Am Dienstag, den 10.08.2021 findet der nächste Corona-Gipfel statt - er wurde vorgezogen

Welche Maßnahmen planen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beim Bund-Länder-Treffen

und die beim Bisher wird über neue Corona Regeln, eine Verlängerung der Maskenpflicht und Verbote für Ungeimpfte diskutiert

und diskutiert Doch welche Maßnahmen genau werden beschlossen und welche Lockerungen umgesetzt? Alle Infos aktuell hier im Liveticker

Neue Corona-Regeln, Maskenpflicht, Verbote für Ungeimpfte - Mögliche Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens

Alle Beschüsse und News im Liveticker zum Corona Gipfel am Dienstag, 10.08.2021

Doch die geplanten Maßnahmen müssen erst noch beim Bund Länder Treffen am 10. August beschlossen werden. Welche Beschlüsse werden tatsächlich umgesetzt und welche gar nicht oder vielleicht in abgeänderter Form? Hier alle Infos und Veränderungen im Liveticker:

Fünf-Punkte-Plan von Laschet vor Ministerpräsidentenkonferenz durchgesickert

Update: Montag, 09.08.2021, um 15:34 Uhr

Armin Laschet hat einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz einen Fünf-Punkte-Plan präsentiert. Impfung, Testpflicht, Lockdown – welche Pläne gibt es zum weiteren Vorgehen in der Pandemie?

Weiterhin kostenlose Corona-Schnelltests? Diese Politiker sind dagegen

Update: Montag, 09.08.2021, um 11:34 Uhr

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag, den 10.08., gibt es starke Stimmen für eine Ende des Gratisangebots an Corona-Schnelltests.

Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Baden-Württemberg, Stephan Weil (SPD) und Winfried Kretschmann (Grüne), sprachen sich beide dafür aus. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz plädierte in der „Süddeutschen Zeitung“ erneut dafür.

Ein Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums sieht dafür Mitte Oktober als Termin vor. Dabei geht es nur um jene Menschen, für die es eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gibt - also nach derzeitigem Stand keine Kinder - und bei denen keine medizinischen Gründe dagegen sprechen.

Corona-Strategie vor Sozialausschuss BW: Gewählte Abgeordnete sollen neue Maßnahmen mitbestimmen

Update: Montag, 09.08.2021, um 10:41 Uhr

Einen Tag vor dem Corona-Gipfel will der baden-württembergische Landtag über die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie beraten. Inhalt einer von den Fraktionen der SPD und der FDP beantragten und zum Teil öffentlichen Sondersitzung des Sozialausschusses heute sei eine Debatte über die Ziele des Landes, teilten Sprecher der Parteien vorab mit. Die Vorentscheidungen dürften nicht allein in der Hand von Regierungen liegen. „Wir gewählten Abgeordneten müssen einbezogen werden“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dorothea Kliche-Behnke.