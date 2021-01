Die Bundesregierung setzt ein neues Corona-Medikament ein, das auch Donald Trump bekam. Experten begrüßen dies.

Zeigt der bis 14.2.2021 verlängerte Lockdown endlich Wirkung?

Bis auf wenige Ausnahmen weisen die Fallzahlen bundesweit einen sinkenden Trend.

Trotzdem ist in Deutschland jetzt schon eine Diskussion darüber entbrannt, wann der Lockdown enden soll.

Lockerungen der Corona-Regeln oder gar ein Ende des Lockdowns zum 14.2.2021 könnten in weite Ferne rücken. Grund sind die laut SPD-Gesundheitspolitiker Prof. Karl Lauterbach „hochproblematischen Mutationen" des Coronavirus aus

England (B117),

Südafrika (B1351/501.V2) und

Brasilien (P.1).

Virus-Variante aus England ist gefährlicher, weil besonders ansteckend

Die Mutation aus Großbritannien mit der Bezeichnung B117 soll um 50 bis 70 Prozent ansteckender sein als das ursprüngliche Coronavirus, welches Deutschland mit den klassischen Maßnahmen Kontaktvermeidung und Impfen zu bekämpfen versucht.

B117 zum Beispiel ist gefährlich, weil einerseits die extrem schnelle Ausbreitung mehr Todesfälle auslösen könnte. Und andererseits, weil es auch in Bezug auf Covid-19 pathogener (krankheitsauslösender), also gegebenenfalls tödlicher sein könnte. Erste Hinweise gab es darauf aus England. Doch Experten zufolge ist das noch nicht endgültig bestätigt oder bewiesen.

Experten warnen vor allen drei Mutationen. Denn B1351 aus Südafrika ist ebenfalls hochansteckend, und P.1 aus Brasilien steht im Verdacht, auch Menschen zu befallen, die nach einer Corona-Infektion oder Covid-19-Erkrankung eigentlich immun sein sollten.

Virologe: Bis zu 100.000 Neuinfektionen täglich

Der Virologe Christian Drosten von de Berliner Charité hatte im „Spiegel“ im Falle eines zu frühen Ende des Lockdowns gewarnt, dass mit im schlimmsten Fall 100.000 Neuinfektionen pro Tag zu rechnen sei. Eine Horrorzahl?

Laut SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ist das eine realistische Prognose. Er sagte in „Bild“, man müsse davon ausgehen, dass auf einen Monat betrachtet die drei neuen Virus-Varianten 6 bis 8-mal so ansteckend seien. „Wenn ich dann die jetzigen Zahlen hochrechne, dann bin ich schnell bei dem Szenario, das Christian Drosten vorgerechnet hat.“ Und er ergänzt: Es sei wohl kaum zu verhindern, dass die drei Varianten sich in Deutschland sehr stark verbreiten würden.

Neue Corona-Mutation B117 breitet sich auch in Deutschland schnell aus

B117 ist bei uns längst angekommen, und es breitet sich auch in Deutschland stark und schnell aus. So musste in Berlin die Humboldt-Klinik wegen zahlreicher Infektionen mit der Mutation unter Quarantäne gestellt werden. Auch in Lübeck, in der Sana-Klinik, gibt es einen Ausbruch mit mehr als 80 Infektionen mit B117. NTV zufolge scheint B117 besonders häufig Pflegekräfte zu treffen. Klar ist:

Bundesregierung in Sorge wegen Britischer Mutation

Die Deutsche Bundesregierung ist schon seit Wochen wegen der Mutationen beunruhigt, die Varianten waren mit ein Grund, warum auf dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am 19.1.2021 eine Verschärfung und Verlängerung des Lockdowns bis mindestens 14.2.2021 beschlossen worden war.

Diese Sorge wächst sich zu konkreten Annahmen und Infektionsszenarien aus, die nicht ohne Folgen bleiben werden.

Kanzleramt: B117 wird dominante Form des Coronavirus

So geht Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), selbst Mediziner, davon aus, dass die bislang vor allem in Großbritannien verbreitete Mutation des Coronavirus auch in Deutschland zur dominanten Form werden wird. Soll heißen: B117 wird sich noch stärker verbreiten als SARS-CoV-2 und die ursprüngliche Form quasi „überholen".

Helge Braun sagte in der ARD-Talkshow „Anne Will": „Wir sehen ja momentan, dass wir jetzt in mehreren Krankenhäusern auch schon mit der Mutante zu tun haben. Das heißt, das ist bei uns im Land angekommen, und deshalb wird sie irgendwann so wie in anderen Ländern auch dann die Führung übernehmen und wird Probleme machen."

Verschärfte Maßnahmen statt Lockerungen in Deutschland?

Helge Braun betonte, es sei deswegen nun umso wichtiger, die Infektionszahlen „sehr stark“ zu senken und damit eine weiteren Verbreitung der Mutation die Grundlage zu entziehen. „Wir wollen sie so lange wie möglich aus dem Land raushalten und da, wo sie schon ist, eben sehr niedrig halten. Das wird man auf Dauer nicht schaffen“, so Braun. Ein Hinweis darauf, dass die Maßnahmen und Corona-Regeln verschärft und verlängert werden?

Karl Lauterbach kündigte an: „Wir werden einen sehr harten und sehr gut funktionierenden Lockdown brauchen, weil die neuen Varianten von einem ganz anderen Kaliber sind. Die haben noch einmal ein ganz anderes Bedrohungspotenzial.“ Karl Lauterbach geht - wie auch Virologe Christian Drosten - nicht davon aus, dass der Sommer die Ausbreitung des Virus weitgehend stoppen wird.

Lauterbach empfiehlt Antigen-Tests in Betrieben

Der Gesundheitsexperte empfiehlt, die Maßnahmen einzuhalten, bis die Inzidenz sinkt. Er glaube, dass eine bisher zu wenig genutzte Möglichkeit Antigentests in Betrieben seien. Studien hätten „ganz klar“ ergeben: Wenn man die Belegschaft von Betrieben zwei Mal pro Woche bei Arbeitsbeginn auf Corona teste, könne man damit „massiv die Neuinfektionen senken“ können. „Das hätte eine dramatische Auswirkung“, so Lauterbach. Antigen-Tests wären teuer, könnten aber, solange man noch keine Impfungen habe, die drei Mutationen bei der Ausbreitung bremsen.

P.1-Virus aus Brasilien: Keine Immunität nach Erkrankung oder Impfung?

Die sich zunehmend ausbreitende brasilianische Mutation „P.1" könnte die Lage verschärfen. Denn die Variante ist nicht nur ansteckender. Bei P.1 wird laut „Ärzte Zeitung" auch noch ein so genannter „Immun Escape" vermutet. Das heißt: P.1 kann auch Menschen treffen, die schon einmal an Corona erkrankt waren und deshalb vermeintlich immun sein sollten. Ob das Einschränkungen für die derzeitig verwendeten Impfstoffe bedeute, müsse untersucht werden, zitiert das Blatt die Münchner Professorin Sandra Ciesek.

Mutation P.1 breitet sich in Portugal aus

Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach bestätigte am Montag in NTV, P.1 könne noch etwas gefährlicher sein. Es sei auch zu befürchten, dass bei dieser Mutation „die Impfungen nicht perfekt wirken“. Es gebe Hinweise, dass man sich mit P.1 anstecken könne, obwohl man die alte Variante schon gehabt habe. P.1 würde sich vermutlich derzeit vor allem Portugal weiter ausbreiten, so Lauterbach.

Portugal hat zurzeit mit besonders hohen Zahlen zu kämpfen, Berichten zufolge stehen die Krankenwagen in Lissabon vor den Kliniken Schlangen. Bei einer Inzidenz von 827 bewegt sich die Zahl der Neuinfektionen täglich im Bereich von 12.000 Fällen - bei etwas mehr als 10 Millionen Einwohnern.

Die aktuellen Fallzahlen in Portugal entsprächen - rechnete man sie auf die mehr als 80 Millionen Einwohner Deutschlands hoch - den von Christian Drosten genannten 100.000 Neuinfektionen in Deutschland.