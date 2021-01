Aktuell werden neue Fälle in Bayern bekannt. Nach Angaben desin München sind acht Fälle der Virus-Mutante aus England (B117) und ein Fall der Südafrika-Variante (B1351) bestätigt. Imgebe es außerdem neuerdings elf Verdachtsfälle des hochansteckenden Virustyps aus Großbritannien. Die Krankenhäuser des Klinikums wurden am Dienstag, 26.1.2021, geschlossen, mehr als 3000 Mitarbeiter sind außerhalb ihrer Arbeitszeiten in Quarantäne. Am Mittwoch war die Lage NTV zufolge „angespannte“, aber sie sei unter Kontrolle“, wie eine Reporterin die Klinikleitung zitierte.