es in den vergangenen Tagen offenbar vermehrt Corona-Fälle, die im Zusammenhang mit Corona-Mutationen stehen. Wie die Apotheken-Umschau berichtet , handelt es sich um die in Großbritannien erstmals entdeckte Mutation namens B1.1.7 und um die in Südafrika entdeckte Mutation namens B1.351. Hinweise darauf habe das Labor Becker & Kollegen in seinen verschiedenen Standorten gefunden.