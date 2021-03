Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen

Merkel und die Ministerpräsidenten beraten beim nächsten Corona-Gipfel über die Regeln

Kommen Lockerungen oder eine Verlängerung des Lockdown?

Öffnung der Gastronomie im Außenbereich

Öffnung der Fitnessstudios

Lockerungen bei Kontaktbeschränkungen

Öffnung von Theater, Kinos und Oper

Lockerungen bei Sport

Video RKI: Mehr Infektionen an Ostern als an Weihnachten Mehr zum Video

Corona nächste Lockerungen: Öffnungen laut Stufenplan

Beim letzten Corona-Gipfel am 3. März hatten sich Bund und Länder auf einen Stufenplan für Öffnungen geeinigt. Dieser sieht bei bestimmten Inzidenzen und ab festgelegten Terminen Öffnungsschritte vor.

Gastronomie, Sport, körpernahe Dienstleistungen: Der Stufenplan sieht Öffnungen in vielen Bereichen vor.

© Foto: Bundesregierung

Lockdown nach Ostern: Wird der Lockdown verlängert?

Eine Lockdown-Verlängerung erscheint angesichts der hohen Zahlen in Deutschland beim nächsten Corona-Gipfel wahrscheinlich. Allerdings sind dennoch Lockerungen in verschiedenen Bereichen möglich – etwa zum Osterwochenende.

Lockdown über Ostern? Werden Kontaktbeschränkungen gelockert?

Neben den allgemeinen Lockerungen hoffen viele auch auf Sonderregeln für das Osterwochenende. Denn aktuell gelten strenge Kontaktbeschränkungen. Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Für die meisten Familien hieße das: Ostern im kleinen Kreis. Zu Weihnachten hatten die meisten Bundesländer jedoch Ausnahmeregelungen für Treffen gestattet. Ähnliches ist für Ostern eventuell denkbar.

Öffnung Gastronomie: Wann öffnen Restaurant, Bar und Kneipe?

Die Gastronomie ist nun bereits schon ein mehr als ein Vierteljahr geschlossen. Lediglich Abhol- und Lieferservice ist erlaubt. Nach dem Stufenplan könnte die Außengastronomie ab dem 22.3. öffnen, allerdings nur bei entsprechenden Inzidenzwerten. Liegt die Inzidenz über 100, gibt es keine Aussicht auf Lockerungen.

Die Stühle stehen oben, die Tische sind leer. So sieht es gerade in vielen Restaurants aus.

© Foto: Christophe Getau/DPA

Öffnung Fitnessstudio: Wann darf wieder im Gym trainiert werden?

Auch die Fitnessstudio-Betreiber klagen über die langen Schließungen. Hier gelten ähnliche Öffnungsperspektiven wie bei der Gastronomie. Denn Sport in Innenräumen wird auch frühestens ab dem 22.3. und nur in Städten und Kreisen mit bestimmten Inzidenzen erlaubt.

Lockdown Kultur: Wann öffnen Theater und Kinos?

Mit der Aktion „Alarmstufe Rot“ hatten Kulturschaffende auf ihre prekäre Situation im Lockdown aufmerksam gemacht. Denn Kulturstätten sind geschlossen. Ob es eine Öffnungsperspektive geben wird, ist aktuell unklar.

Mutation breitet sich aus: Inzidenz von über 300 zu Ostern?

Alle Lockerungen hängen von der Corona-Lage ab. Während lange Zeit die Zahlen sanken, steigen sie nun wieder. Das RKI warnt vor Inzidenzwerten von bis zu 350 an Ostern in Deutschland. Die Aussicht auf Lockerungen ist also relativ gering.

Corona Lockdown: Intensivmediziner fordern sofortige Rückkehr zu Lockdown

Nach den ersten Lockerungen in Deutschland steigen die Corona-Zahlen wieder an. Intensivmediziner haben deshalb bereits eine Woche vor dem Corona-Gipfel am 22.03.2021 die sofortige Rückkehr zum Lockdown gefordert. „Von den Daten, die wir jetzt haben und sehen und mit dem Durchsetzen der britischen Mutante würden wir sehr stark dafür plädieren, jetzt sofort wieder in einen Lockdown zu gehen, um einfach eine starke dritte Welle zu verhindern“, sagte der wissenschaftliche Leiter des DIVI-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, am Montag im rbb-Sender Radioeins.

Nächster Corona-Gipfel 22.03.2021: Lockdown und Regeln: Darüber beraten Merkel und Co.