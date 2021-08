51,9 Mio (62,4%) sind mind. einmal geimpft, 45,6 Mio (54,8%) der Bürgerinnen und Bürger haben den vollen Schutz. Wieder ein Wochenende, an dem in 🇩🇪 geimpft wurde - großer Dank an alle, die sich jeden Tag für niedrigschwellige und kreative Aktionen einsetzen. Jede Impfung zählt!