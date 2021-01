Der international bekannte Wintersportort St. Anton am Arlberg hat die Anreise meist junger Menschen als angebliche Arbeitskräfte kritisiert. „Die kommen unter dem Deckmantel der Arbeitssuche“, sagte Bürgermeister Helmut Mall am Dienstag, 27.1.2021, auch mit dem Blick auf Vermieter, die ihr Quartier zur Verfügung stellten. Insgesamt geht Mall von mehr als 100 Angereisten aus, die nicht wirklich auf Jobsuche sind.

Dutzende junge Skandinavier und Briten haben sich zum Skifahren und Partyfeiern in Hotels in St. Anton einquartiert. © Foto: Wolfgang Spitzbart / DPA

Viele von denen, die trotz der verpflichtenden Corona-Quarantäne aus Deutschland, Dänemark, Schweden und anderen europäischen Ländern anreisten, seien später auf denanzutreffen und anschließendfeiern. Dort bildeten sie teils größere Gruppen. „Das wollen wir nicht“, so der Bürgermeister. Die 2500 Einwohner des vom Tourismus abhängigen Orts hätten große Sorge, falls sich das Coronavirus in der Gemeinde ausbreiten sollte. „Wir wollen einen touristischen Schaden abwenden“, sagte Mall. Der Ort hoffe wie andere auf ein Ende des Die aktuellen Einreisebeschränkungen machen Tourismus praktisch unmöglich . Zusammen mit der Polizei werde nun verstärkt kontrolliert, hieß es.

Corona Mutation in Deutschland

Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabs, bestätigte der APA diesen Verdacht. Näheres könne er dazu aber noch nicht sagen. Die Behörden würden den Hinweisen derzeit nachgehen. Es sei "Gegenstand von Erhebungen", so Rizzoli. Laut Berichten dürften die Tiroler nach ihrer Rückkehr offenbar die Quarantäne nicht eingehalten und so die Infektionskette ausgelöst haben, heißt es dazu in der APA.